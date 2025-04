Love is blind Argentina, el reality show de Netflix sobre personas que acuden a citas a ciegas con el objetivo de casarse, volvió a quedar en el centro de la polémica, a raíz de una nueva denuncia por abuso sexual. Tras el caso de Emily Ceco, quien denunció a su ex marido Santiago Martínez por violencia de género, se suma ahora la ex participante Camila Pittaluga, quien cargó contra de Ezequiel Ingrassia, también concursante.

Aunque la noticia comenzó a circular en noviembre del año pasado, este lunes se conoció el documento oficial que ratifica la denuncia por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal y desobediencia" contra Ingrassia.

Pittaluga, con 13 mil seguidores en Instagram, escribió en sus historias: “Con el apoyo incondicional de mi familia, amigos y terapeutas, hoy encuentro la fuerza para alzar mi voz y expresar mi verdad. Después de más de un año de lucha interna, me animo a hablar sobre lo que me atormenta todos los días de mi vida. Estoy rompiendo el silencio y tomando el control de mi vida”.

En su defensa, Ingrassio redobló la apuesta y presentó una contrademanda por "calumnias e injurias". En tanto, en sus redes escribió: “Una vez me dijeron sabiamente que con la verdad se llega a todos lados”.

Los hechos

De acuerdo con la denunciante, los hechos por los que acusa a Ingrassio habrían ocurrido por afuera de las grabaciones del reality show. En rigor, durante el rodaje de Love is Blind, Camila y Ezequiel mantuvieron citas a ciegas, pero no formaron una pareja. No solo no "matchearon", sino que él formó pareja con Julieta Fennema, con quien sí se casó --aunque luego se separaron en buenos términos--. Pittaluga, por su parte, no se emparejó con ningún participante, por lo que no terminó formando parte de la edición final del programa de Netflix.

Si bien la denuncia fue presentada en noviembre del año pasado, el caso volvió a cobrar relevancia este lunes 21 de abril, luego de que la periodista Estefania Berardi compartiera el documento oficial en sus redes sociales.



En diálogo con el programa Puro Show, Camila dio detalles de lo ocurrido con Ezequiel Ingrassia. "Salió casado con Julieta, a la semana se divorció y empezamos a salir. Era todo muy tóxico, manipulación, violencia y mentiras. Desde la primera semana era manipulación constante. Un día sos el amor de mi vida y al otro no te conozco", contó.



La joven agregó que recibía insultos constantes del ex concursante, y afirmó que el joven se la pasaba marcándole cómo se tenía que vestir. Decidió cortar el vínculo cuando se enteró que se había vuelto a ver "con Julieta". "Eso fue la salvación, me impulsó a decir hasta acá llegue. Me costaba salir de ahí”, recordó.

A raíz de la calificación del delito por el cual acusó al ex participante de Love is blind, le consultaron si había sido violentada físicamente. "No alcanzó a pegarme. Sí hubo abuso, por eso le dieron una perimetral de dos años. Me tuve que mudar porque empezó a averiguar mi dirección, rompe la perimetral, y se acerca a mi lugar de trabajo. Vamos a hacer la denuncia penal, pedimos la detención, todo el año hubo abusos, fueron en varias ocasiones", contestó.

Por último, Camila reconoció que le costaba hablar: "Me silenció y me obligó a no hablar de nuestro vínculo".



Por su parte, Ezequiel contó que su vida "no cambió mucho" después de Love is Blind, y al respecto de la denuncia, consignó: "No es algo que me preocupe. Está todo en su camino judicial".