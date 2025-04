Para los directivos de la empresa estatal Corredores Viales S.A. la defensa de los puestos de trabajo por parte de los empleados es motivo de despido. Por ello, emitió 117 telegramas de despidos porque, sostienen, generaron una pérdida de millonario al Estado que, como afirmó el presidente Milei, detestan. En ese sentido, Florencia Cañabate, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) afirmó que entre los despedidos hay trabajadoras que "estaban dentro del periodo de lactancia y compañeros que le faltaban tres meses para jubilarse". Es por eso que la dirigenta sindical afirmó que el Gobierno de Javier Milei "se regocija" cuando la gente "pierde su trabajo".

Cañabate indicó que la situación que está atravesando el gremio "es delicada" porque "hace cuatro meses" no tienen actualización de paritarias y, en este escenario, el Gobierno nacional quiere "desligitimar" el derecho a huelga. "Esta actitud del Gobierno, a través de Vialidad y Transporte, pretende deslegitimizar una huelga que tenemos amparada por la Constitución. No respetan los derechos del trabajador y los despiden por una represalia contra el sindicato", aseguró.

Asimismo, añadió que van a seguir tomando medidas de fuerza "más allá de las amenazas" e, incluso, harán lo correspondiente, no sólo "gremialmente", sino ante la Justicia porque "exigirán la reincorporación de los 117 trabajadores" que fueron desvinculados de manera "ilegítima".

"Han despedidos a compañeras que estaban dentro del periodo de lactancia y a compañeros que le faltaban tres meses para jubilarse. Hay estaciones cerradas por falta de personal. Al Gobierno no le interesa nada, solo amenazar y amedrentar a los trabajadores", señaló.

Por otra parte, la secretaria gremial indicó que "desde enero" la actual gestión "no se sienta a negociar nada" con SUTPA y que si su iniciativa es "privatizar" la empresa, que lo haga de manera "seria". Es más, Cañabate advirtió que "no discutimos si es mejor lo público o lo privado, no tenemos problema si es un proceso de privatización serio y si el privado mejora las rutas a través del cobro del peaje", dijo.