Todavía no comenzó el cónclave para elegir al sucesor de Francisco y ya se desató la primera gran polémica: el cardenal Angelo Becciu, a quien el fallecido Papa había destituido por fraude fiscal, se presentó como si nada en la primera asamblea de cardenales. El Vaticano salió a matizar el alboroto pero dejó en stand by una definición.

Las asambleas de cardenales son las previas a las reuniones secretas que ocurrirán durante el cónclave y la gravedad del gesto de Becciu radica en que él tiene prohibido participar de todas esas actividades.

Francisco lo había despojado de todos los privilegios como purpurado, inclusive el de participar en la elección del nuevo pontífice. No obstante, el cuestionado cardenal, que cuando cometió los delitos era el número tres del vaticano, insiste en que tiene el "deber" de participar y por eso se hizo lugar en la antesala de la elección papal.

Cómo fue el escándalo Becciu

Angelo Becciu es un cardenal italiano de 76 años que en 2023 fue condenado formalmente a 5 años y 6 meses de cárcel por delitos financieros. Fue el primer religioso con ese rango en ser juzgado por un tribunal penal del Vaticano. Pero antes, en 2020, Francisco le había quitado sus “derechos asociados al cardenalato” tras conocerse el escándalo.

Se comprobó que había comprado un edificio en el corazón londinense, en Sloane Avenue, una antigua sede de las galerías Harrods en el exclusivo barrio de Chelsea. Pero, además, durante el proceso surgieron otros delitos financieros, como donaciones de 125 mil euros que el cardenal ingresó en la cuenta de una asociación vinculada a la Cáritas sarda de Ozieri, su lugar natal, y que en ese momento presidía uno de sus hermanos.

El cardenal quiere entrar al cónclave

Así y todo, el suspendido cardenal salió públicamente a exponer una autodefensa recurriendo a un vericueto interpretativo: reconoce la pérdida de sus “derechos” pero aduce que el fallecido Papa no le suspendió sus “deberes” como cardenal, entre los cuales está la elección de un nuevo pontífice.

"El Papa reconoció mis prerrogativas cardenalicias como intactas ya que no hubo voluntad explícita de excluirme del cónclave ni petición de mi renuncia explícita por escrito", declaró ayer Becciu al diario Unione Sarda.

Ante el nuevo escándalo, la oficina de prensa del Vaticano aseguró que todos los cardenales pueden participar en las congregaciones, las reuniones preparatorias, pero que otra cosa es entrar en el cónclave

De esta manera, las autoridades provisorias de la Santa Sede dejaron sin resolver la gran incógnita de cara al próximo cónclave: salvo decisión contraria, no debería participar.

Por su edad, Becciu no tiene chances de ser candidato al trono de San Pedro y tampoco contaría como elector, pero su insistencia por entrar a los codazos en las preparatorias podría ser la pista de una trama que los sectores que más cuestionaron a Jorge Bergoglio hacen sobrevolar sobre el cónclave en ciernes.

Dos excepciones a la regla

Por el momento, a la Capilla Sixtina entrarán 135 cardenales, sin contar a Becciu. Pero también hay dos casos peculiares: el cardenal Philippe Ouédraogo, de Burkina Faso, tenía como fecha de nacimiento el 25 de enero de 1945 en el nuevo anuario pontificio de 2024, aunque el octogésimo cumpleaños se pospone al 31 de diciembre, por lo que podrá entrar.

"En mi pueblo no había hospitales ni escuelas. Nací en casa y no me dieron fecha de nacimiento", dijo Ouédraogo en su defensa. “Es posible que hayan llegado algunos documentos”, comentaron desde la oficina de prensa del Vaticano.

Por otra parte, hace unos meses, el diario de la Conferencia Episcopal italiana, Avvenire, también destacó el precedente del keniano John Njue, cuyo nacimiento había sido corregido de 1944 a 1946: él también sería todavía elector en un posible cónclave.