La abogada de Alberto Fernández solicitó, sin éxito, que todo el contenido del celular y una tablet del expresidente sea destruido una vez que sea peritada en la causa por violencia de género contra la exprimera dama, Fabiola Yañez. La solicitud realizada por la abogada Silvina Carreira se fudamentó en la necesidad de resguarda el derecho a la intimidad y privacidad de las personas. Sin embargo, tanto el fiscal federal Ramiro González como el juez federal Julián Ercolini rechazaron lo solicitado.

“Los datos almacenados en los dispositivos en cuestión son propiedad de mi asistido, tanto aquellos que resulten eventualmente relevantes para al presente proceso como los que no, por lo cual entiendo no existe obstáculo alguno para proveer en consonancia con lo solicitado”, escribió Carreira. La intención de la abogada es que la copia obtenida de ambos dispositivos no termine en cualquier mano como ocurrió en otros casos, entre ellos en uno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner donde las conversaciones terminaron en manos de grandes medios de comunicación.

Para Ercolini aceptar lo solicitado por la abogada del expresidente representa "la pérdida de la base informativa de la cual se obtuvo dicha prueba". Es más, el juez federal advierte que la destrucción de la copia "evita toda trazabilidad de los documentos digitales originales”.

Tanto el celular como la tablet fueron secuestrados en agosto del año pasado y recién ahora están siendo peritados en el marco de la causa por violencia de género.

En tanto, Ercolini también rechazó un pedido en el que tanto la defensa de Fernández como la representante legal Yañez coincidían y era el pedido de una copia del contenido del celular del expresidente. El juez rechazó lo solicitado al entender que las dos partes podrán acceder a los reclamado antes del peritaje, por lo que consideró que no es necesario que accedan a la totalidad del contenido del teléfono.

Ercoliní indicó en su respuesta que la medida de prueba "es un eslabón más de una cadena de diligencias que, por su propia naturaleza, efectivamente lesionan el derecho a la intimidad y a la privacidad reconocidos a los ciudadanos en la Constitución Nacional y tratados de derechos humanos de igual jerarquía”.

Hasta ahora trascendió que todo el contenido del celular como del Ipad fue extraído por los técnicos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), sin ningún tipo de inconvenientes. Ahora deberán extraer todas las conversaciones entre el expresidente y Fabiola Yañez que se hicieron en WhatsApp, Telegram, Signal y por mensaje de texto e incluso a través de la aplicación Facetime.