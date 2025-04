Fin de mes y los bolsillos saben: "Que por más que me arremango, no descubro un mango ni por equivocación; que por más que la pateo, un peso no veo en circulación", como canta Tita Merello en la versión de un tango que se convirtió en el drama de este tiempo, ¿Dónde hay un mango? Este miércoles, quienes tengan la app de Cuenta DNI, tarjeta de débito o crédito del Banco Provincia entrarán gratis a la Feria del Libro de 14 a 22. También ingresarán gratis los menores de 12 años, personas con discapacidad, estudiantes, jubilados y pensionados. El resto deberá pagar $5.000 la entrada al predio de La Rural. En tanto que los feriados del jueves 1° y viernes 2 de mayo todos, sin excepción, pagarán $8.000.

Estos días serán una oportunidad para encontrarse con la poesía eslovena; descubrir los libros de Monada, una editorial feminista de Villa Ventana que dirige la poeta Roberta Iannamico junto a sus hijas; escuchar a escritores y escritoras como Pedro Mairal, Juan Sasturain y Camila Sosa Villada; homenajear en vida a la longeva y querida poeta uruguaya (y Premio Cervantes) Ida Vitale, que tiene 101 años; participar de debates abiertos sobre si la Inteligencia Artificial puede escribir con la profundidad de un ser humano o hacer literatura; o asistir a las presentaciones de libros de Pacho O'Donnell, El ADN argentino; de Ariel Basteiro, Radiografía de una canallada (Editorial Octubre); y los escritos literarios de Leda Valladares, El latido de las cosas, reunidos por primera vez en un volumen.

Actividades para el miércoles 30

El miércoles 30 de abril a las 16, en la sala Rodolfo Walsh (Pabellón Amarillo), se presentará la colección "Las Antiguas. Primeras escritoras argentinas", dedicada a rescatar obras de escritoras argentinas del siglo XIX, como Salvadora Medina Onrubia, Juana Manuela Gorriti, Elvira Aldao, Juana Manso, Leonor Allende y Emma de la Barra, entre otras. Participarán la escritora Mariana Ocampo, directora de la colección, y Daniela Auliffe, directora de la editorial cordobesa Buena Vista. A las 17, en Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura (Pabellón Ocre), habrá una performance de Poesía LGTBI+ eslovena con Brane Mozetič y Jana Putrle Srdić, acompañados por los poetas Julia Sarachu y Walter Viegas y la guitarra acústica de Ximena Villaró. Mozetič (Liubliana, 1958) y Srdić (Liubliana,1975) están traducidos y publicados en Argentina por la editorial Gog & Magog: Banalidades, poemas de Brane; y Puede pasar cualquier cosa, de Jana.

El libro El ADN argentino, de Pacho O'Donnell, será presentado a las 17.30 en la sala Julio Cortázar (Pabellón Amarillo) en diálogo con el historiador Felipe Pigna. A las 19, en la sala Tulio Halperin Donghi (Pabellón Azul), se lanzará Radiografía de una canallada, de Ariel Basteiro, publicado por editorial Octubre, una profunda investigación que da cuenta de la asistencia que prestó el gobierno de Mauricio Macri para el golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia. Acompañarán al autor Nicolás Trotta, Luciana Bertoia, Hugo Moldiz y Víctor Hugo Morales.

El Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina abrirá a las 19, en la sala Victoria Ocampo (Pabellón Blanco), con el escritor Pedro Mairal, entrevistado a fondo por el escritor Mauro Libertella. Para cerrar el día, dos actividades a las 20.30: la presentación de Monada, una editorial feminista y artesanal de la poeta Roberto Iannamico junto a sus hijas Inés y Julia Cappolecchia, en la sala Rodolfo Walsh (Pabellón Amarillo); y la presentación de la quinta novela protagonizada por el detective privado Julio Etchenike, Tinta china (Alfaguara), de Juan Sasturain.





Actividades para el jueves 1º

El jueves 1° a las 16.30 se realizará un homenaje a Ida Vitale, la poeta uruguaya de 101 años en Zona Futuro (Pabellón Amarillo). Poetas y artistas leerán en voz alta los poemas de Vitale y también algunos fragmentos del libro La ley de Heisenberg, de la colección "Lectorxs" de la editorial Ampersand. A las 17.30 en la sala José Hernández (Pabellón Rojo), Camila Sosa Villada presentará su último libro La traición de mi lengua. A las 19, en la sala Domingo Faustino Sarmiento (Pabellón Blanco), en la primera mesa del Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina, Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, Enzo Maqueira y Tomás Balmaceda debatirán si la Inteligencia Artificial puede escribir con la profundidad de un ser humano o hacer literatura.

En el stand 705 del grupo Octubre (Pabellón Azul) se presentará el libro Un final de cuento, compilado por Fernando Kleiman. La joyita de la jornada, a las 20.30, en la sala Tulio Halperín Donghi (Pabellón Azul), llegará con la presentación de El latido de las cosas. Escritos literarios de Leda Valladares (1919-2012), compilado por la investigadora Fabiola Orquera, quien estará acompañada por Soledad Martínez Zuccardi, directora de Edunt (Editorial de la Universidad Nacional de Tucumán), que coeditó el libro con Humanitas (Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad). Juan Falú estará a cargo del cierre.