Marchesín (6): atajó un buen remate desde afuera del área en el primer tiempo y descolgó algunos centros. Nada que hacer en el gol de Auckland City.

Advíncula (5): mientras estuvo Zeballos, despreció la raya y se metió por adentro. Cuando entró Zenón, se abrió mas por el costado. Saturó el área de centros que no provocaron efecto. Pero algunos de su remates desde lejos exigieron buenas atajadas de Garrow, el arquero neozelandés.

Di Lollo (6): un cabezazo suyo que dio en el palo derecho derivó en el gol de Boca. Cometió algunas faltas cuando salió a cortar en la mitad de la cancha.

Pellegrino (6): correcto debut. No fue exigido en defensa, pero se contuvo en el ataque. Trató de no complicarse y de no cometer errores.

Blanco (6): más que lateral, fue extremo por la izquierda. Tuvo todo el costado disponible y atacó por afuera y adentro. Tambien exageró con los centros y, de tanto repetirlos, terminaron siendo estériles. Aprobó en el boletín boquense del MdC y quedó afirmado como titular para lo que viene.

Battaglia (5): marcó en tres cuartos de cancha la línea de la presión boquense. Cuando el equipo tuvo la pelota, se paró apenas por detrás de los delanteros e intentó abrir la cerrazón defensiva de Auckland City con remates desde afuera del área. Lo anticiparon en la marca en el gol del empate y eso disminuyó su calificación.

Velasco (4): fue volante por la derecha sin incidir demasiado. La pelota pasó poco por su pies y volvió a mostrar problemas para quitarse un hombre de encima y ganar los manos a mano. Intrascendente, fue sustituido cuando el partido se reanudó tras la interrupción. Sigue sin poder levantar vuelo ni convertirse en el jugador que Boca fue a buscar a los Estados Unidos.

Palacios (5): le costó detectar pasillos por donde meter pelotas dentro del área neozelandesa. De todos modos, puso algunos buenos pases aislados y un remate suyo desde afuera se estrelló en el travesaño. Pero el equipo sigue demandando que funcione con mayor continuidad. Volvió a quedar en deuda y el crédito con la gente se le va agotando.

Zeballos (3): abrió la cancha por la derecha. Pero sus centros lanzados sobre la marca no provocaron efectos y, además, perdió algunas pelotas sencillas cuando bajó a la mitad de la cancha. Salió lesionado a los 26 minutos sin justificar en ningún momento su titularidad. Tal vez haya jugado su último partido en el club: hay rumores de salida a Brasil y a España.

Cavani (3): en su reaparición lo buscaron mucho más por arriba que por abajo, y pocas veces pudo ganar en lo alto. Le arrimaron pocas pelotas como la gente y por eso entró poco en juego. Se notó su falta de ritmo luego de un mes de inactividad. Salió luego de la interrupción.





Merentiel (5): tuvo mucho menos espacio que en los partidos anteriores, por lo tanto no tuvo para dónde correr y resultó menos importante. Al igual que Cavani, no lo beneficiaron los centros y pelotazos que Boca tiró al área. Chocó más de lo que jugó y hasta tuvo algunos problemas para sacarse gente de encima cuando se alejó del área buscando por donde entrar. En el balance fue el mejor jugador boquense en el MdC, aunque no lo haya podido respaldar en este último encuentro.

Zenón (5): entró por Zeballos y tampoco consiguió imponerse abierto por la derecha. Cuando se corrió al medio, probó desde lejos, forzando algunas buenas atajadas del arquero Garrow.

Giménez (4): apenas ingresó por Cavani, luego de la reanudación, tuvo una chance de gol. Luego le llovieron infinidad de centros y pelotazos, y sólo pudo cabecear unos pocos. Fue víctima de la confusión final del equipo.

Braida (5): reemplazó a Velasco y se volcó por la izquierda, donde metió algunas corridas y desbordes, ninguno especialmente peligroso. Un cabezazo suyo bombeado exigió una gran atajada del arquero rival.