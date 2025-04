El gobernador Gustavo Sáenz junto al director del V Distrito Salta de Vialidad Nacional, Federico Casas, recorrió el final de obras en el puente de acceso a la localidad de Hipólito Yrigoyen sobre la ruta nacional 50, en el tramo de la autopista Pichanal – Orán.

El gobierno salteño informó que la provincia intervino a través del Consorcio de Pavimentación del Norte con la pavimentación del distribuidor noroeste. Paralelamente, Vialidad Nacional realizó tareas para la iluminación y la señalización horizontal y vertical.

Además, para acceder por pavimento a la rampa de egreso, la provincia firmó ayer con la Municipalidad local un convenio para ejecutar la primera etapa de obras complementarias sobre la calle Hernando de Lerma. Estas obras permitirán acceder por la calle Güemes a esa vía. Dará continuidad a la pavimentación de esa arteria desde Güemes hasta el acceso principal a Hipólito Yrigoyen.

Por otra parte, el gobernador anunció que el próximo 6 de mayo y en el marco del plan de recuperación de la ruta nacional 50, Vialidad Nacional licitará el tramo Hipólito Yrigoyen – Pichanal, en la mano descendente hacia Pichanal. Está previsto un plazo de ejecución de 4 meses.

“Estar hoy aquí cumpliendo con nuestra palabra nos enorgullece. Se está finalizando esta obra que siempre fue un sueño con años de espera. Trabajamos y gestionamos mucho para que esto pueda ocurrir y ahora van a tener el ingreso como corresponde a Hipólito Yrigoyen”, celebró el gobernador.

Asimismo, agradeció a Vialidad Nacional, a los intendentes y legisladores del departamento Orán, y a su equipo provincial, por la posibilidad de "avanzar con esta gran obra, la ruta 50”, uno de los corredores más importantes del norte de la provincia.

“Esto nos da más fuerzas para seguir haciendo obras, para seguir demostrando hechos, no palabras; que en definitiva no somos lo que decimos, sino lo que hacemos. Todos juntos: gobiernos nacional, provincial y municipales, trabajamos juntos para llevar soluciones a los salteños y en este caso, a los oraneses. No hay recetas mágicas, hay que trabajar en conjunto y saber priorizar de acuerdo”, expresó Sáenz.

La intendenta de Hipólito Yrigoyen, Soledad Cabrera, también celebró que “las obras que ya son una realidad. Sólo puede expresar palabras de agradecimiento y a los vecinos por su paciencia y el acompañamiento de siempre”, dijo.

Del recorrido también participaron el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho; el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, y Trabajo, Ricardo Villada; el intendente de Orán, Baltasar Lara Gros; funcionarios provinciales, municipales, legisladores departamentales y comunidad.