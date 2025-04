El juicio contra Claudio Crespo, exteniente coronel de Carabineros de Chile, sacó a la luz siete videos que documentan su accionar durante las protestas de octubre de 2019. Las imágenes, en su mayoría captadas por su propia cámara corporal, evidencian amenazas explícitas y uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes. Los videos de Crespo forman parte del juicio por las lesiones que sufrió Gustavo Gatica, un joven que perdió la vista a causa de la intervención de los agentes antidisturbios durante las protestas, conocidas popularmente en el país como "el estallido social".

Las imágenes fueron difundidas en las últimas horas por el diario de investigación digital local independiente CIPER, un referente en Chile y uno de los de mayor reputación en el sur del continente. "Las grabaciones exponen amenazas explícitas, uso indebido de armamento disuasivo y agresiones físicas. Los registros se tomaron cerca de la Plaza Italia entre el 8 de noviembre y el 6 de diciembre de 2019. En las imágenes se ve a Crespo agarrando del cuello y quitando un mechón de pelo a detenidos, y amenazando a otro", explica la publicación.

Las secuencias

"Cagaste, flaco, cagaste. Te vamos a sacar los ojos, culiao. ¿Escuchaste, o no?", dijo Crespo en uno de los registros, grabados en el centro de Santiago", le dijo, cuando el tema de las lesiones oculares ya causaba controversia. En otro video, Crespo reta a un uniformado que le avisa que se está quemando una persona. “Que se queme, el culiao. Que se queme. Qué te preocupai de weas (tonterías)", contestó, y agregó que situaciones como esa no debían comunicarse por radio.

CIPER recuerda que la grabación corresponde al 6 de diciembre de 2019 y que en esa fecha la Policía local ya era foco de críticas a nivel nacional e internacional por provocar lesiones oculares en su fallido intento por contener las manifestaciones iniciadas en octubre, las cuales el medio chileno calificó de violentas y graves. "CIPER reportó la primera alerta el 21 de octubre de 2019. Dos días después, el Colegio Médico constató que existían al menos 15 casos de estallido de global ocular. Y el 10 de noviembre de ese año, el gobierno y Carabineros anunciaron que se adoptaría un uso acotado de la escopeta antidisturbios, debido a los severos traumas que estaba generando su mal uso", precisa la publicación.

"Ese y otros seis registros fueron exhibidos en el juicio oral que enfrenta el exoficial en el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, acusado de apremios ilegítimos con resultados de lesiones graves contra Gustavo Gatica, quien perdió su vista precisamente a causa del impacto de perdigones el 8 de noviembre de 2019", detalla.

Las grabaciones también muestran la gravedad de los ataques que enfrentaban los uniformados que trabajaban en la llamada "primera línea", quienes operaban bajo una lluvia de piedras y otros objetos contundentes, así como también bombas molotov, fuegos artificiales y diversos elementos peligrosos. "Las imágenes evidencian que las respuestas de Crespo ante estas agresiones muchas veces contravinieron los protocolos de la Policía. Además de insultar y/o agredir a manifestantes, se aprecian lanzamientos de bombas lacrimógenas a una altura peligrosa, que no alcanzan a hacer una parábola y que pudieron impactar directamente en la parte superior del cuerpo de las personas", describe CIPER.

"En el único video que no grabó Crespo, se puede ver cómo el entonces teniente coronel tomó violentamente del cuello a un sujeto que no opuso resistencia y que no portaba elementos sospechosos al momento de la acción", denuncia el portal. "Otra secuencia de imágenes revela que Crespo le sacó un mechón de pelo a un detenido que era sujetado por dos policías, que fotografió los restos de cabello en su mano y que envió ese registro a un grupo de WhatsApp llamado “LA TIJERA”, recordó CIPER.

"Un pueblo que sigue exigiendo justicia"

Sobre la viralización de los siete videos, el abogado de Crespo, Pedro Orthustegy, señaló que la publicación del medio chileno está destinada principalmente a denostar a su defendido. "No hay ninguna 'investigación' detrás de la nota. Estos videos fueron exhibidos dentro del juicio oral. Ningún periodista de CIPER fue a presenciar el juicio esos días, simplemente publicaron los videos que una parte interesada les pasó y buscaban una reacción que no tuvieron. Me parece que hacer eso no es periodismo, es activismo", sostuvo, en declaraciones recogidas por el canal de noticias 24 Horas.

El joven que perdió la vista, Gustavo Gatica, también se pronunció sobre la divulgación de las imágenes. "Tuve acceso al último reportaje de Ciper y no puedo negar que es conmovedor, me remueve mucho su contenido", expresó, en un vídeo publicado en su cuenta de la red social Instagram. "Aprovecho esta instancia para agradecer a todos quienes se han dado el tiempo de mandarme un mensaje de apoyo. Francamente, los apoyo mucho. Me reconfortan el corazón", indicó.

"En este momento solo quiero seguir confiando en la justicia, creo que la justicia en nuestro país debe hacer su trabajo y ahí tengo puesta mi esperanza", afirmó Gatica, sin profundizar en los videos que se dieron a conocer ni hacer algún tipo de referencia explícita a Crespo. "Mi caso no solo tiene que ver conmigo, sino también con un pueblo que sigue exigiendo justicia, una justicia que no ha llegado", sentenció.