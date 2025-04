El secretario general de River, Stefano Di Carlo, anunció que el juvenil Franco Mastantuono no será transferido a Europa durante el próximo mercado de pases. "Es una certeza, desde ya. Se va a quedar todo este año", declaró el joven dirigente en una entrevista televisiva.

Las repercusiones de su actuación en el Superclásico del domingo y de su golazo de tiro libre rápidamente llegaron a Europa. Si bien Barcelona, Real Madrid, Manchester United y París Saint-Germain -que ya consultó condiciones y manifestó que lo tiene como prioridad- están interesados en llevárselo, la realidad marca que, desde el plano legal, todavía no pueden hacerlo. Mastantuono cumplirá la mayoría de edad recién el 14 de agosto, por lo que estará en condiciones de ser vendido a otro club luego de esa fecha.

River pretende mantenerlo en su plantel al menos hasta fin de año y ya anticipó que no cerrará ninguna operación por menos de su cláusula de rescisión, estimada en 45 millones de euros que subirá a 50 millones en la última semana de cada mercado de pases." Hay que acompañarlo. Es un jugador que despierta un entusiasmo muy grande para su corta edad. Es un chico que tiene los pies sobre la tierra. Tiene que sentir que debe seguir creciendo. No crece con la normalidad de cualquier chico de 17 años. Si es que se va en algún momento, habrá que analizarlo. Pero eso no va a suceder en el corto plazo", dijo Marcelo Gallardo sobre el tema en la conferencia de prensa posterior a la victoria ante Boca.

Sin embargo, el Mundial de Clubes de junio-julio en los Estados Unidos servirá como vidriera para que los clubes más poderosos del universo futbolero le echen el ojo. Actualmente, el juvenil nacido en Azul (provincia de Buenos Aires) tiene contrato con el club hasta diciembre de 2026. La renovación se hizo en marzo de 2024, a poco de que el anterior técnico de River, Martín Demichelis, lo hiciera debutar en Primera División el 28 de enero del año pasado ante Argentinos Juniors, por la primera fecha de la Copa de la Liga, cuando tenía tan solo 16 años de edad.

Franco Mastantuono está representado por los exjugadores Augusto Fernández y Walter Tamer, quienes ya estuvieron en Europa en contacto con los directores deportivos de los clubes más importantes de ese continente. La idea de la representación sería cerrar la venta luego del Mundial de Clubes y tratar de negociar que el juvenil permanezca en el club hasta fin de año.

En cuanto a otra faceta de lo que dejó el Superclásico, Gonzalo Montiel y Giuliano Galoppo terminaron lesionados. El lateral campeón del mundo se sometió a estudios para conocer el grado de la dolencia en el posterior del isquiotibial derecho. En tanto que el volante habría sufrido un calambre muy fuerte que lo sacó del partido a los diez minutos del segundo tiempo. Por lo que su estado no reviste gravedad y podría ser tenido en cuenta para los próximos compromisos de River.