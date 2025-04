Pink Floyd at Pompeii se estrenó originalmente en el Festival Internacional de Cine de Edimburgo en septiembre del '72, poco antes de la salida de The Dark Side of the Moon. Dirigida por el cineasta Adrian Maben, mechaba momentos de alta lisergia, como la monstruosa interpretación del grupo británico de "A Saucerful Of Secrets", con lapsos bravos, de impacto turbulento, entre los que cuenta el de Roger Waters aporraeando duro un gong (el mismo que aparece en la contratapa de Ummagumma) a contraluz del sol, al momento de encarar la abrumadora "Set the Controls for the Hearts of the Sun". O el de Nick Mason en la apoteósica "One of These Days". Tales fueron, de hecho, las únicas tres piezas registradas entre las ruinas. Todo ello, adobado ahora con la ejecución de "Brain Damage" y las entrevistas a los músicos que hablan de los secretos del disco The Dark Side of the Moon, es lo que reaparece en la nueva y restaurada versión de Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII, que estrena hoy en cines argentinos.

Poco –nada, más bien– existe que no se haya dicho sobre The Dark Side of the Moon, el disco de Pink Floyd que revolucionó el mundo, que lo miró al revés en su sonora locura. Pero no ocurre necesariamente así respecto de sus fuentes afluentes. De lo que estuvo antes en tiempo, espacio y forma. De sus antecedentes directos. Por caso, en octubre de 1971, año y medio antes de semejante joya, repuesto el grupo de la ida de Syd Barrett, y en pleno proceso de consolidación de la que sería su formación clásica (Roger Waters, David Gilmour, Rick Wright, Nick Mason) no solo salió ese tremendo disco llamado Meddle sino que, en el trance de llegar a la luna por su parte de atrás, los tipos se encontraron con la tierra. Y se enterraron en ella.

Se fueron hasta el mismísimo año 79 después de Cristo para dar con una topografía rara, ruinosa en su belleza, que comulgara con la búsqueda estética. Fue ése el año en que erosionó el Volcán Vesubio y destruyó Pompeya, ciudad del Imperio Romano. Y lo de la búsqueda, porque una identidad arquitectónica tenían que tener las músicas de músicos que justamente habían curtido arquitectura en la universidad, cuando el origen. Allí fueron, pues, los Floyd. Y sin gente, porque ésa era la idea del concierto. Nadie que se interpusiera entre la música, los músicos, las cascadas y los mosaicos romanos durante cuatro días. Apenas una grabadora móvil de 8 canales, un set de filmación a la altura, los sonidos y silencios del lugar, y el personal técnico necesario para poner en marcha la máquina infernal.

El resto se filmó dos meses después en el Studio Europasonor de París, y lo que deschava el cambio es la barba tupida de Wright. Allí se registró la parte de Gilmour y su armónica haciendo "Seamus", pieza de Meddle que en su versión original hace aullar al perro de Steve Marriott, pero que en la nueva cambia a "Mademoiselle Nobs", porque así se llamaba el perro de Madonna Bouglione –hija del director de circo Joseph Bouglione– que participa de la versión. También se graban en París nuevas versiones de "Echoes" y "Careful With That Axe, Eugene", aquella del grito descomunal.

Técnicamente, la nueva versión de aquellos jóvenes Floyd en las ruinas de Pompeya (ninguno había llegado a los 30 años, aún) fue remasterizada en 4K a partir del metraje original de 35 mm, con audio mejorado por Steven Wilson, guitarrista y fundador de Porcupine Tree, devenido productor. La restauración en términos de imagen, en tanto, se produjo a tacto de orfebre "fotograma a fotograma", a partir del negativo original que se descubrió en cinco latas, entre los archivos de la banda. Bajo la dirección de Lana Topham, el equipo restaurador se las ingenió perfecto no solo para preservar la integridad y la belleza de las imágenes originales, sino para garantizar los detalles más finos y nítidos. La parte I de "Echoes", por caso, es un festival para los sentidos. La segunda igual, pero con el plus alucinante del dúo Farfisa Compact, del mejor Wright. "Pink Floyd: Live At Pompeii es un documento raro y único de la banda tocando en vivo en el período anterior a The Dark Side Of The Moon", ha dicho Mason al respecto.

La otra buena nueva es que a partir del viernes 2 de mayo estará disponible por vez primera en la historia el concierto en formato de vinilo doble. En él, además de las versiones de "Echoes", "Careful With That Axe, Eugene", "A Saucerful of Secrets", "Set the Controls for the Heart of the Sun", "One of These Days" y "Mademoiselle Nobs (Seamus)", aparecen una versión alternativa de "Careful With that Axe, Eugene", y otra inédita –precioso tesoro para hurgadores– de "A Saucerful of Secrets".

El viaje de Pink Floyd at Pompeii hasta hoy incluye varios mojones antes del actual. En 1974, dos años después de la edición original, se relanzó con el predicho material de estudio que muestra a los músicos maqueteando las perlas de The Dark Side of the Moon, y hablando de ello ante las cámaras. Esta versión más cercana a la actual (80 minutos, dura) se estrenó en noviembre de 1973, en el Teatro Alouette, de Montreal. Ya en este milenio (2002), se publicó un DVD que mecha tomas nuevas de las ruinas de Pompeya con el metraje original, e incluye una introducción instrumental bajo el nombre de "Pompeya", además de una secuencia en estudio de "On the Run" y la antedicha incorporación de "Brain Damage", con Gilmour mostrando los fraseos de guitarra que recorrerían el planeta.

Años después, en 2016, el guitarrista fue quien regresó a Pompeya para ofrecer un recital solista. Mechó allí, entre vestigios y espectros, temas clásicos de Floyd con estrenos de Rattle That Lock, su cuarto y anteúltimo disco solista. "Pompeya es un lugar mágico. Me sentí un poco abrumado cuando llegamos aquí por primera vez. Luego, volvimos hace unos 10 años con nuestros hijos para mostrarles la arena. Y ellos estaban saltando por allí. Pero regresar ahora y ver el escenario y todo, fue realmente algo abrumador. Es un lugar de fantasmas… de una manera amigable", dijo Gilmour entonces, imbuido de una mística inigualable.