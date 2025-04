En reclamo por la aprobación de la ley de emergencia en discapacidad, prestadores y usuarios se manifestaron ayer a la mañana, en bulevar Oroño y Córdoba. "Ni imbécil ni idiota, persona con discapacidad", decía la enorme pancarta que exhibieron los manifestantes, quienes renovaron las críticas a las auditorías y cambios al régimen de pensiones.

"El sistema integral de prestaciones se está desintegrando", advirtieron desde la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), ya que la actualiación de las tarifas de las prestaciones y los salarios de quienes trabajan con personas con discapacidad no pueden eseprar más.

"Es fundamental y urgente que pueda haber un acompañamiento a todo el sector", afirmó Mariel Chapero, presidenta de Apridis, ya que contrajeron "grandes deudas" debido al atraso en sus ingresos.

“La solicitud es que se pueda tratar la ley de emergencia en discapacidad que se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación y que ya tuvo dictamen en las comisiones de Salud y Discapacidad, falta el visto bueno en Presupuesto y Hacienda, que se postergó por la muerte del Papa”, dijo Chapero durante la manifestación.

La desactualización en las tarifas que reciben es acuciante y la ley lo aborda. "Contempla una actualización de aranceles y poder componer retroactivo al menos a diciembre del 2023. Hace siete meses que no se reúne el directorio de Prestaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad. Este año no hubo ningún aumento y el último fue del 0.5%, no abarca ni el aumento de nafta, ni de alquileres”, agregó la referente de Apridis.

Según explicó la profesional, si se sanciona esta ley se podrían empezar a contemplar las distintas situaciones de urgencia por las que atraviesa el sector. “En primer lugar para poder acompañar todas las situaciones que son críticas y de deudas que se generan para pagar honorarios a los profesionales”, resumió.

A modo de ejemplo, remarcó que el actual arancel de referencia del colegio de profesionales para una prestación por discapacidad es el doble del que actualmente abona el estado. “La diferencia es abismal”, reconoció.

El mensaje de Apridis incluyó un párrafo sobre las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). "Necesitamos que puedan ser realizadas en condiciones de dignidad humana, respetando diagnósticos y los tiempos que las personas necesitan para ser notificadas debidamente y conservar su pensión", manifestaron.