Australia quedó en vuelta en una polémica ambientalista tras haber sacrificado a al menos 750 koalas por francotiradores desde helicópteros, dentro del Parque Nacional Budj Bim, en el distrito de Victoria. A raíz de este hecho se suscitó una ola de indignación nacional e internacional. La proclama "Lest we forget (No debería ser olvidado)" se convirtió en una tendencia en las redes sociales. En tanto, diferentes organizaciones defensoras de animales y especialistas en conservación consideraron que la operación marcó un precedente alarmante en la gestión de fauna durante catástrofes.

De acuerdo con el Gobierno de Victoria, el Departamento de Energía, Medio Ambiente y Clima había autorizado esta medida con el argumento de que los koalas debían recibir la eutanasia “por razones humanitarias”.



La primera ministra del Estado de Victoria, Jacinta Allan, justificó al medio Sky News Australia que la estrategia fue elaborada tras un incendio ocurrido en marzo pasado, que consumió más de 2000 hectáreas de vegetación, y que supuestamente provocó que muchos ejemplares quedaran heridos, enfermos, y sin alimento.

En este sentido, consignó que el procedimiento se puso en marcha “después de evaluaciones rigurosas que demostraban que los ejemplares afectados no podían sobrevivir”.





Además, afirmó que el accionar se realizó de la forma más responsable y cuidadosa posible para evitar el sufrimiento innecesario. En este sentido, explicaron que los disparos fueron realizados por personal altamente calificado, utilizando tecnología para asegurar una muerte rápida y certera. Finalmente, insistieron en que no había otra alternativa que evitara un sufrimiento mayor a largo plazo.

No obstante, organizaciones ambientalistas y proteccionistas de los koalas en Australia aseguran que detrás de este operativo se esconde la falta de soluciones de gestión ambiental ante el problema de sobreploblación de koalas, provocado por, según las críticas, la mala planificación de repoblación y reintroducción de este mamífero en algunas regiones.



Defensores de los koalas repudiaron la decisión que adoptó el gobierno de Victoria. (Imagen: X)

El diputado del partido Justicia Animal Georgie Purcell denunció ante el diario australiano Herald Sun que “no se está haciendo ningún esfuerzo por comprobar, cuando se dispara a los koalas desde helicópteros, si tienen bolsas de cría”.



Por otra parte, la presidenta de la "Alianza por los Koalas", Jess Robertson, afirmó que “no hay forma de que puedan decir si un koala está en malas condiciones desde un helicóptero”.

En tanto, la Fundación Australiana para los Koalas exigió mayor transparencia en la toma de decisiones y más inversiones en alternativas no letales para los koalas, como la relocalización o el uso de anticonceptivos para controlar la población.



Desde el Departamento de Medio Ambiente del estado (DEECA) informaron que la decisión de disparar con francortiradores desde helicópteros se debió a que la zona silvestre era demasiado difícil para que sus equipos pudieran acceder de forma segura a pie.

El koala es una especie icónica en riesgo, especialmente en el este de Australia. En 2022, el gobierno lo declaró "En Peligro" en las regiones de Queensland, Nueva Gales del Sur y el Territorio de la Capital Australiana, debido a la drástica disminución de su población. Asimismo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) calificó desde 2016 a este oso como "Vulnerable" en la lista roja.

Se estima que quedan entre 100.000 y 500.000 koalas en estado salvaje, aunque algunas estimaciones sugieren números menores (alrededor de 43.000 y 80.000). La población disminuyó en un 30% en las últimas dos décadas en algunas áreas debido a amenazas clave.