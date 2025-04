Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación, analizó la reciente salida del cepo cambiario y el rumbo económico del Gobierno. El economista advirtió que la Argentina se encuentra apenas en el inicio de una "maratón" para resolver sus problemas y señaló fuertes contradicciones en la política económica, especialmente tras el acuerdo con el FMI. "Lo que ocurrió la semana pasada es incalificable", afirmó el economista en referencia a las medidas adoptadas por el Ejecutivo. "Si no era la semana pasada, iba a ser esta o la que viene. Pero eso no lo convierte en un plan estratégico. El programa sigue teniendo el ADN de un acuerdo con el Fondo. Es un volantazo", subrayó. Melconian consideró que el Gobierno ha mostrado su mejor desempeño en el plano fiscal, pero que aún falta claridad en el frente monetario y cambiario. "Ha estado contradictorio en lo cambiario y mudo en lo monetario", aseguró. En ese sentido, remarcó que las decisiones fiscales actuales deberán ser superadas en 2025, y que el margen de acción es limitado: "Se gana de dos maneras: o se recauda más o se baja el gasto. No hay mucho más". Además, planteó dudas sobre la sostenibilidad del superávit y cuestionó el rumbo de la política tributaria: "Firmaron con el Fondo una reforma tributaria, pero no sabemos cómo se va a aplicar, ni a nivel nacional ni provincial". Respecto a las retenciones al agro, Melconian sugirió que el panorama es incierto. "Si algún día el tipo de cambio es flotante y hay retenciones, ¿cómo vas a competir? Y ahora, con el dólar bajando, el Gobierno dice que va a comprar, pero esa película ya la vimos".