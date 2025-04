Benjamin Labombe (ilustrador) y Sébastien Perez (escritor) se conocieron en el año 2000 y nunca más se separaron. La pareja constituye una formidable asociación amorosa y artística que lleva publicados más de quince libros en coautoría, entre los que cabe destacar "Destinos perrunos", “Frida”, “Las brujas” y “El herbario de las hadas”. En esta ocasión se encuentran en Argentina para publicitar la versión expurgada de “El retrato de Dorian Gray”, la clásica y única novela de Oscar Wilde bellamente ilustrada por Lacombe e “Historias de mujeres samuráis”, un libro que recupera historias de mujeres japonesas guerreras desde el siglo XI hasta el XIX escrito por Perez e ilustrado por Lacombe. Sendos libros comparten el mismo gesto político de hacer visible lo invisible: el amor entre varones condenado por la homofobia y las mujeres insumisas y rebeldes que el poder patriarcal pretenden arrancar de los libros de historia, respectivamente.





“Publicar estos libros es muy importante en estos tiempos tan represivos a escala global que persiguen por igual a las disidencias sexuales y las mujeres que luchan por la igualdad de derechos”, afirman los creadores. “Particularmente publicar la versión ilustrada y sin censuras de ‘El retrato de Dorian Gray’ es resistir a la homofobia de los gobiernos de ultraderecha”.

“El retrato de Dorian Gray” se publicó por primera vez en julio de 1890 en la revista mensual literaria Lippincott's Monthly Magazine, la revista mensual literaria de Joseph Marshall Stodart e inmediatamente supuso un éxito de ventas fulgurante que fue de la mano del escándalo. La propia Constance, esposa de Wilde, llegó a afirmar: “Desde que Oscar ha escrito Dorian Gray ya nadie quiere hablar con nosotros”.

Un año después, en abril de 1891 se editó en versión ampliada y como novela por la editorial Ward, Lock & Co. Sin embargo, en dicha edición se suprimieron y se cambiaron los pasajes más abiertamente homosexuales. Novela devenida emblemática del decadentismo decimonónico, “El retrato de Dorian Gray” se consideró una obra herética y subversiva en su época y recibió feroces ataques de la crítica británica durante su primera publicación en 1890 por su supuesta inmoralidad. Al punto de que, más tarde se usó como prueba incriminatoria durante los procesos judiciales de 1895, en los cuales merced a la siniestra enmienda Labouchere, Wilde fue condenado a dos años de cárcel y trabajos forzados a ser cumplidos en la terrorífica cárcel de Reading por indecencia pública, subterfugio utilizado para no decir la palabra homosexualidad.





Las frases que Oscar consideró prudente suprimir en 1891 son por primera vez restituidas en la presente versión. Para evidenciarlas se utilizó una tipografía diferente, es decir, fueron impresas de un color ligeramente más claro. Así, por primera vez, desde la edición de 1890, puede leerse que había algo que “era puramente femenino” en la naturaleza del pintor Basil Halward. Asimismo, descubrimos, que, en su versión original cuando Basil confiesa su amor por el bello Dorian le había dicho “Es muy cierto que te he adorado con sentimientos mucho más tiernos de los que un hombre debería ofrecer a un amigo. Por alguna razón nunca he amado a una mujer (…), Admito que te he adorado locamente, de una forma extravagante, absurda. He sido dominado, alma, cerebro y energía por ti. Sentía celos de cada persona con la que hablabas. Quería tenerte todo entero para mí. Solo era feliz cuando estaba contigo”. O que, para describir los sentimientos del artista por el joven efebo, Wilde escribió que “había algo trágico en una amistad tan mezclada con el amor, algo infinitamente trágico en un amor que era al mismo tiempo tan apasionado y estéril”.





Si a eso se suman los dibujos homoeróticos que ilustran la presente edición (algunos de los cuales sugieren orgías entre varones) y la inclusión de los textos seleccionados e ilustrados por Benjamin Labombe de “De profundis”, la larga carta que Oscar Wilde escribió a su joven amante, lord Alfred “Bosie” Douglas desde la prisión de Reading, tenemos una conjunción que rinde homenaje a la vida y obra de Oscar Wilde. Dicho homenaje es coincidente con el 135° aniversario de la muerte y a 130° del comienzo del injusto juicio incriminatorio que a la postre le costó la vida al célebre escritor irlandés.

¿Cuándo leyeron la novela de Wilde por primera vez y que impresiones le causaron?

Benjamin Lacombe: Este libro formaba parte de los programas de los colegios en Francia de manera que lo leí a los diez u once años. Fue un libro que me conmovió profundamente y en especial la ambigüedad que tiene el relato, tanto en la descripción del personaje principal, como en las motivaciones de Dorian, Basil, Lord Henry e incluso Alan.

Sébastien Pérez: yo lo leí en la adolescencia, a los catorce o quince años porque en mi época, no formaba parte de los programas de los libros que tenía que leer en el colegio. Fue en el momento de la relectura, cuando Benjamin me pidió que releyera “El retrato de Dorian Gray” y “De profundis” cuando percibí algo que no había percibido en la primera lectura. Son textos maravillosamente bien escritos. Es más, me pregunté cómo puede ser que pudieran estar tan bien escritos.

“En realidad, en la época en que Sébastiane iba al colegio ni siquiera había libros” (risas), agrega Lacombe a manera de una broma que suele ser habitual y que alude a la diferencia de edad en la pareja. Sin embargo, las chanzas probablemente quedan redimidas por la amorosa dedicatoria que Lacombe le dedica a su compañero: “A Sébastiane Perez, el hombre que no envejece”. En este sentido, la perdurable y cómplice unión conformada por Benjamin y Sébastiane es la que podría haber sido entre Oscar y Bosie, amantes y artistas al fin, si no se hubiera interpuesto entre ellos el odio de los hombres y la homofobia.

¿Cuándo decidiste que el rostro de Dorian tuviera los rasgos de Alfred “Bosie” Douglas”?

BL- Por supuesto que el autor ya no está más entre nosotros. Fue leer “De profundis”, leer la correspondencia completa entre Alfred Douglas y Wilde. El mismo Wilde llego a decir: “Alfred es la encarnación de esta criatura que yo mismo cree”. Lo que hice fue crear lo mas cerca posible de esta sensación de Wilde.

Es sorprendente como, en el caso de “El retrato de Dorian Gray”, frecuentemente el arte imita a la vida. Fue recién pocos meses después de publicar la novela, que Wilde conoció a un hermoso rubio, que se parecía increíblemente a la descripción del protagonista de la novela: Bosie. ¿Qué opinas de esa capacidad premonitoria del arte?

BL- Es cierto el tema de la premonición o el presagio. Aún más: cuando Oscar Wilde escribió esta novela ni siquiera sabía, pongamos, que era homosexual o sus preferencias eróticas por los varones. Era un señor que estaba casado, con hijos, escribía poemas y en los diarios. Gozaba de cierta fama, pero hasta ahí. Pero nunca hasta la llegada de este libro, en toda la literatura decimonónica, había habido un libro que contara de manera explicita relaciones homosexuales consentidas. Todo el libro muestra a manera de presagio esta escalada del personaje y del escritor. En efecto, en su clímax, la novela anticipa también la propia caída de Wilde: el camino que va de un impresionante éxito como dramaturgo al ostracismo social absoluto y la cárcel. Lo que quería mostrar era esta doble caída: la del personaje de Dorian Gray y la del propio Wilde. Pero, así como narra esta especie de caída en los infiernos, la novela tiene un aspecto sublime que la hace la obra mas importante de la literatura británica. Cuando convoqué al nieto de Wilde, Merlín Holland, para que haga el posfacio tuvo una revelación. Él me dijo: “lejos de lo que se supone, este libro fue una gran suerte para mi abuelo. Gracias a este libro no vivió esa vida de pequeño burgués, conformista. Esto fue lo que motivo que toda su vida cambie”. La función o lo propio del artista es incomodar al poder y las normas impuestas, hacer de las dificultades personales y de los cuestionamientos sociales una obra de arte.

“Historias de mujeres samuráis”, un libro que recupera historias de mujeres japonesas guerreras desde el siglo XI hasta el XIX





Es claro que Bosie te sirvió de inspiración para dibujar a Dorian. ¿Qué o quiénes te inspiraron a plasmar gráficamente al pintor Basil Hallward, a Lord Henry Wotton y a Sibil Vane?

BL- En realidad, hubo diferentes inspiraciones y etapas para el personaje de Dorian. También me inspiré en el Tadzio de “La muerte en Venecia” tal como aparece en la película de Luchiano Visconti. Rubio, con esos bucles y ojos azules que se suele asociar a lo angelical, pero que bien sabemos que hacia el final es ser perturbado, casi demoniaco. Lo describiría como una masculinidad extraña y andrógina. En especial cuando empecé a sumar las partes que estaban censuradas, comencé a sentir cierta atracción eléctrica, irreal. Para dibujar los otros personajes principales pensé personas reales que conozco o en personajes que puedan jugar ese papel. En el caso de Lord Henry el referente directo es el propio Wilde. Por más que en un carta Wilde escribió: “Basil Hallward es lo que creo que soy, Lord Henry es lo que el mundo cree que soy y Dorian es lo que me gustaría ser”, los epigramas satíricos y la manera de hablar de Henry remiten al propio Wilde. Para Basil, me inspire en un compañero de la escuela de arte, un poco un prototipo clásico de artista: pintor, los pelos locos. Para hacer a Sibile había que pensar en una jovencita inglesa, algo frágil. Por un lado, tenemos a Dorian que tiene esos rasgos angulosos. Sibil era todo lo contrario, buscar una figura mas redondeada. Eso lo supone como personaje, la actriz que solo puede serlo solamente desde lo real, desde la verdad. Mientras que Dorian es el rey de la simulación.

Para plasmar en imágenes los “vicios” de Dorian ¿te basaste en pura imaginación, en experiencias personales, en experiencias de… lo que hicieron amigos? (risas)

Un poco de todo (risas). En estas épocas es importante hacer explícito el homoerotismo presente en la historia inmortal de Wilde sobre ese muchacho que mantiene imperturbable su belleza y su juventud, mientras el retrato pintado por un hombre que estaba enamorado de él envejece y da cuenta de sus “vicios” y pecados. A la vez, hay que mantener el espíritu que constituye la maestría de Wilde: mostrar y esconder al mismo tiempo. Hay que celebrar que hoy se pueda publicar e ilustrar la integridad el texto y seguir haciéndolo mientras se pueda. Hay países donde las cosas no funcionan así. En los países de corte musulmán no se puede, en Rusia quizás se publique con alguna censura. En estos regímenes de corte totalitario los podemos llamar así, hay ataque a los artistas, pero especialmente a los artistas que se dirigen a los jóvenes. Hay temáticas que pueden cundir en los jóvenes y se atacan.





¿Cuál te parece el impacto de las artes gráficas en la juventud?

Hay algo que sucede en el dibujo y en la literatura ilustrada que es, que llega particularmente a los jóvenes y ahí hay una potencia. Puede ser una cosa inventada, puede ser anodina. Sin embargo, hay algo en esa imagen gráfica que resulta transgresora. Probablemente es eso lo que les paso a los fundamentalistas que atacaron a Charlie Hebdo en 2015. Esas imágenes, ese pequeño texto que podía llegar masivamente a los jóvenes les supuso un gran peligro a la forma de ejercer el poder que quieren imponer.

¿Cuál es la importancia política de esta edición de “El retrato de Dorian Gray” y de la “Historia de los mujeres samuráis”?

BL-Una cosa muy interesante es por qué éstos libros ahora. Porque en Estados Unidos, en Francia, en Argentina hay un contexto de peligro que pone en cuestión derechos conquistados. "El retrato..." es un libro que da cuenta de la represión al artista, en tiempos en que coexisten censura y represión a artistas y determinados temas. Actualmente hay dos tendencias en este sentido. Según ciertos discursos de poder, especialmente Trump o Milei no se puede hablar de homofobia, de crímenes de odio, de la violencia hacia las mujeres trans, no se puede hablar de erotismo entre varones, entre mujeres. Pero hay otra tendencia, que se quiere progresista y que al mismo tiempo limita a los artistas. Pareciera que si no sos negro, no podés hablar de tema de negros. Si sos heterosexual no podés abordar literariamente la homosexualidad. Son dos tendencias que parecen muy opuestas, pero que parecen llevar a la misma censura, a ponerle un bozal a la libertad creativa y en cierta manera esto es lo que logro sobrellevar Oscar Wilde y es lo que su nieto decía. Es el no haber transigido con el poder lo que determinó que la obra de Wilde trascienda.

SP- El epígrafe de Simone de Beauvoir que ilustra “Historia de las mujeres sámurais contesta esta pregunta. “No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos”. Hay pocas fuentes que mencionan y solo numerosas estampas que exaltan la belleza, el exotismo y la subversión de estas mujeres vestidas con armaduras manejando catanas. Hay que devolverles la vida, el cuerpo, el alma y la voz a estas mujeres olvidadas y borradas de la historia que desafiaron el orden vigente. Mujeres que, como Nakano Takeki crearon su propio ejército de mujeres, al estarles vedado del ejército regular únicamente de varones. Estas voces femeninas nos recuerdan la fragilidad de los derechos conquistados con gran esfuerzo, tenacidad y coraje por generaciones de féminas. Hay que demostrar que las mujeres lucharon a través de los siglos, incluso en sociedades terriblemente patriarcales por el derecho a la igualdad.

Benjamin Lacombe y Sébastiene Peres firman ejemplares de sus libros los días miércoles 30 de abril y jueves 1 de mayo de 17 a 20 hs en el Stand Edelvives N| 1617, Pabellón amarillo de la Feria del Libro de Buenos Aires.