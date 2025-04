Cines

2018 TODOS SON HÉROES

Con Tovino Thomas, Kunchacko Boban. Dir: Jude Anthany Joseph. SAM 13 años

Nuevo Monumental. Cas: 21.25 h

BLANCA NIEVES

Con Gal Gadot, Rachel Zegler. Dir: Marc Webb. ATP

Cinépolis. Cas: 16.00* h (*excepto dom)

Hoyts. Cas: 15.00 h

Las Tipas. Cas: 14.20, 17.00 h.

Nuevo Monumental. Cas: 17.00 h

Showcase. Cas: 12.00*, 14.55, 16.40, 19.15, 21.50 h (*solo sáb y dom) (no se emite mié)

CÓNCLAVE

Con Ralgph Fiennes, Stanley Tucci. Dir. Edward Berger. SAM 13 años

Las Tipas. Cas Atmos: 21.00 h

Showcase. Sub: 19.35 h. Mié: 19.50 h

DAAAAAALÍ!

Con Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche. Dir: Quentin Dupieux. SAM 13 años

Cine El Cairo. Vie, 20.30; Sáb, 22.30 h

DIAMANTI

Con Luisa Ranieri, Jasmine Trinca. Dir: Ferzan Ozpetek. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 14.40, 17.20, 20.00, 22.00* h (*solo vie y sáb)

DROP: AMENAZA ANÓNIMA

Con Meghann Fahy, Brandon Sklenar. Dir: Christopher Landon. SAM 13 años c/Res

Las Tipas. Sub: 20.50 h

Showcase. Cas: 17.35 h; Sub: 19.55* h (*no se emite mié)

EL AMATEUR: OPERACIÓN VENGANZA

Con Rami Malek, Laurence Fishburne. Dir: James Hawes. SAM 13 años

Showcase. Cas: 14.05, 16.45 h; Sub: 22.25 h. Mié solo cas: 22.10 h

EL ARTISTA

Con Jean Dujardin, Bérénice Bejo. Dir: Michel Hazanavicius. ATP

Cine El Cairo. Dom, 18.00 h

EL CONTADOR 2

Con Ben Affleck, John Bernthal. Dir: Gavin O'Connor. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.30, 20.00, 22.30* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 16.30, 19.20, 22.15 h

Hoyts. Cas: 15.30, 19.00, 22.20 h

Las Tipas. 4D Sub: 22.00 h; 2D Cas: 16.50, 19.20 h

Nuevo Monumental. Cas 18.55, 21.10 h

Showcase. Cas: 16.10*, 19.10*, 22.10* h; Sub: 14.00, 16.50, 19.45, 22.40 h (*no se emite mié)

EL CREPÚSCULO DE LAS ESPECIES

Documental. Dir: Alberto Romero. ATP c/leyenda

Cine El Cairo. Vie, 18.00 h

EL DÍA QUE LA TIERRA EXPLOTÓ: UNA PELÍCULA DE LOONEY TUNES

Animación. Dir: Peter Browngardt. ATP

Las Tipas. Cas 16.30, 18.30 h

Showcase. Cas: 12.10*, 14.20 h (*solo sáb y dom)

EL REY DE REYES

Animación. Dir: Seong-ho Jang. ATP

Las Tipas. Cas: 14.30 h

Showcase. Cas: 12.00*, 14.05 h (*solo sab y dom)

EL SEGUNDO ACTO

Con Léa Seydoux, Vicent Lindon. Dir: Quentin Dulieux. SAM 13 años c/Res

Cine El Cairo. Vie, 22.30; Sáb, 18.00 h

FLOW

Animación. Dir: Gints Zilbalodis. ATP

Showcase. Cas: 12.30*, 14.30 h (*solo sáb y dom)

LAGUNAS

Documental. Dir: Federico Cardone. ATP

Cine El Cairo. Sáb 3, 20.30 h

LA ZURDA

Con Marcio Salas Ramses, Micaela Abdullatif. Dir Rosendo Ruiz. SAM 16 años

Hoyts. Cas: 14.00, 20.00 h

MAZEL TOV

Con Adrián Suar, Fernán Mirás, Benjamín Rojas, Natalie Pérez. Dir: Adrián Suar. SAM 13

Cines del Centro. Cas: 15.10, 17.30, 19.50, 22.00* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 17.30, 19.45, 22.00 h

Hoyts. Cas: 14.10, 16.30, 19.00, 21.30 h

Las Tipas. Cas: 15.00, 17.20, 19.40, 22.10 h

Nuevo Monumental. Cas: 19.15 h

Showcase. Cas: 12.50*, 14.40, 15.10, 15.30, 16.35**, 17.30, 17.50, 19.50, 20.10, 21.30, 22.05, 22.35 h (*solo sáb y dom) (*solo dom).

PECADORES

Con Michael B. Jordan, Jack O'Connell. Dir: Ryan Coogler. SAM 13 c/Res

Hoyts. Cas: 22.00 h

Showcase. Cas: 22.15*; Sub: 19.05* h (*no se emite mié). Mié: solo sub, 19.20 h

PINK FLOYD AT POMPEII MCMLXXII

Musical. Dir: Adrian Maben. SAM 13

Cinépolis. Sub: 15.30* (*solo dom)

Hoyts. Cas: 15.00* h (*solo dom)

Las Tipas. Sub: 19.00* h (*solo dom)

Showcase: Dom: 17.00 h

PUENTE EN LLAMAS

Con Dylan Sprouse, Mason Gooding. Dir: Patrick Lussier. SAM 13 años c/Res

Cinépolis. Cas: 18.15, 22.50 h

Hoyts. Cas: 22.30 h

Las Tipas. Cas 19.10 h; Sub: 21.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 19.00 h

Showcase. Cas: 12.00*, 15.15, 16.35**; Sub: 22.10 h (*solo sáb y dom) (**no se emite dom). Mié: Sub: 22.25 h

ROBOT SALVAJE

Animación. Dir: Fernando Andrés Saad. ATP

Nuevo Monumental: Cas: 16.30 h

STAR WARS V: EL IMPERIO CONTRAATACA

Con Mark Hamill, Harrison Ford. Dir: Irvin Kershner. ATP

Cine El Cairo. Dom, 20.30 h

STAR WARS VI: EL RETORNO DEL JEDI / STAR WARS VI: RETURN OF THE JEDI



Con Mark Hamill, Harrison Ford. Dir: Richard Maquand. SAM 13 años

Cine El Cairo. Dom, 22.30 h

STAR WARS: EPISODIO III - LA VENGANZA DE LOS SITH

Con Hayden Christensen, Ewan McGregor. Dir: George Luca. SAM 13 años

Cinépolis. 4D.2D Sub: 16.30*, 22.30 h; 2D Cas: 19.30 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX+2D Cas: 13.15*, 16.00, 19.30**, 22.30 h; 2D Cas: 13.15*, 16.00, 19.30***, 22.30** h (*solo sáb y dom) (**vie sub) (***excepto vie)

Las Tipas. Sub: 18.50, 21.40 h

Nuevo Monumental. Sub: 21.20 h

Showcase. Cas: 16.30 h; Sub: 19.30, 22.30 h

THUNDERBOLTS (mié)

Con Florence Pugh, Sebastan Stan. Dir: Jake Schreier. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas: 17.30 h (solo mié)

Nuevo Monumental. Cas: 16.20, 19.00; Sub: 21.35 h (solo mié)

Showcase. Solo mié: 3D Cas: 14.00, 16.15, 19.00, 21.45 h; 3D Sub: 16.45, 19.30, 22.15 h; 2D Cas: 14.15, 17.00, 19.45, 22.30 h; 2D Sub: 14.30, 16.30, 17.15, 19.15, 20.00, 22.00, 22.45 h

THE CHOSEN: LA ÚLTIMA CENA

Con Jonathan Roumie, Elizabeth Tabish. Dir: Dallas Jenkins. SAM 13 años

Hoyts. Cas: 17.00 h

Las Tipas. Cas: 16.30 h

UNA PELÍCULA DE MINECRAFT

Con Jason Momoa, Jack Black. Dir: Jared Hess. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.20 h

Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.00*, 17.15**, 19.45 h; 3D Cas: 14.30* h; 2D Cas: 15.20*, 16.50, 17.40, 19.10, 20.00, 21.30, 22.20 h (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)

Hoyts. DBOX+3D Cas: 13.40*, 15.00**, 16.15*, 17.30**, 18.45*, 21.15*, 22.30** h; 3D Cas: 13.40*, 14.00, 15.00, 16.15*, 17.30**, 18.45*, 21.15*, 21.30**, 21.45*, 22.30** h; 2D Cas: 13.15*, 14.30, 15.30, 16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.30, 23.00 (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom).

Las Tipas. 4D Cas: 13.30, 14.40, 15.40, 16.40, 18.00, 20.20 h; 3D Atmos Cas: 14.00, 16.20 h

Nuevo Monumental. 2D Cas: 14.50, 16.00, 16.45, 17.55, 18.45, 20.00, 21.05 h

Showcase. 3D* Cas: 12.20**, 14.40, 17.00, 19.20, 21.40 h; 2D Cas: 12.40**, 13.00*, 14.00, 15.00, 15.20, 16.20, 17.20, 17.40, 19.00, 19.40, 22.00 h; Sub: 20.00, 22.20 h (*no se emite mié) (**solo sáb y dom)

UN PASTEL PARA DOS

Con Lili Farhadpour, Esmaeel Mehrabi. Dir: Maryam Moghadam. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 19.00 h

UNTIL DAWN: NOCHE DE TERROR

Con Ella Rubin, Michael Cimino. Dir: David F. Sandberg. SAM 16 años

Cinépolis. Cas 17.10, 22.45 h

Hoyts. Cas: 17.30, 20.00, 22.30 h

Las Tipas. 4D Cas: 19.30 h; 2D Sub: 21.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 22.15 h

Showcase. Cas 12.05*, 14.25, 16.55, 19.55 h; Sub: 22.15 h (*solo sáb y dom)

Música

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes

Leo Rolón. Nuevos temas y clásicos del rock and roll. Hoy, a las 20.30 h

BIOCERES ARENA

Cafferata 729

Tiago PZK. Mañana, a las 21 h

Música para volar, presenta Cerati Sinfónico. Vie, a las 21 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Ave Fénix. Vie, a las 21 h

C. C. ATLAS

Mitre 645

Orquesta de Carlos Quilici con Leonel Capitano. Sáb, a las 21 h

C. C. CONTRAVIENTO

Rodríguez 721

Mauro Ramos. Sáb, a las 21 h

Walter Cellini. Jue 8 de mayo, a las 20.30 h

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

Ernesto Jodos & Rocío Giménez López. A dos pianos. Mar 20 de mayo, 20 h.

JAGUAR HAÜS

Rodríguez 198 Bis

Sobredosis de Soda. Banda tributo a Soda Stereo. Show que recrea e invita a recorrer el universo de Cerati. Sáb 24 de mayo

LA COMEDIA

Mitre 958

NewBeats, en formato electro sinfónico coral. Con motivo de sus 50 años, la empresa Colinet Trotta ofrece el musical para agradecer a la ciudad. (Entrada libre y gratuita, por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala) Vie, a las 20 h.

Ahyre: Eco acústico. Banda folclórica que fusiona la fuerza de la raíz latinoamericana con nuevas texturas, timbres y colores. Sáb, a las 20,30 h

LAVARDEN

Sarmiento y Mendoza

Paris Jazz Club. Vie, a las 21 h

MAJO

Tucumán 1016

Gladyson Panther + Rosa Profunda. Sáb 31 de mayo, a las 21 h.

Teatro

ASTENGO

Mitre 754

La Madre. Anne ha construido una vida alrededor de su hijo Nicolás y, ahora que se ha ido, debe enfrentarse a la pérdida, al nido vacío y al verdadero vínculo con su marido. Protagonizada por Cecilia Roth. Con Gustavo Garzón, Martín Slipak y Victoria Baldomir. Dir: Andrea Garrote. 3 y 4 de mayo, a las 20 h.

Alejandra, una perforación a cielo abierto, de Martin Rechimuzzi. Comedia teatral en 3 actos sobre las distintas formas que puede cobrar la locura. Vie 9 de mayo, a las 21 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Carmen y Osvaldo. El actor Pablo Angeli interpreta a los personajes Carmen y Osvaldo, un matrimonio argentino realmente divertido. Sáb, a las 21

PresiDante. Dante Gebel comparte historias que van desde la risa hasta las lágrimas. Mié 7, a las 20.30 h

C. C. ATLAS

Mitre 645

Eso que (no) decimos. ¿Qué pasaría si todo lo que callamos se hiciera visible? ¿Si nuestros secretos, deseos y temores se revelaran ante los ojos de los demás? Cuatro historias cotidianas que se entrecruzaran. Dir: Luciana Barboza. Vie, 21 h

CENTRO DE EXPRESIONES CONTEMPORÁNEAS (CEC)

Paseo de las Artes y el río



Escorpio. Obra de Julieta Otero, con actuaciones de Sofía González Gil y Miguel Ferrería. Marina es una actriz tan histriónica como decepcionada. Sebastián es herrero por herencia y no sabe qué quiere de la vida. Ambos conviven en un pequeño departamento que es el ring de una disputa de identidades. Dom, a las 19.30 h

EL CIRCULO

Laprida y Mendoza

Enrique Piñeyro. Volar es humano, aterrizar es divino. 10 de mayo, 20.30 h

LA NAVE

Laprida 1375

Venecia. La Gringa, en el ocaso de su vida sueña con viajar a Venecia para reencontrar al verdadero amor. Pero no son pocos los obstáculos que se le presentan desde su pobre prostíbulo en San Salvador de Jujuy. Dir: Walter Operto. Dom 11 y 18 de mayo, a las 18 h

SALA CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579

El susto. Tres personajes se enredan en sus propios miedos intentando salir a un mundo que los prefiere adentro. Una mucama, la señora y su marido, conviven en una comedia oscura llena de plantas de plásticos y perlas falsas. Escrita y dirigida por Leandro Doti. Vie y sáb, a las 21.30 h

Poesía desbocada. Dos mujeres entre hilos, telas y agujas, un festejo repetido y la poesía que brota por los poros. Vie 16 y 23 de mayo, a las 22 h

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991

Desde cachorro, de Cacho Sabatino Palma. En coproducción con Arteon. Celebra sus 60 años. 14, 21 y 29 de mayo; 7, 14 y 21 de junio, a las 21 h.

La rota madre que te parió. La madre, una actriz en decadencia, de vasta y exitosa trayectoria en su juventud, viene a visitar a sus hijas después de pasar siete años sin verlas. Dir: Gustavo Guirado. Sáb de mayo, a las 21 h