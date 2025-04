La búsqueda de la verdad y de la excelencia en el deporte contemporáneo ha quedado en muchas disciplinas de nuestro país, en un fondeadero que las protege tanto de las tormentas que a veces se producen, como también de la calma cotidiana y de las ideas favorables para marchar hacia un futuro mejor.

Varios deportes se han estabilizado y diría "atrincherado" en el tiempo, con estructuras y hasta con personas ya perimidas.

Eso se siente en el resultado deportivo generalmente, el motor de la crítica o del interés de los medios, que en muchas ocasiones prefieren referirse (me incluyo) a situaciones completamente excepcionales. Por ejemplo, la participación de la nadadora transexual Lía Thomas en las pruebas femeninas de la natación de Estados Unidos, que en el hecho de que más del 50% de los niños en escolaridad primaria en Argentina no saben nadar, y lo que resulta peor es que la mayoría no lo podría hacer por no disponer de infraestructura pública.

Todo esto especialmente se siente en la disminución de los deportistas federados en varios deportes básicos, y en la consiguiente degradación de la práctica deportiva de nuestra población infantil y juvenil.

Solamente una especie de "colosal ola de ignorancia" puede obviar que teniendo menos atletas o nadadores que hace 75 años, no se vaya a tornar muy problemático que podamos lograr mejores resultados.

Esa simplificación, por no decir estupidización del pensamiento, ha llegado al extremo de proferir reivindicaciones de la ambición y el trabajo como los principales motores de los técnicos y directivos deportivos.

No se habla ya, quizá porque no se entiende, del conocimiento y de las limitaciones, palabras estas conductoras de todo proceso a largo plazo.

No se entiende que no bastan los técnicos o dirigentes que trabajan duro por sus meras ambiciones, y que a cambio apenas dejan a los deportes el sedimento de sus limitaciones y su falta de conocimientos. Ese parece ser el peor negocio para nuestro futuro deportivo.

* Ex Director Nacional de Deportes.