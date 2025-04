La información falsa viaja más rápido que la luz. La última prueba la dio la versión que lanzaron programas periodísticos afines al gobierno libertario cuando, de manera temeraria, afirmaron que por lo menos cuatro diputados de Unión por la Patria habían solicitado integrar una comitiva de la Cámara baja que viajaría a Roma para las exequias del papa Francisco. "Es absolutamente falso que integrantes de nuestro bloque hayan realizado gestiones para ir a Roma", bramó el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez.

La versión, falsa de cabo a rabo, fue explotada de manera entusiasta por medios y tuiteros libertarios acusando a estos legisladores de intentar que la Cámara de Diputados les pagar el traslado y la estadía. En rigor, el cuerpo puede aprobar el envío de una delegación para las exequias de Francisco y no se viola ninguna norma. Es la decisión política del cuerpo y para ese tipo de acciones hay dinero en la Cámara baja. El problema es que hace dos años que no se actualiza el Presupuesto del Estado porque el gobierno decidió no presentarlo y, obviamente, aprobarlo.

Los acusados de pretender viajar con dinero de la Cámara baja fueron Eduardo Valdés, Vanesa Siley, Carolina Gaillard y Florencia Carignano. El presidente del bloque de UxP fue contundente: "Es absolutamente falso que integrantes de nuestro bloque hayan realizado gestiones para ir a Roma”. Luego Martínez agregó que “cualquier viaje al exterior tiene que ser solicitado formalmente a la presidencia de bloque y luego lo autoriza el Presidente de la Cámara. Nada de eso ocurrió. Todo fake, todo mentira”, dijo el diputado de Santa Fe.

Por su parte, la también santafesina Carignano aclaró que "jamás pedí pasajes para participar en las exequias de @Pontifex. DEJEN DE INVENTAR”, escribió para luego afirmar que: “Los mismos que despreciaron en vida al papa Francisco son quienes ahora están inventando cosas, en un momento en el que todos deberíamos estar reflexionando y venerando su obra”.

En tanto, Vanesa Siley desmintió "todo este circo que armaron diciendo que hay una comitiva que pidió pasajes para ir a Roma". Luego agregó que "jamás le pedí, ni le pediré nada a Martín Menem. El Papa Francisco no se merece tanto berretismo en los medios, que esquiva hablar de lo importante: la enorme obra que nos dejó".

Como (sabiendo o) anticipándose lo que vendría, el miércoles el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem salió a decir que no iba a permitir que utilizara dinero del Estado para pagar viajes al Vaticano. "Cualquier legislador está en libertad absoluta de concurrir a las exequias del Papa, pero deberá costear los gastos con sus propios recursos", afirmó el libertario riojano.