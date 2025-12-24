Omitir para ir al contenido principal
Portada
En el ojo de la tormenta
Organismos piden su expulsión del Congreso
“Les vamos a dar batalla”: apuntan contra Lilia Lemoine por banalizar los crímenes de la dictadura
La diputada libertaria se burló de los vuelos de la muerte en un canal de streaming afín al Gobierno.
24 de diciembre de 2025 - 18:02
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Temas en esta nota:
Lilia Lemoine
Horacio Pietragalla Corti
Lesa Humanidad
dictadura cívico-militar
Últimas Noticias
Fuerte recorte
“Ya estamos en rojo”: el pase de factura de Villarruel a Milei por el presupuesto del Senado
Salud pública y de calidad
El Hospital Odontológico de la UBA va a estar abierto todo el verano
Permanecerá internado durante 7 días
Bolsonaro salió de prisión para someterse a una cirugía
Organismos piden su expulsión del Congreso
“Les vamos a dar batalla”: apuntan contra Lilia Lemoine por banalizar los crímenes de la dictadura
Exclusivo para
El expresidente condenado por golpismo irá a cirugía por una hernia en Navidad
Brasil: la justicia autoriza a Bolsonaro a salir de la cárcel para operarse
Rusia y China calificaron la presión militar de EE.UU. como “comportamiento de cowboy”
Venezuela denunció ante la ONU que EE.UU. quiere “imponer una colonia”
El jugador del seleccionado de rugby recibió el Olimpia de Plata
El año de Santiago Carreras que desembocó con una gran distinción
Por
Jorge Ciccodicola
La nueva CD de San Lorenzo comenzó a trabajar en medio del desconcierto
Moretti recibió otro golpe: la Justifica rechazó su pedido de nulidad de la “acefalía”
El País
Fuerte recorte
“Ya estamos en rojo”: el pase de factura de Villarruel a Milei por el presupuesto del Senado
Tiembla la alianza LLA-PRO
El reclamo de Jorge Macri al Gobierno por la coparticipación
El gobierno y los obispos católicos
Una relación que va de fría a congelada
Por
Washington Uranga
Reflexiones sobre la escalada militar, las injerencias electorales y sus implicancias para la autodeterminación y la paz
El intervencionismo estadounidense en América Latina y el Caribe: una amenaza persistente a la soberanía regional
Por
Victoria Donda
Economía
Consumo en alerta
Navidad 2025: las ventas de juguetes cayeron 6,9%
En enero
Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto habrá que pagar
Cuánto cobrarán en enero
Aumento a jubilados: una suba ínfima y bono congelado
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 24 de diciembre de 2025
Sociedad
Salud pública y de calidad
El Hospital Odontológico de la UBA va a estar abierto todo el verano
Por asociación ilícita y estafa
Generación Zoe: confirmaron la condena a 12 años contra Cositorto
Conflicto en la capital provincial
Despidos en una fábrica de neumáticos en Córdoba: 40 trabajadores a la calle
Clima inestable para Nochebuena y Navidad
Alerta amarilla y naranja por tormentas en Buenos Aires y otras 14 provincias
Deportes
Cambios en el reglamentario, nuevos autos, motores y combustibles ciento por ciento sostenibles
Fórmula 1: el calendario de Colapinto en 2026
Nacional Potosí, el último en meterse
No va más: la Copa Libertadores ya tiene a todos sus clasificados
El jugador del seleccionado de rugby recibió el Olimpia de Plata
El año de Santiago Carreras que desembocó con una gran distinción
Por
Jorge Ciccodicola
La nueva CD de San Lorenzo comenzó a trabajar en medio del desconcierto
Moretti recibió otro golpe: la Justifica rechazó su pedido de nulidad de la “acefalía”