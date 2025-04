Esta carta que iba a ser pública finalmente no vió la luz. No hizo falta porque aunque siempre respondía, a quien le preguntara, que quería venir a la Argentina tenía muy claro que con Milei en el poder no lo iba a hacer.

Ahora que despedimos a Francisco en su Pascua - paso- a la casa del Padre/Madre creo oportuno compartir los argumentos que nos llevó a escribirla y buscar adhesiones.

Podríamos agiornarla nombrando jubilados/as y otros ejemplos más actuales pero a buen entendedor...

Querido Francisco:

Los abajo firmantes, católicos/as, cristianos/as, creyentes de otras religiones y no creyentes a los que nos une la Bienaventuranza que nos dice “Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados”(1) así como organizaciones de DDHH, organizaciones sociales y otras queremos pedirte que no vengas a la Argentina.

Sabés perfectamente que para nosotros sería una inmensa alegría tenerte pero creemos que no es el momento.

Aunque, si decides de todos modos venir, suponemos que tendrás razones que nosotros no podemos ver desde acá.

Aunque nos duele e indigna todo lo que el actual Presidente Milei dijo de vos, algo que comparten con distintos tonos todo el gobierno, más indigna el falso acercamiento donde dice valorar tus “sabios consejos" (2) considera que tu “viaje traerá frutos de pacificación y de hermanamiento de todos los argentinos” (3) y te manifiesta su “más alta consideración y respeto por tu obra y persona”.

Y acá está el punto que nos hace pedir que no accedas a venir: Si Milei respetara tus consejos y tu obra debería estar haciendo absolutamente lo contrario de las políticas que está llevando a cabo.

No somos tus intérpretes, por eso transcribamos lo que tan claramente escribiste en la EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM (4) al principio de tu Papado:

“Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas.

En este contexto, algunos todavía defienden las teorías del « derrame », que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante.

Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y sus reglas. Además, la deuda y sus intereses alejan a los países de las posibilidades viables de su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. A todo ello se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta, que han asumido dimensiones mundiales. El afán de poder y de tener no conoce límites. En este sistema, que tiende a fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta.” (5)

Podríamos añadir muchísimos documentos eclesiales, la Doctrina Social de la Iglesia, Los Santos Padres…, pero a buen entendedor pocas palabras bastan.

El programa de este gobierno nunca podrá traer Paz a la Argentina por más que te quedaras a vivir con nosotres.

Porque como bien nos dijo San Pablo VI “Si quieres la Paz trabaja por la Justicia” (6) y para Milei la justicia social como sabes “es una mierda, es una aberración” (7), basada en la envidia (8) y no en ser hijos e hijas de un mismo Padre Dios que nos hace hermanos y hermanas.

De esto también nos hablaste en la Evangelii Gaudium –Alegría del Evangelio- (9):

“No a la inequidad que genera violencia”.

“Cuando la sociedad —local, nacional o mundial— abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Esto no sucede solamente porque la inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos del sistema, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz. Así como el bien tiende a comunicarse, el mal consentido, que es la injusticia, tiende a expandir su potencia dañina y a socavar silenciosamente las bases de cualquier sistema político y social por más sólido que parezca.

Como si hoy no supiéramos que las armas y la represión violenta, más que aportar soluciones, crean nuevos y peores conflictos.”

No se te escapa que tenemos nuevo protocolo de seguridad que amenaza a los que vos llamaste “poetas sociales” (10), es preocupante la persecución que ya se vive y ahora pretenden sacar las Fuerzas Armadas a la calle para control social, ya hemos vivido esa etapa siniestra y dolorosa en Argentina con 30.000 desaparecidos/as, bebés secuestrados, hermanos/as tirados de aviones y Madres y Abuelas que siguen buscando a sus hijos/as, nietos/as; no te vamos a negar que a veces tenemos miedo pero también nos alientan las Palabras de Jesús “Felices ustedes, si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre” (11).

Te mandamos un gran abrazo fraterno y sororo, si no nos vemos en esta tierra, seguro nos encontraremos en el Cielo junto a las Fuerzas de la Hermandad, del Amor, de la Igualdad y la Justicia.

No lo dudes, rezamos por vos (o te mandamos buenas ondas (12))





1). Mateo 5, 6

2). Carta del Presidente Milei invitando a venir a la Argentina al Santo Padre. 11 enero 2024

3). En negrita en la carta

4). Extractos de los números 53 al 59

5). La negrita y subrayados son nuestros

6). V Jornada Mundial de la Paz 1972

7). 13 mayo 2019 — La justicia social es injusta, es una mierda, es propia de gente resentida y envidiosa” @JMilei en la feria del libro. X ex Twiter

8). Radio Latina- 25/09/17

9). Número 59

10). Discurso del santo padre francisco a los participantes en el tercer encuentro mundial de movimientos populares. 5 de noviembre de 2016

11). Lucas 6,22

12). 5 noviembre 2016. Discurso a los movimientos populares. “Les pido por favor que recen por mí y los que no pueden rezar, ya saben, piénsenme bien y mándenme buena onda. Gracias”.