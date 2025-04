Desde Roma

La “campaña electoral”, como la han llamado algunos expertos, es decir el período previo al cónclave que deberá elegir el nuevo Pontífice de la Iglesia católica, no ha terminado. Y como muestra la prensa italiana, siguen habiendo disputas, malos entendidos y confusión entre los electores.

Una de las polémicas más encendidas en las que se concentró la prensa y los cardenales fue la situación del cardenal Angelo Becciu, de la isla de Cerdeña, que fue procesado junto a otros empleados del Vaticano por la venta de un edificio de la Santa Sede en Londres. La historia salió a relucir en 2019 por acusaciones que circularon dentro del Vaticano y Becciu y los otros empleados fueron procesados en 2023. El cardenal sardo fue condenado en primera instancia a cinco años y seis meses de cárcel. Pero la condena no es definitiva. El proceso de apelación que han motivado sus abogados, comenzará el 22 de setiembre.

Becciu quería participar de las votaciones por el nuevo Papa, sabiendo que Francisco le había prohibido participar o tener empleos dentro del Vaticano después del escándalo de Londres, pero no le quitó el grado de cardenal.

En la reunión del lunes, según trascendió, el Camarlengo (cardenal a cargo del Vaticano mientras no hay un Papa) Kevin Farrell le presentó una carta de Francisco, sellada con una F por él cuando estaba internado en el Policlínico Gemelli a causa de la neumonía bilateral. En la carta, que funciona como una sentencia, según algunos expertos, se habla de excluir del cónclave al cardenal Becciu por el escándalo de Londres.

Becciu por su parte había insistido, como dice su abogada defensora Maria Concetta Marzo, en que ningún cardenal puede ser excluido del cónclave, como dice la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis.

Pero al parecer fue convencido a retirarse por otros de sus colegas y el lunes, en la reunión de los cardenales, hizo un breve y emocionado discurso, aun cuando durante la reunión le había preguntado a los cardenales por qué la carta firmada por Francisco se conocía recién ahora. “Tomo nota de la voluntad del Papa Francisco y en consecuencia daré un paso atrás por el bien de la Iglesia”, dijo. Y según algunas versiones periodísticas, el paso atrás de Becciu favorecería la candidatura de Pietro Parolin, el cardenal que fue secretario de estado, es decir número dos del Vaticano, durante el Papado de Francisco. Los que favorecían a Becciu eran en general contrarios a Parolin.

Un título de la primera página del diario conservador Il Tempo de Italia, referido a Becciu decía “Angelo (segundo nombre de Becciu) y Demonios” haciendo alusión a la novela del escritor Dan Brown (“Angeles y Demonios”) que habla de los “demonios” existentes en el Vaticano. Y al Vaticano y las disputas internas dedicó otros artículos, destacando que los cardenales conservadores apoyan al cardenal de Budapest, Peter Erdo, 73 años, hecho cardenal por Juan Pablo II, porque no quieren una reproducción de Francisco.

Trascendió por otros medios, como el diario romano Il Messaggero, que se habrían perfilado tres grupos entre los cardenales, el progresista, el tradicionalista y los intermedios. Y varios de los integrantes de estos grupos negocian para promover a un candidato moderado que pueda encontrar un equilibro entre ellos y en el mundo, dada la critica situación que se está viviendo con las guerras en corso.

Cuando durará el cónclave

Según las normas vaticanas, el cónclave podía haber empezado el 5 de mayo pero empezará el 7, y esto, según la prensa, porque los cardenales querían más tiempo para negociar entre ellos sobre los posibles candidatos.

Cuánto durará el cónclave no es fácil decirlo. Es cierto que los cardenales están negociando por un futuro Papa desde que Francisco falleció el pasado 21 de abril. Según el último comunicado del Vaticano de este martes, dos cardenales electores no estarán presentes por razones de salud, una noticia que ya había circulado entre los periodistas pero que el Vaticano no había hecho oficial hasta hoy.

Es decir que los electores serán 133 y no 135, todos, claramente, menores de 80 años porque los mayores de esa edad no pueden elegir el nuevo Papa.

Los electores estarán hospedados en la Casa Santa Marta, donde vivía el Papa Francisco. Y en caso de que las habitaciones de esta suerte de hotel no sean suficientes, serán alojados en el edifico de al lado, se comunicó.

Entre los 133 electores, 20 son de países de Norteamérica, 17 de América Latina, 51 de Europa, 23 de Asia, 18 de África y 4 de Oceanía.

Está previsto que el primer día haya una misa de introducción por la mañana y por la tarde empiecen las votaciones. En caso de que no haya ningún resultado, continuará al día siguiente, dos por la tarde y dos por la mañana, y así sucesivamente hasta que no haya un resultado.

Se espera que el cónclave sea lo más breve posible. Según datos vaticanos, el cónclave más largo de la historia de la Iglesia fue en 1268 y duró 1.006 días. Fue elegido finalmente Gregorio X. El cónclave más corto duró sólo 30 horas en 1503 para elegir a Julio II. De los Papas más recientes se sabe que cuando fue elegido Juan XXIII en 1958, el cónclave duró cuatro días, el de Paulo VI en 1963 tres días, el de Juan Pablo II en 1978 tres días, el de Benedcito XVI en 2005 dos días y el de Francisco en 2013 dos días.

Todo hace pensar que el nuevo Papa podría ser elegido entre el 9 y el 11 de mayo. Pero ésta es sólo una hipótesis.

Los pasos que deben seguir los electores

El 7 de mayo, después de la misa de inauguración que se hará en la basílica de San Pedro, los cardenales electores llegarán en procesión a la Capilla Sixtina, el lugar tradicional donde se hacen las elecciones papales. Los demás días serán trasladados en micro de Casa Santa Marta hasta la Capilla Sixtina donde estarán encerrados para el voto. No pueden tener contactos con el exterior de ninguna manera, no pueden llevar ni teléfonos celulares ni computadoras. Y en este sentido habrá controles policiales al ingreso. Por eso algunos diarios han llamado a la Sixtina el “bunker digital”, haciendo alusión a los refugios cerrados que durante las guerras construían los ejércitos para protegerse.

La Capilla Sixtina, que es parte de los Museos Vaticanos y la más bella de la Santa Sede, fue cerrada al público hace más de 24 horas. Y está siendo preparada para las votaciones. Una de las cosas que tienen que colocar y controlar que funcione bien es la estufa que permitirá quemar los votos y así demostrar al público que mira desde la Plaza de San Pedro, si ha sido o no elegido un Papa. Si el humo es negro no hay elegido, si es blanco sí. Cada cardenal recibirá tarjetas de voto donde está escrito en latín: “Eligo Summum Pontificem”. Deberán escribir el nombre del cardenal que votan. El voto será puesto por cada uno de los cardenales en la urna. Luego los votos serán leídos en voz alta por uno de los tres cardenales que previamente fueron elegidos como escrutadores y luego de ser leídos, perforados con una aguja. Cuando se obtiene el resultado final, las tarjetas son quemadas en la estufa con una sustancia química particular que le dará el color negro o blanco según el resultado.