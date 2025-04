El alineamiento de Argentina con la política de Estados Unidos no se detiene, mientras el presidente Javier Milei está en Roma tratado de conseguir una foto con Donald Trump, la embajada norteamericana confirmó la visita del jefe del Comando Sur, Alvin Holsey, que llegará al país la próxima semana y se reunirá con el ministro de Defensa, Luis Petri, y con el jefe de las Fuerzas Armadas. Además, viajará a Ushuaia para reunirse con militares locales e “interiorizarse en sus misiones y sobre el papel clave que desempeñan en la protección de las rutas marítimas vitales para el comercio global”, una cuestión de seguridad nacional.

Holsey, almirante de la Marina de Estados Unidos, arribará la próxima semana a la Argentina y se quedará tres días en los que tendrá encuentros con funcionarios de La Libertad Avanza. El que lo recibirá será Petri, que el año pasado ya se reunió con Laura Richardson, la anterior jefa del Comando Sur, que ya había explicitado el interés de los Estados Unidos en el litio, el petróleo y el agua dulce que hay en la región.

El funcionario de la administración de Trump se encontrará también con el general Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. La versión oficial indica que “las discusiones girarán en torno a reforzar la colaboración militar de larga data entre nuestras naciones, con el objetivo de fortalecer la seguridad regional y avanzar en intereses compartidos”.

En el comunicado difundido por la embajada norteamericana, indicaron que la primera visita de Holsey, que asumió en noviembre, “subraya el compromiso duradero de mejorar la asociación estratégica entre EE.UU. y Argentina”. El funcionario también visitará una base naval en Ushuaia, “donde se reunirá con personal militar local para interiorizarse sobre sus misiones y el papel clave que desempeñan en la protección de las rutas marítimas vitales para el comercio global”.

La de Holsey no es la primera visita de un funcionario trumpista a la Argentina, semanas atrás el Gobierno recibió en la Casa Rosada al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent y desde el oficialismo compartieron fotos del Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, a los abrazos. "We are make Argentina great again", dijo Milei en inglés en una declaración conjunta. Como una muestra del alineamiento exagerado, Bessent congratuló a Milei por "reprivatizar la economía". "Bajo el liderazgo de Milei la Argentina y Estados Unidos comparten valores similares", dijo en ese momento. Además, agregó que Trump siente "optimismo respecto de la nueva Argentina".

En ese contexto es que se da la visita del jefe del Comando Sur, que es interpretada por el gobierno de .Donald Trump como un “fortaleciendo sus vínculos políticos, de seguridad, económicos y culturales, y reafirman a Argentina como un socio regional de confianza en la promoción de la democracia, la seguridad y la prosperidad”.