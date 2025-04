Vélez tuvo mala suerte y, en la altura de Cochabamba, perdió un partido lleno de curiosidades. Como que San Antonio Bulo Bulo le ganó 2 a 1 con dos goles en contra que marcaron Elías Gómez en el primer tiempo y Michael Santos en el segundo. Alvaro Montoro descontó sobre el final para un equipo de Liniers que atacó todo el partido, pegó dos pelotas en el travesaño y no mereció la derrota. Los bolivianos le sacaron el máximo de jugo a los únicos dos córners a favor que tuvieron y consiguieron un triunfo que los pone junto a Vélez en la punta del Grupo H de la Copa Libertadores con 6 unidades. La zona la completan Peñarol (4) y Olimpia (1), que el martes no se hicieron goles en Paraguay.

Elías Gómez estrelló dos remates en el travesaño y a Braian Romero le anularon un gol por una infracción al arquero Saracho que sólo detectó el VAR. O sea, Vélez tuvo oportunidades de sobra como para irse ganando ya en el primer tiempo. Sin embargo, lo terminó perdiendo, Un minuto después del gol que al final no fue, hubo un córner desde la izquierda para Bulo Bulo, y el propio Elías Gómez se llevó la pelota por delante y terminó derrotando su propia valla.

El resultado fue injusto porque a pesar de los más de 2.500 metros de altura de Cochabamba, Vélez fue mas armónico y manejó mejor la pelota que un equipo boliviano muy impreciso y físicamente torpe, pero voluntarioso. Las subidas por las bandas de Lagos y Gomez, el buen manejo de Ordóñez en la mitad de la cancha y las corridas de Carrizo y Romero bastaron para que el conjunto de Liniers sea superior. Aun con la salvedad de que luego de que San Antonio se pusiera en ventaja, ya no pudo llegar con nitidez.

Decayó Vélez en el arranque del segundo tiempo, como si empezara a faltarle aire y piernas. Pero a los diez minutos se recompuso y de allí hasta el final asedió a Bulo Bulo, que se retrasó en la cancha y aguantó el bombardeo con orden y con su línea de cinco incrustada en el área. El zaguero argentino Brian Salvareschi sacó casi todo de arriba y a Vélez le faltó claridad para abrir una defensa cerrada.

Faltando cinco minutos, los bolivianos tuvieron otro córner desde la izquierda y parado en el primer palo, Michael Santos, que había entrado por Elías Gómez, heredó su mala suerte y la peinó hacia atrás y volvió a batir su propia valla. Luego de un centro de Baeza desde la derecha, el chiquilín Alvaro Montoro descontó sobre el final pero ya no quedó mas tiempo. Vélez hizo casi todo para ganar, no siempre de la mejor manera pero no mereció la derrota. La fortuna esta vez le jugó en contra. Dos goles en contra durante la misma noche pareció demasiado.