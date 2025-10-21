El debate parlamentario sobre el futuro del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) avanza con el dictamen favorable de las comisiones de Deportes, Presupuesto y Comunicaciones al proyecto que modifica la Ley 26.573, con el objetivo de restaurar la autonomía financiera del organismo y poner en marcha un Plan Federal de Desarrollo Deportivo.

La propuesta, que logró un amplio consenso (66 firmas) entre algo más de 70 legisladores de distintos bloques, tuvo como objetivo consolidar una planificación deportiva sostenida en el tiempo, sin comprometer el equilibrio fiscal. Se trata de una medida que apunta a profesionalizar y potenciar el alto rendimiento, asegurando que el deporte argentino cuente con los recursos necesarios para competir al más alto nivel.

La iniciativa, impulsada por los diputados de Unión por la Patria Rogelio Iparraguirre y Victoria Tolosa Paz, propone restituir y ampliar el cargo del 1% sobre la facturación de las empresas de telecomunicaciones, una contribución eliminada durante la gestión de Mauricio Macri. El nuevo esquema abarcará telefonía móvil y fija, servicios de internet y televisión por cable, lo que permitiría recaudar alrededor de USD 70 millones anuales para el financiamiento del deporte de alto rendimiento.

El dictamen fue acompañado por los bloques Compromiso Federal, Innovación Federal, Democracia Para Siempre, Coherencia, el Frente de Izquierda y parte de la Coalición Cívica, consolidando un amplio respaldo multipartidario.

Rogelio Iparraguirre es uno de los impulsores del proyecto. Imagen: Prensa





Con esos recursos, el proyecto busca garantizar becas dignas, honorarios para entrenadores y técnicos, y fortalecer la infraestructura y formación deportiva en todo el país. Además, crea el Consejo Federal para el Alto Rendimiento Deportivo (COFARD), encargado de distribuir el 40% de los fondos por índice de coparticipación, y establece un plan federal que permitirá a provincias y municipios acceder a programas de apoyo a los deportistas en vías al alto rendimiento.

"Este dictamen es un paso fundamental para recuperar la autarquía del sistema deportivo y devolverle al país la previsibilidad que necesita para planificar y crecer en el alto rendimiento", aseguró Iparraguirre.

Y agregó: "Con esta ley buscamos recuperar y ampliar la base de nuestro alto rendimiento, y hacerlo con una mirada verdaderamente federal".

Los campeones olímpicos presente fueron Paula Pareto (también es vicepresidente 2° del Comité Olímpico), Cecilia Carranza Saroli, Juan Curuchet y Walter Pérez, y los representantes olímpicos Ariel Suárez, Laura Martinel y María Julia Garisoain. Las autoridades del Comité Olímpico (COA) fueron el presidente Mario Moccia, la vicepresidente 1º Alicia Masoni de Morea, entre otros.



