El cuerpo técnico de Boca encabezado por Claudio Ubeda está preocupado por la situación de mediocampista Leandro Paredes, quien tiene cuatro amonestaciones y, en caso de alcanzar la quinta tarjeta amarilla, corre el riesgo de perderse el Superclásico ante River que se jugará el 9 de noviembre próximo en La Bombonera.

Paredes recibió la cuarta amonestación en la caída de Boca el sábado pasado frente a Belgrano de Córdoba en La Bombonera, por lo que quedó al filo de una suspensión, en un contexto donde el equipo tiene cuatro partidos clave para la clasificación a la Copa Libertadores.

Debido a su pobre desempeño en el ámbito local, Boca está afuera de la zona de clasificación al máximo certamen continental, y también al margen de los playoffs del torneo Clausura.

Por esa razón, Boca está obligado a ganarle el lunes próximo a Barracas Central y también conseguir resultados favorables ante Estudiantes, en La Plata, y de local ante River y Tigre.

Al ser Paredes una pieza fundamental en el armado del equipo, Ubeda deberá decidir si lo incluye frente a Barracas Central, con el riesgo de recibir otra tarjeta amarilla que le impediría estar frente a Estudiantes, pero sí ante River o bien lo preserva durante dos partidos para llegar al Superclásico.

Allegados al cuerpo técnico sostienen que Paredes jugará frente a Barracas y, en caso de ser amonestado, su puesto será ocupado por el juvenil Milton Delgado, quien fue elegido como tercer mejor jugador del Mundial Sub 20, frente a Estudiantes.

Tras la derrota ante Belgrano, Boca cayó a la novena posición en la zona A y estaría quedando fuera de los playoffs. Además, ocupa el quinto lugar en la tabla anual, por lo que estaría clasificando solo para la Copa Sudamericana.

El equipo sigue dependiendo de sí mismo para lograr la clasificación a la Copa Libertadores, ya que, obteniendo resultados favorables en los cuatro partidos que restan (Barracas Central, Estudiantes de La Plata, River y Tigre) conseguirá el objetivo de ingresar al máximo torneo continental.