Los abogados de Felicitas Alvite, popularmente conocida como "la Toretto" tras la mediatización de su caso, solicitan la prisión domiciliaria para su defendida contra las objeciones de la familia de Rubén Walter Armand, a quien la joven conductora atropelló y mató en La Plata, en abril de 2024.

En diciembre del año pasado el Tribunal de Casación Penal solicitó la prisión domiciliaria para Alvite y en enero de este 2025 la Cámara de Apelaciones aceptó el pedido, pero la apelación de la familia Armand hizo caer esa resolución con una nueva objeción: esa decisión no está firme, por lo tanto, exigen que se discuta la excarcelación ya que insisten en que la mujer permanezca en prisión.

La defensa de "la Toretto", liderada por el abogado Flavio Gliemmo, entiende que desde Casación ya tomaron una decisión contundente y que no debe ser ignorada. De hecho, dicen que su clienta aún no está en prisión domiciliaria simplemente por un tecnicismo sin fundamento legal. En un documento que emitieron en las últimas horas comparan esta situación con una situación donde "no se puede cumplir una orden porque falta un sello".

En el mismo escrito presentado esta semana a la Justicia los abogados argumentan que la actual retención de Felicitas Alvite en una cárcel es inconstitucional y viola tratados internacionales sobre derechos humanos porque ella aún "está en estado de inocencia" ya que no hay una condena. Por esto entienden que "lo que están haciendo es castigarla por adelantado".

Finalmente el documento insta a que el caso vuelva a ser tratado por el Tribunal de Casación y que "la Toretto" cumpla con el arresto domiciliario que se había dispuesto hace aproximadamente 5 meses.

Alvite había declarado que sufría ataques de pánico y angustia durante su encierro, mayormente transitado en el penal de Melchor Romero, por lo que habían solicitado y aprobado su traspaso a prisión domiciliaria antes de que llegaran las impugnaciones de la familia del difunto Armand.

El caso de la Toretto

El 12 de abril de 2024 Felicitas Alvite manejaba un Volkswagen Gol Trend cuando atropelló y mató al motociclista Rubén Walter Armand en la ciudad bonaerense de La Plata, en el cruce de las calles 13 y 532. La joven conductora, que en aquel entonces tenía 20 años, estuvo prófuga varios días y se entregó a las autoridades a principios de mayo de 2024.

En las imágenes obtenidas por la seguridad Alvite había cruzado el semáforo en rojo. Quién sí había respetado las normas era el motociclista, que se disponía a avanzar con su moto una vez que su semáforo estaba en verde. Rubén Walter Armand sufrió un fuerte impacto por parte de Alvite y debió ser trasladado al Hospital San Roque, de Gonnet, donde falleció.

Luego del siniestro vial trascendieron conversaciones de la joven con su grupo de amigos por Whatsapp que fueron añadidas a la causa tras ser investigadas por el área ciberdelito de la Procuración. En ese chat les pedía que se desentendieran de la muerte del motociclista: "Ustedes no saben nada... Pongan en privado los Instagram. Finjan demencia".

El fiscal penal Fernando Padovan había solicitado la detención y la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata consolidó la resolución de la jueza Marcela Garmendia, que había requerido su captura.

Al inicio la causa tenía la carátula de "homicidio culposo", pero la fiscalía consideró que la joven estaba compitiendo en una picada ilegal con una amiga, Valentina Velázquez, que iba a bordo de un Peugeot 208. Por este motivo la causa cambió a "homicidio simple con dolo eventual" y Alvite podría ser sancionada con una pena de hasta 25 años de prisión. Mientras tanto, Velázquez podría ser condenada de 6 meses a 3 años de prisión por el delito de participación en prueba de velocidad o destreza con un vehículo automotor", junto a la inhabilitación para conducir por el doble de tiempo.

De todas formas la joven imputada por el homicidio de Armand niega la versión del fiscal Padovan sobre la carrera ilegal. La Toretto argumenta que seguía a su amiga porque ella no sabía volver a City Bell desde La Plata, algo que Velázquez también afirmó.

Sin embargo, Alvite ya tenía su apodo previo a esta lamentable tragedia. En un video publicado por ella misma en su cuenta de TikTok ya se comparaba con el personaje principal de la saga de películas Rápidos y Furiosos. En ese video había escrito: "Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante 'ese quiere correr' y me hago la Toretto".