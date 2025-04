La maratón de la Fórmula 1 no da respiro. Luego del Gran Premio de Bahréin del fin de semana pasado, la Máxima llega a Arabia Saudita, a uno de los circuitos más atractivos del calendario: el trazado callejero de Jeddah cuenta con muchas curvas de alta velocidad que obligan a buscar los límites muy cerca de los muros de contención, lo que provoca que el mínimo error se pague con un golpe contra la pared. Además, será el último GP de la etapa asiática, ya que la siguiente ronda será en Miami durante el primer fin de semana de mayo.

Tras la segunda victoria del torneo para Oscar Piastri, McLaren sigue apareciendo como la escudería a batir. El australiano ganó de punta a punta en Sakkir y marcó la pauta en los ensayos. Su compañero de equipo, el británico Lando Norris, tuvo un opaco fin de semana e igualmente cerró la prueba en la tercera posición, aunque se quedó con gusto a poco. "No estoy ni cerca de mi mejor nivel", dijo el subcampeón del mundo, que reconoció que se trata de un problema suyo y no del auto, el mejor de la categoría. "El coche es simplemente increíble y eso me está ayudando a salir de muchos problemas en este momento, pero estoy muy lejos de la capacidad que tengo, lo cual duele decir", admitió Norris.

Con ese panorama, este viernes comenzarán los ensayos libres, de cara al Gran Premio del domingo. A partir de las 10:30 será la primera tanda, mientras que a las 14 se desarrollará la segunda. El sábado, otra vez a las 10:30, será el turno de la tercera prueba libre, de cara a la clasificación que está pautada a las 14. Y el domingo, de nuevo a las 14, está prevista la largada de la carrera principal, otra vez nocturna como la semana anterior.

La competencia en Arabia, la quinta de la temporada, marcará un número especial para Jack Doohan, el segundo piloto de Alpine. Sumado al Gran Premio de Abu Dhabi del año pasado, este GP será su sexto a bordo del auto francés, el primer mojón que planteó la escudería sobre su contrato y su continuidad. Hasta el momento, su rendimiento no resultó muy destacado, con dos accidentes fuertes en Australia y en China, una penalización de cuatro puntos de su superlicencia por maniobras peligrosas y un décimoquinto puesto en Bahréin en una carrera en la que estaba entre los diez primeros hasta el último tramo de la prueba. Habrá que ver si esos resultados alcanzan para que Alpine le renueve la confianza o articule los mecanismos para subir a Franco Colapinto a partir del Gran Premio de Miami.

