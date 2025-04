Las empresas SCC POWER y MSU Energy pretenden instalar dos centrales termoeléctricas de categoría 3 sobre la Ruta 2 kilómetro 49 frente al Autódromo Roberto Mouras, partido bonaerense de Brandsen. Dicha categoría implica que "su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente", según una ley provincial. Al afectar 30 kilómetros a la redonda, los distritos de Berazategui, La Plata y Florencio Varela también estarán comprometidos. Este lunes por la noche el Concejo Deliberante de Brandsen tenía entre sus tareas tratar el último punto para su instalación.

A un kilómetro y medio de las centrales está la escuela primaria N°11 con una matrícula de 120 niños. Y a menos de dos kilómetros quedan los barrios Las Golondrinas, Las Calandrias, La Rueda, Ruta del Sol, El Peligro y Gómez. "Esta decisión nos condenará a respirar aire contaminado, sufrir escasez y contaminación del agua, soportar un aumento de temperatura y padecer una grave contaminación sonora. Además, alterará drásticamente el ecosistema con consecuencias devastadoras e irreversibles", declaró la asociación Vecinos Unidos por Brandsen, organizada para frenar su instalación.

"A nosotros que somos de la zona y de la región nos arruinaría la vida, la salud, la actividad, nuestros trabajos. Nos asusta vivir cerca de esos lugares porque sabemos el gran peligro que conllevan. Por eso estamos todos unidos, autoconvocados y luchando por esto", contó Natalia Sánchez, una de las vecinas que resisten la instalación de las termoeléctricas.

Pero si se contamina esta zona --uno de los cordones frutihortícolas más importantes del país-- Sánchez advirtió entonces que el impacto ambiental de la empresa "contaminaría el alimento de todos los argentinos". Además, el uso industrial del agua afectaría la presión del suministro, tanto para el uso doméstico como para la produccion. "Las termoeléctricas consumen tanta agua a nivel hídrico que generan un cono de depresión en el terreno: se secan todas las napas a la redonda en un radio de 30 kilómetros", profundizó Sánchez.

Impacto ambiental

Sin hacer audiencias públicas ni informes de impacto ambiental, se comenzó a fines de febrero a tratar el proyecto de instalación en el Concejo Deliberante de Brandsen. "Los informes los hizo la empresa. Ahí dicen que las empresas estarían habilitadas a extraer 7 millones de litros de agua por día del acuífero Puelche. Es uno muy importante de nuestro país y de nuestra región: el agua es tan pura que, por ejemplo, Villa del Sur extrae agua de ahí", explicó Sánchez. El agua sería usada "solamente para enfriar las turbinas".

En el proceso de enfriamiento, el agua se mezclaría con el aceite de las turbinas y con una gran cantidad de minerales: entre ellos, arsénico. Las instalaciones emitirán contaminantes atmosféricos como material particulado, óxidos de nitrógeno, benceno y formaldehído, "lo que equivale a fumar varios cigarrillos diarios o laborar en una mina de carbón sin protección. Dichos compuestos son reconocidos causantes de cáncer, enfermedades respiratorias y cardiovasculares, afectando especialmente a niños y adultos mayores", señalaron desde Vecinos Unidos por Brandsen.

El campo donde se instalarían las termoeléctricas alcanzaría para ubicar al menos 10 centrales termoeléctricas y se ubica en la naciente del arroyo, que está protegido por una ordenanza municipal y fue declarado como un sitio Ramsar: un humedal de importancia internacional. Al contaminar este arroyo, toda la cuenca Samborombón sería afectada y, por lo tanto, contaminaría gran parte de la provincia. "Todos los derechos ganados no pueden ser regresivos. Si la ordenanza municipal se violara al instalar las termoeléctricas, sería inconstitucional", apuntó Sánchez.

Estas empresas estuvieron instaladas por años en el límite entre Pilar y Escobar, también en cercanías con zonas semi-urbanas. Pero recientemente, los vecinos de esas localidades bonaerenses pudieron probar que son "altamente contaminantes" y la Justicia las clausuró. Con la misma infraestructura, las empresas pretenden reinstalarse en la zona sur de la provincia. "Deciden extraer agua de la mejor calidad de nuestros acuíferos para enfriar sus turbinas, contaminándola y devolviéndola al Arroyo San Luis como aguas residuales", aclaró la vecina autoconvocada.

La desafectación del suelo

El Concejo Deliberante de Brandsen aprobó la instalación de las termoeléctricas, pero como el predio está declarado como rural, debe desafectarlo y recategorizarlo como industrial. Si esto se aprueba, sería "en términos futbolísticos un gol a favor de la empresa porque realmente ya al desafectar el suelo e instalarlo como industria categoría tres, ya le están dando el ok, pero la sesión del Concejo que lo tenía que tratar se suspendió", indicó Sánchez.

La sesión extraordinaria donde iba a tratarse la desafectación se extendió porque en la agenda había otros temas antes y los vecinos no pudieron entrar al recinto. Antes de votar, el presidente del Concejo la suspendió por problemas técnicos: habría fallado el taquígrafo. En la sesión no habían los votos suficientes para aprobar la desafectación del suelo y que las empresas se instalen.

El CEO de MSU Energy --Manuel Santos de Uribelarrea-- presenció la sesión sentado al lado de los concejales que iban a aprobar el cambio a su favor. Pero en las bancas de Unión por la Patria, faltaba Lucas Bronicardi que había adelantado que "iba a votar a conciencia" y recibió amenazas de muerte y piedrazos en su casa. En la denuncia policial, Bronicardi manifestó que la amenaza insinuaba que vote a favor de las empresas.

Al día siguiente, Fernado Raitelli, intendente de Brandsen, repudió los "graves hechos ocurridos" en el Concejo Deliberante, donde denunció que los manifestantes contra las termoeléctricas tuvieron comportamientos violentos y "ni siquiera son vecinos de Brandsen". Frente a esto, Sánchez respondió: "Éramos familias. Hubo algunos cánticos, unos bombos, pero en ningún momento hubo violencia y de hecho, si hubiera habido violencia estaría grabado y la policía y fuerzas especiales de policía --que estaban en la vereda del Concejo Deliberante-- hubieran intervenido".

Los Vecinos Unidos estaban afuera del recinto. Según Sánchez cuando se enteraron de la suspensión "hubo algunas malas palabras, pero en cánticos y completamente tranquilos. Cuando hablan de violencia no entendemos a qué se refieren porque la violencia más grande es la violencia simbólica de sentar a un dueño de la empresa en primera fila, en una parte del recinto no permitida para ninguna persona que no sea un representante del pueblo".

"Queremos que el Concejo Deliberante pueda definir en un contexto de trabajo y discusión democrática, si la Central Termoeléctrica se instala o no", declaró el intendente en su descargo. Sin embargo, las audiencias públicas --pedidas por los vecinos y aprobadas por unanimidad en el Concejo-- se habían reemplazado por un tratamiento en una comisión honoraria interna.

La desafección del suelo fue reprogramada para este lunes como último punto a tratar de la sesión del Concejo Deliberante de Brandsen. El edificio fue vallado durante la tarde y sólo se permitió el ingreso de dos vecinos. El resto de los autoconvocados se manifestaron pacíficamente frente al Concejo. Al cierre de esta edición, los concejales todavía no decidieron sobre la salud y la conservación ambiental de la región.

Informe: Natalia Rótolo.