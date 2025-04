La abogada de Fabiola Yañez, Mariana Gallego, salió a contestar las declaraciones del expresidente Alberto Fernández, procesado por violencia de género contra la exprimera dama. La respuesta se produjo luego de que Fernández diera un extenso reportaje en donde, entre otras cosas, insistió en que las acusasiones en su contra son falsas y que no ejerció violencia física contra su expareja. "Lo que hizo, lo que dice, lo que expone no es más que una nueva revictimización, estigmatización y nuevamente genera violencia", aseguró Gallego.

Este nuevo conflicto en el marco del proceso judicial contra el expresidente se desencadenó tras la confirmación de la Sala II de la Cámara de Apelaciones, que con el voto de dos de sus tres integrantes, Martín Irurzun y Eduardo Farah, ratificó el procesamiento dictado por el juez de instrucción Julián Ercolini. Esa decisión dejó a Fernández al borde del juicio oral.

"No suelo hablar de gente famosa que yo represento, por una cuestión de confidencialidad que suelo firmar con ellos y porque además creo que la Justicia tiene que hablar en sus fallos y no tiene que ser influenciada por ningún abogado que tenga acceso a los medios. Menos en este caso en donde se habla de algo tan delicado como violencia de género trasversal a partidos políticos, a niveles sociales, culturales y demás", explicó Gallego en declaraciones a la señal de noticias del Grupo Clarín. La abogada también ha representado a personas como la conductora televisiva Mirtha Legrand y el futbolista Rodrigo De Paul, entre otros.

Según la abogada, en su entrevista radial, Fernández cruzó un límite, incumpliento ordenes judciales que le impiden hablar de determinadas cosas. "Lo hace para hostigarla, para revictimizarla", aseguró y detalló que "Alberto no puede hablar de ciertas cosas, como cualquier cosa relacionada con el menor". "Es algo muy grave, sobre todo cuando se dicen falacias completas. Me sorprende la impunidad de utilizar a los medios para seguir ejerciendo violencia de género y meter en el medio a un niño que hace 16 meses está siendo cuidado en forma exclusiva por su madre, en el país donde ambos dijeron que iban a criar al niño", señaló.

La crianza y el lugar de residencia del hijo de la pareja, Francisco, es uno de los motivos de controversia entre ambos. El exjefe de Estado se mostró preocupado por la situación del menor y por las dificultades para encontrarse con él. "Yo soy un padre responsable. No tengo ningún interés de que Francisco deje de ver a su mamá. Lo que me preocupa mucho es que su mamá en el estado en el que está... Hay tuit españoles que hablan de que la ven a la noche en el estado que está... Que esté en manos de ella tan lejos porque le pasa algo y el nene está a 12.000 kilómetros mío", detalló Alberto.

"Yo si estoy preocupada por mi hijo me tomo un avión y me voy a España. De hecho, él mismo ha ventilado que estaba en tratativas y ha presentado en el expediente judicial un borrador de acuerdo en donde con la abogada española de Fabiola han empezado a delinear las visitas de Alberto en España", contestó la representante de Fabiola, quien remarcó que el padre tiene "el derecho, la libertad y los recursos" para ejercer las acciones que crea pertinente en donde se encuentra el niño.

Además, defendió la decisión de la madre de vivir en Europa: "Fabiola no vuelve a la Argentina porque la decisión de mudarse a España fue consensuada por ambos progenitores. Todo lo que pasó después refuerza la idea de Fabiola de cuidar a su hijo. La decisión de mudarse tenía que ver con protegerlo de cualquier ataque mediático, social y político. Ella en España tiene una vida donde lo puede llevar a la plaza, lo puede llevar a natación, tiene su colegio y todo lo hace libremente. Justamente porque está en España. Además, es una mujer que tiene trabajo y puede elegir dónde vivir. El traslado y la residencia del niño es lícita. No hay ningun planteo de restitución internacional y menos podría haberlo luego de 16 meses", relató.

Gallego se apoyó en la decisión de los jueces de la Cámara Federal y sostuvo: "él como abogado que es, tiene todo el derecho del mundo de analizar el fallo a su conveniencia, pero la Justicia ya hablóla Justicia ya habló. Sobran pruebas en la causa". Si bien no fue una decisión unánime porque el camarista Roberto Boico votó a favor de dictar la falta de mérito, la postura mayoritaria fue la de respaldar el procesamiento.

Entre otras cosas, Gallego también señaló que Yañez "no lo quiere preso" a su expareja. "Quiere que se diga la verdad, que se llegue a una resolución que muestre que ella fue una víctima de violencia de género. Una condena por lesiones graves, lesiones leves agravadas por la relación de pareja y amenazas coactivas puede ser un posible fallo. Puede llegar a 10 años. Pero Fabiola no lo quiere preso, no quiere venganza, ella quiere el bienestar de Francisco, que es el centro de su vida, que dejen de decir tantas cosas que son falsas porque la dañan a ella, pero sobre todo al niño que está a su cuidado", reafirmó.