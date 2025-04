Tras el freno a las negociaciones entre La Libertad Avanza y el PRO, el titular del partido amarillo bonaerense, Cristian Ritondo, reunió a sus equipos y tuvo un encuentro para definir la estrategia a seguir, entre los ataques del presidente Javier Milei en la Ciudad y las respuestas de Mauricio Macri. Las definiciones que salieron del encuentro siguen la línea acuerdista: plantearon que en el Congreso seguirán garantizándole la gobernabilidad al oficialismo y que en provincia de Buenos Aires, pese a los obstáculos seguirán buscando un frente electoral. En la Rosada, hubo quien interpretó el acto de Ritondo como un desafío a Mauricio Macri, pero en el PRO bonaerense indicaron que igualmente podría ser leido como un aviso para LLA. Los amarillos no dejan de observar una falencia importante en el partido de Milei a la hora de fiscalizar en la provincia más grande del país. Lo que debería ser un incentivo para acordar.



El encuentro que encabezó Ritondo tuvo a los dirigentes propios de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. Lo que vendría ser su mesa chica ritondista. Estuvieron el ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro; el ex intendente y actual diputado Martín Yeza, así como los diputados provinciales Matías Ranzini y Rita Salaberry; los senadores bonaerenses Alex Campbell y Aldana Ahumada; los legisladores porteños Paola Michielotto e Ignacio Parera; y la candidata a legisladora porteña por el PRO, Rocío Figueroa, que es una de las caras jóvenes que presenta la lista. Con la foto del encuentro, Ritondo tuiteó: "El populismo no termina en la General Paz. Siempre de la vereda de enfrente, luchando por un país, una ciudad y una provincia mejor" .

De la reunión iban a participar algunos intendentes que finalmente acordaron con Ritondo sumarse en el siguiente encuentro. El cónclave ocurrió luego de que Ritondo suspendiera uno con todos los sectores para discutir la estrategia con LLA en la provincia, y después de que Milei le tirara con todo a Jorge Macri y también a Mauricio, a lo que el ex presidente respondió desmintiendo que haya un acuerdo cerrado en la provincia de Buenos AIres. Ante este escenario, donde cada vez el frente electoral se ve más lejos (Macri apuntó que los hermanos Milei no terminan de reconocer que tienen que negociar con otro partido), el encuentro ritondista quiso bajar el tono de confrontación y dejar una puerta abierta para el acuerdo. Por eso, sus dos principales definiciones fueron:



* Van a seguir trabajando en la unidad en provincia de Buenos Aires con LLA. Ritondo lo tuiteó la semana pasada: la unidad en el Congreso tiene que redundar en un frente electoral que enfrente al peronismo.



* Y, lo que es más importante, van a seguir dándole gobernabilidad a la administración de Javier Milei desde el Congreso. De hecho, Ritondo forma parte de la estrategia para frenar la comisión investigadora de la criptoestafa.



Esos dos fueron los ejes de lo que conversaron. No sin segundas intensiones, una funcionaria nacional que conoce de cerca al PRO interpretó que el encuentro de Ritondo era un abierto desafío a Macri, quien venía de decir que no hay acuerdo con LLA en la provincia de Buenos Aires por exclusiva responsabilidad de Karina Milei. Pero los organizadores del encuentro se lo desmintieron rápidamente a este diario: "Esto no es contra Macri".



Y redoblaron la apuesta: "Otros dicen que es para plantearle a LLA que estos son los que buscan meter en las listas, que Ritondo tiene equipos".



Lo cierto es que, a partir de la suspensión de las PASO bonaerenses, Ritondo comentó en el encuentro que ve una luz de esperanza. Pueden seguir negociando más adelante, y lo que es más importante, después de que pasen las elecciones porteñas, que son hoy el centro de todas las chicanas. "Vamos a seguir charlando ahora que está claro el cronograma electoral. Eso nos da un marco para negociar más claro", indicó a los suyos Ritondo.



En ese sentido, las fechas imponen primero una discusión por las elecciones provinciales de septiembre. Y recién luego la de los cargos nacionales. Para las locales los integrantes del círculo cercano de Ritondo ven no solo posible si no necesario para LLA sentarse a negociar con ellos. "Esta es la realidad: nosotros tenemos intendentes, ellos no. Tenemos 42 mil fiscales, ellos no. Y tenemos figuras para encabezar en los distritos. Muchas de las figuras que están trayendo ellos hasta hace unos años estaban en el peronismo", advierten. El diagnóstico que hacen los amarillos es que si Karina Milei no negocia, se van a notar mucho los huecos que tiene en el armado bonaerense que hace tiempo viene intentando surcir Sebastián Pareja. Habrá que ver si ese optimismo se encuentra con una realidad que lo corresponda.