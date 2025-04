A pocos días de la salida del cepo cambiario que pidió el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de prestar dinero, un sector de la economía le empezó a mostrar al Gobierno de Javier Milei que el valor de la divisa de libre acceso no es el que el oficialismo promociona y que, si no se corrige al alza, no aparecerán divisas genuinas. La referencia es para el agro, que en los 4 días hábiles desde la baja del control de cambios redujo de manera considerable las liquidaciones de exportaciones de soja y otros cultivos.

Según datos a los que accedió Página/12, las liquidaciones superaron los 500 millones de dólares en el período antes mencionado. Pero cuando se mira el detalle aparecen los problemas: en la primera jornada sin cepo, cuando el dólar tocó los 1250 pesos, el campo ingresó 180 millones de dólares. Luego, con la baja a un nivel algo superior a los 1000 pesos, se derrumbaron las ventas y tocaron en los últimas horas los 68 millones de dólares diarios. Es decir, los productores locales le mostraron a Milei que, cuando quieren se pueden sentar arriba de la soja guardada en silobolsas. Este martes, en tanto, esa no venta de los productores hizo que los exportadores salieran a comprar soja importada, lo que elevó la liquidación a 160 millones. Justo ayer, también, el dólar volvió a dar señales de suba en lugar de baja.

Es que el valor de la divisa, que cerró en 1120 pesos, está aún por debajo del blend con el Contado Con liquidación que se le ofrecía al agro, antes de la salida del cepo, para compensar el precio. Lo curioso en este contexto es que en los despachos oficiales y en reuniones privadas, el Gobierno empezó a presionar al sector para que suelte divisas no ya bajo la amenaza de que en junio vuelven de manera plena las retenciones; sino con un argumento financiero: "hagan carry trade", les explicaron los laderos del ministro de Economía, Luis Caputo, ofreciendoles pasarse a pesos para ganar fortunas con la tasa de interés. Uno de los más activos en este rol es el secretario de Industria y Agro, Juan Pazo. De hecho, el próximo viernes, en Rosario, se hará el remate del primer lote de soja, en la Bolsa de cereales de esa ciudad. Caputo pretende enviar allí a funcionarios que convenzan a productores de meterse en la timba financiera para favorecer las arcas oficiales del Banco Central y la acumulación de reservas reales.

En ese contexto, el Gobierno les pidió a los productores que del total de camiones que despachan, dejen una parte en el carry trade, que lo adelanten. El asunto es que la mayoría no sólo no tiene espalda para hacerlo, sino que suelen vender cuando precisan comprar insumos para la cosecha. "No somos especuladores, somo productores y exportadores", aseguran en el sector. Los productores pequeños, los que no quieren el carry, son unos 60 mil que representan el 60 por ciento del volúmen total de producción y el 85 por ciento de la totalidad de los productores de todo el país.

Para el tándem Milei-Caputo la activación de los dólares del campo es central, pero contrasta con la idea oficial de mantener el tipo de cambio más cerca de los 1000 pesos que de los 1400 que son el techo de la banda de flotación, objetivo prioritario para mantener la inflación contenida de manera ficticia hasta llegar a las elecciones. El asunto allí es que el FMI le exigió al ministro que acumule 4500 millones de reservas genuinas antes de junio, dinero que estaría disponible si el campo viera un dólar al menos parecido al que había en tiempos del blend y el cepo.