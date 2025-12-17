Omitir para ir al contenido principal
El dueño de tres bares porteños fue condenado a prisión por trata sexual
El veredicto del tribunal recayó también sobre un agente de la policía porteña que brindó protección y blindaje. Los casos denunciados ocurrieron entre 2011 y 2012.
17 de diciembre de 2025 - 17:49
Trata de personas
Explotación sexual
Ciudad de Buenos Aires
Un hogar de ingresos altos paga sólo 500 pesos más de luz que uno medio
El ajuste castiga a la clase media
Por
Mara Pedrazzoli
