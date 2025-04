Cloe, la bebé recién nacida que sufrió quemaduras por un incidente ocurrido con un bisturí eléctrico durante la cesárea, continúa su recuperación en la Maternidad Martin, mientras que su madre Diana, que también sufrió lesiones durante el parto, fue dada de alta este jueves. Las autoridades del Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo lamentaron el hecho y señalaron que se activó el proceso administrativo que determinará las responsabilidades por lo sucedido. “Como médico cirujano lo definiría como un incidente que puede suceder”, señaló Eduardo Ros, director del efector público sanlorencino. También desmintió que los médicos no cuenten con el material adecuado para trabajar: “No fue un problema de equipamiento. No tuvo que ver con eso”.

El hecho ocurrió este lunes durante una cesárea realizada en el Hospital Granaderos a Caballo, en la ciudad de San Lorenzo. Según denunció la familia, el equipo médico logró retirar a la bebé de la panza y luego procedió a apoyarla sobre las piernas de la madre, porque tenía dos vueltas de cordón umbilical sobre su cuello. “En ese momento se empieza a sentir olor a carne quemada y era porque se habían olvidado el electrobisturí prendido sobre mi pierna, lo que hace que le queme la piernita a ella”, contó Diana en declaraciones radiales, luego de hacer un descargo sobre lo sucedido en redes sociales.

Ese mismo día, la bebé fue derivada a la Maternidad Martin, donde debió ser sometida a una cirugía con anestesia total para limpiar la herida, que le alcanza gran parte de una de sus piernas. En el relato de los hechos, los padres deslizaron que no hubo demasiadas respuestas sobre lo sucedido por parte del equipo médico del hospital sanlorencino. “El médico se acercó a último momento. Dijo que lo único que podía decir era que el Estado no le manda herramientas y por eso ellos tienen que usar tantas veces el bisturí que es descartable, y que a veces falla. Dijo que lo sentía, que fue un accidente, pero no dio más explicaciones”, contó.

La madre, que también permanecía internada luego del parto, finalmente fue dada de alta este jueves. En tanto, la bebé volvió a ser intervenida el miércoles por la tarde, donde se le colocó un injerto sobre la lesión. Según detallaron desde el equipo médico de la Maternidad Martin, Cloe, de apenas cuatro días, toleró bien el procedimiento y aguardan por su recuperación. Por el momento se desconoce si deberá ser intervenida nuevamente. Previamente, los padres habían manifestado su preocupación ante la posibilidad de que la bebé pueda quedar con movilidad reducida, producto de la lesión.

Este jueves las autoridades del hospital sanlorencino se pronunciaron sobre el hecho y lamentaron el incidente que derivó en la lesión de la bebé. “Como médico cirujano lo definiría como un incidente que puede suceder. Obviamente que nos consterna y nos duele, porque se trata de un bebé y una mamá, en un momento importante de la vida para ambas”, describió Ros en diálogo con Rosario/12. “Me acerqué a la Maternidad Martin para ponerme a disposición como director del hospital y le dejé un mensaje a la madre de que estamos para ayudar en lo que podamos, con la posibilidad de reunirnos personalmente cuando lo crean conveniente”, añadió.

En ese marco, el médico repasó cómo se dieron los hechos, en un relato que coincide en gran parte con lo manifestado por la familia: “Se produjo una quemadura en el marco de una cesárea, producto de un incidente. En la bebé se da con un rango más complicado porque se trata de un neonato y las superficies corporales son diferentes. Una vez que termina el acto quirúrgico, el personal actuante habló con los padres sobre lo ocurrido y se generó la derivación a la ciudad de Rosario, a un lugar de mayor complejidad, para que puedan estar contenidas tanto la mamá como la beba”.

Sin embargo, Ros desmintió que el hospital de San Lorenzo no cuente con los elementos necesarios y en condiciones óptimas para realizar ese tipo de prácticas hospitalarias. “El equipamiento es el adecuado. Es un electrobisturí nuevo. Soy cirujano y conozco ese equipamiento. Se han hecho un montón de cesáreas en nuestro hospital y no hemos tenido inconvenientes. No fue un problema de equipamiento. No tuvo que ver con eso”, aseguró el funcionario.

Por último, el director señaló que una vez enterado de la situación se pusieron en marcha las actuaciones administrativas correspondientes, que implican tomarle declaración al equipo médico actuante, para luego elevarlo al área jurídica del Ministerio de Salud de la provincia. “Eso se eleva al Ministerio, que puede optar por volver a citar a alguno de los declarantes. Son ellos quienes van a determinar si se toma alguna decisión sobre el personal actuante”, finalizó.