Javier Milei viajará hacia Roma el jueves por la noche para participar del funeral del papa Francisco. En este contexto, ciudadanos argentinos que viven en Italia se manifestaron en contra de la llegada del mandatario ultraderechista luego de la enorme cantidad de agravios que dijo en el pasado sobre el Sumo Pontífice.

El rechazo a la llegada del Presidente está a cargo de la agrupación “Argentina No Se Vende”, la cual sostiene que "esta presencia no sólo resulta ofensiva por su conocida historia de agravios hacia el propio pontífice, sino que constituye un acto de cinismo político que pretende manipular la emoción colectiva y lavarse la cara en uno de los escenarios más sensibles de la historia reciente".

"La política de odio y de recortes a los servicios sociales, el negacionismo y la violencia institucional de Milei no se pueden conciliar con el mensaje de paz, diálogo y atención a los más vulnerables que el Papa ha promovido desde su cargo", señalaron.

Y agregaron: "En lugar de honrar sus palabras, las pisotea con cada recorte, con cada privatización, con cada declaración negacionista, con cada intento de deshumanizar a quienes migran, trabajan, luchan".



Asimismo, remarcaron que Milei "se pasea por Roma legitimado por una alianza ideológica que desprecia la memoria antifascista y los valores de la resistencia".

"Nos negamos a aceptar esa operación de lavado. La lucha por la justicia, por la libertad, por la democracia, no se negocia. No se suspende por un funeral, no se esconde detrás del luto", aseveraron.

La mencionada asamblea ya se había manifestado contra el líder de La Libertad Avanza en enero pasado cuando ocurrió la marcha antifascista y antirracista convocada por colectivos LGTBI+ en Buenos Aires.

El viaje de Milei a Roma

A pesar de haber dicho que Francisco era el "representante del maligno en la Tierra" y de ser un "zurdo comunista, el presidente Javier Milei partirá este jueves a las 22 rumbo a Roma para asistir al funeral del papa.



El mandatario viajará en compañía de una abultada delegación compuesta por su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Patricia Bullrich (Seguridad), y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores y Culto).

También estarán presentes el vocero presidencial, Manuel Adorni, y candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza (LLA), y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Este miércoles por la tarde, el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, emprenderá la avanzada al Vaticano y recibirá el próximo jueves a la delegación argentina.

