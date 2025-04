El ministro de Justicia chileno, Jaime Gajardo, afirmó este jueves que, si bien "todavía no se pueden esclarecer" las circunstancias exactas de su fallecimiento, existe la posibilidad de que el Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, haya sido envenenado. Así lo indicó tras conocerse los resultados de una nueva autopsia en el marco de la investigación de su muerte, la cual reveló “una concentración inusual de agentes tóxicos” en el cuerpo del poeta.

“Esto podría respaldar la hipótesis de que no murió por causas naturales”, señaló Gajardo durante una conferencia de prensa posterior a su encuentro con los familiares de Neruda. La investigación judicial busca esclarecer las circunstancias de su fallecimiento, ocurrido el 23 de septiembre de 1973, días después del golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet que derrocó al presidente Salvador Allende. Además de poeta, Neruda fue un destacado militante del Partido Comunista chileno. “Es fundamental que logremos saber realmente qué fue lo que pasó”, insistió el ministro.

La Justicia chilena reabrió la investigación en febrero del año pasado para determinar si el escritor murió por el avanzado cáncer de próstata que padecía o si fue asesinado por la dictadura. La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los jueces Maritza Villadangos, Elsa Barrientos y Jorge Gómez, ordenó la reapertura del caso y la realización de siete diligencias que “podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos”, según el fallo.

Entre ellas, un peritaje caligráfico del certificado de defunción, la revisión de las conclusiones del panel internacional de expertos de las universidades de McMaster y Copenhague, y el interrogatorio al médico y exoficial del Ejército, Eduardo Arriagada Rehren, condenado en 2021 por el asesinato del locutor y militante comunista Archivaldo Morales.

Quitar la lápida

La jueza Paola Plaza había cerrado la causa en septiembre de 2023 y rechazado su reapertura en diciembre del mismo año. Sin embargo, tanto la familia del poeta como el Partido Comunista apelaron la decisión, logrando que el caso se reabriera. “La unanimidad del fallo es un respaldo a nuestra apelación. Hemos logrado quitarle la lápida que querían ponerle a esta investigación. Llevamos 14 años luchando por esclarecer la muerte de Neruda”, señaló la abogada de la familia, Elizabeth Flores.

"La verdad tarda, pero llega. Este es un gran paso en la justicia que venimos reclamando hace años para mi tío Pablo", expresó uno de los sobrinos del poeta, Rodolfo Reyes. Por su parte, la sobrina nieta del poeta, Paola Reyes Salas, celebró el avance judicial, destacando que la querella ahora se encuentra “en una posición muy distinta para esclarecer la verdad sobre las circunstancias de su muerte”, tras años de trabajo. “Esta parte puede afirmar que se trató de un asesinato”, aseguró.

La teoría del envenenamiento fue impulsada por primera vez por Manuel Araya, chófer y secretario personal de Neruda, fallecido en junio de 2023 y una de las últimas personas que lo vio con vida. Su testimonio fue clave para la denuncia presentada por el Partido Comunista en 2011, con el apoyo de la familia.

Casi 15 años después, la causa ha contado con la intervención de tres paneles internacionales de expertos, y dio un giro en 2017, cuando el segundo grupo de especialistas descartó el cáncer como causa de muerte y halló en una muela del poeta la bacteria Clostridium botulinum, causante del botulismo, una infección grave que afecta el sistema nervioso y puede provocar la muerte.

En 2023, un tercer panel —compuesto por científicos de las universidades de McMaster (Canadá) y Copenhague (Dinamarca)— concluyó que dicha bacteria estaba presente en el cuerpo de Neruda al momento de su fallecimiento. En concreto, detectaron en la pulpa de un molar la cepa ALASKA E43 de Clostridium botulinum, identificada como causante de su deceso. Para la familia, esta es una prueba irrefutable de que fue envenenado en la clínica.

"El responsable fue Pinochet"

Neruda, autor de "Veinte poemas de amor y una canción desesperada" y figura destacada de la diplomacia chilena, murió un día antes de partir al exilio en México, en la Clínica Santa María de Santiago. Según el certificado de defunción, fechado el 24 de septiembre de 1973, falleció por un cáncer metastásico de próstata. Sin embargo, el documento fue firmado por el médico Roberto Vargas Salazar, quien no se encontraba presente en la clínica al momento del fallecimiento ni en las horas posteriores.

Los análisis de laboratorio revelaron que el poeta padecía una severa infección urinaria, aparentemente mal tratada, pero que no justificaría una muerte tan súbita. Además, Neruda no fue internado en cuidados intensivos y sólo recibía medicamentos administrados por su esposa. "El responsable de la muerte de Neruda fue Pinochet", aseveró Rodolfo Reyes a Página/12, antes de agregar que "lo mataron porque era una amenaza para el régimen".

Reyes también cuestionó la validez del certificado de defunción. “Es falso y fraudulento, firmado por tres personas distintas. En la Clínica Santa María apareció un supuesto doctor Price, que no existe, no tiene registro médico alguno y nadie lo conocía allí. Con todas estas pruebas, y ahora las científicas, no tengo dudas de que hubo intervención de terceros”, concluyó el sobrino del poeta.