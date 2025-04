El 17 de abril se cumplieron tres meses de la desaparición Rosmery Aramayo Torrez y las autoridades cesaron la búsqueda. Su hija, Kimberly Santillán Torrez, dijo que la amenazaron con tirarle ácido en la cara si sigue buscándola.

Kimberly reveló que se fue de Argentina hace unas semanas debido a amenazas que recibió. Contó que mientras realizaba trámites en la vía pública, fue interceptada por dos hombres en motocicletas que la arrinconaron contra una pared y le advirtieron: "Si siguen hurgando el avispero, te vamos a echar ácido en la cara".

Aunque no había realizado la denuncia penal en el momento de la entrevista, expresó su intención de hacerlo. "No pude denunciar porque tenía miedo de lo que me podía pasar y después de haberme enterado de qué tipo de familiares tenía José Miranda", explicó Kimberly.

José Eduardo Miranda es el esposo de su madre Rosmery y el principal sospechoso de su desaparición.

Rosmery Aramayo, una comerciante de nacionalidad boliviana, llegó a Argentina hace más de dos décadas y se radicó en Salvador Mazza, donde construyó una vida junto a José Eduardo Miranda, quien ahora, a sus 51 años, está detenido, sospechado de haberla matado. La pareja tuvo dos hijos: José Alfredo Miranda, conocido como "Chelo", de 21 años, y un niño de solo 8 años.

Miranda padre está imputado por femicidio. Su hijo "Chelo" también fue imputado por ese delito como partícipe primario. Aunque estuvo unas semanas detenido, fue liberado posteriormente, pero sigue acusado en el proceso.

Kimberly retornó a Argentina hace unos días para conocer novedades de la causa. Fue a Tartagal y solicitó hablar con los tres fiscales que intervienen en el caso de su madre, pero dijo que ninguno la quiso recibir.

Desde el inicio, Eduardo Miranda mintió en sus declaraciones, ofreciendo versiones que se desmoronaron con el avance de las investigaciones. Primero afirmó que Rosmery había caído accidentalmente en las aguas del río Pilcomayo, en una zona conocida como Pozo La Yegua. Sin embargo, un policía testificó que escuchó cuando el hombre le confesaba a su hijo mayor que él mismo había empujado a su mujer a las aguas.

A pesar de los intensos rastrillajes realizados en Pozo La Yegua, no se han encontrado rastros de Rosmery. Según Kimberly Santillán, las autoridades han suspendido la búsqueda, alegando dificultades causadas por las lluvias y la inundación en la zona.

Kimberly, reside en Tarija, Bolivia. Después de la desaparición de su mamá, viajó junto a Alejandra Torrez, la madre de Rosmery, y otros familiares a Salvador Mazza, Argentina. Junto a su hermano Alejandro, que reside en este país, han sostenido una búsqueda activa y sobre todo las mujeres han encabezado marchas y reclamos en los medios de comunicación, con el apoyo de vecinos y vecinas.

La revictimización del abogado defensor

El abogado de José Miranda, Cristian Ledesma, es además candidato a concejal por La Libertad Avanza en Salvador Mazza. En los últimos días viene insultando a la hija de Rosmery, además de repetir la expresión "Sin cuerpo no hay delito", lo cual evidencia su estrategia, aunque en la justicia argentina hay antecedentes de condenas por asesinato sin que se haya encontrado el cuerpo de la víctima.

Para Kimberly, las palabras del abogado evidencian por qué Miranda se ha negado a colaborar con las autoridades mientras se realizaban los rastrillajes.

Kimberly denunció públicamente que Ledesma se quedó con un vehículo que era de su madre, que lo usó en la campaña electoral y lo puso en venta en redes sociales. Indicó que su madre ponía los bienes que adquiría a nombre de Miranda, cuando no tenía regularizados los papeles migratorios. Después logró radicarse, pero quiso transferir las cosas a su nombre y Miranda le retuvo la documentación personal para impedírselo.

El abogado de Miranda padre hizo un video para explicar que su cliente le dio el vehículo como parte de pago por sus honorarios. "Él está manejando el auto de mi mamá. Y ahora él me confirma que sí, esa camioneta la maneja él y la agarró como parte del pago. O sea, han pasado dos meses y ganó una camioneta, van a pasar otros dos meses ¿y se va a hacer dueño de la casa? ¿Dónde están los fiscales que no ponen todas esas cosas en orden? ¿Por que se están distribuyendo los bienes de mi mamá? Si bien mi mamá no era casada con José, tenía un concubinato, de más de 24 años", subrayó.

"Mi mamá no estaba casada con Miranda pero, sin embargo, hicieron desaparecer todo tipo de papeles. Mi mamá no tiene un solo documento para presentar y de eso se agarra Ledesma, de que no podemos conseguir los papeles de mi madre. Mi madre no tiene carnet de identidad, no tiene cédula, no tiene absolutamente nada. Todo lo han hecho desaparecer", manifestó Kimberly.

"¿Acaso no tiene derechos mi madre? ¿Cuáles son los derechos de ella? ¿Cuáles son mis derechos como familia? ¿El pedir justicia ahora por mi madre, que se esclarezca el caso, me hace una delincuente como este señor Ledesma me está diciendo en las redes sociales?, reprochó la hija de Rosmery.

Asimismo, contó que vienen siendo objeto de difamaciones de los familiares del acusado e incluso de acusaciones de su medio hermano, el joven acusado en relación a la desaparición de su madre. Agregó que "Chelo" burla a la justicia al no declarar lo que sabe.

Kimberly relató que su hermano "Chelo" y el más pequeño quedaron en la casa de su mamá. El más grande les impidió el ingreso a los familiares maternos después de la desaparición de Rosmery. Incluso contó que la denunció por una presunta amenaza de quemarle la casa. "Pero es una total mentira. Eso nunca pasó. Me parece que todo esto siempre estuvo planeado por el tema de que salen diciendo tantas mentiras para que yo no pueda entrar a la casa de mi mamá. Entonces es la estrategia que hacen para poner una orden de alejamiento", señaló.

"No puedo acercarme ni a la casa de mi mamá, ni a verle a mi hermano más chico". "'Chelo' no deja que lo veamos", dijo Kimberly. Dijo que una sobrina de Miranda "estaba pidiendo la custodia" del niño de 8 años.

Además, cuestionó la falta de apoyo del Consulado boliviano con la causa de su madre.

Y criticó la falta de avances en la investigación. "Tengo la necesidad como hija de saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué la fiscalía está demorando tanto en el caso de mi madre?", sostuvo Kimberly, quien también cuestionó que en tres meses no se abrieron los celulares de los acusados para saber si tenían información referida a su madre, y además "cuando voy a hablar con los fiscales tampoco me salen a dar la cara", manifestó.