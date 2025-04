En el marco del juicio por la muerte de bebés recién nacidos en el Hospital Neonatal de Córdoba, la Fiscalía apuntó contra la enfermera Brenda Agüero como principal responsable de los crímenes, por lo que solicitaron la prisión perpetua. La pena fue pedida durante el segundo día de alegatos de los fiscales de la Cámara Séptima del Crimen de Córdoba, Sergio Ruíz Moreno y Mercedes Ballestrini.



Además de la enfermera, en el juicio están siendo juzgados otras diez personas: médicos y exautoridades del hospital y exfuncionarios públicos. La fiscalía y las querellas apuntan a Agüero como responsable de los homicidios y a los funcionarios por facilitar que los hechos sucedieran con su omisión de deberes. El acusado de más alto rango es el exministro de Salud provincial, Diego Cardozo, acusado de omisión de deberes de funcionario público

Agüero llegó al debate imputada por presuntamente haber cometido cinco homicidios de bebés y ocho tentativas, ocurridas entre marzo y junio de 2022. Según la acusación, la enfermera le suministró dosis letales de potasio o insulina a los primeros cinco bebés, que fallecieron horas después; y también a otros ocho, que lograron sobrevivir.

En Argentina nunca había ocurrido hasta ahora un caso de atentados seriales contra bebés, apuntó el funcionario judicial. En este sentido, tras remarcar la particularidad del caso, explicó que "la intención de Brenda Agüero en su criminalidad serial era dar muerte a los bebés que inoculó sustancias letales".

En rigor, la principal acusada estaba imputada por el delito de “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en contexto de serialidad criminal por cinco hechos” y “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en contexto de serialidad criminal en grado de tentativa por ocho hechos”.

Pidieron prisión perpetua para la enfermera Brenda Agüero. Imagen: redes sociales.





Las pruebas contra Brenda Agüero

Durante el desarrollo de su alegato, el fiscal Ruiz Moreno aseguró que existe "mucha prueba fehaciente” de que la enfermera les inoculó sustancias a los bebés que les causaron la muerte. “No tenemos dudas de que Brenda Agüero asesinó, mató a Angeline Rojas, inyectándole potasio a las 16.30 horas del 6 de junio, provocándole un paro cardíaco por hiperpotasemia”, sumó por su parte la fiscal Ballestrini, en referencia al primer caso denunciado.

Según los informes periciales que aportaron los distintos testimonios de especialistas, se supo que los valores de potasio son similares a los que se les aplica en Estados Unidos a los condenados a pena de muerte.

Además, la fiscal apuntó que la enfermera es "muy inteligente y planificadora", y apuntó que sabía cuándo dejar de actuar y cómo inventar historias y mentiras "en las historias clínicas".

“En dos casos se inyectó potasio y en otros dos, insulina. El informe destaca que fueron ataques con intención homicida por parte de quien los cometió”, describió Ruíz Moreno.

Otra de las pruebas que presentó el fiscal es que los testigos señalaron que en una ocasión, uno de los bebés que se descompensaron gritó al ser alzado por Brenda. “Desde el grito hasta la descompensación sólo pasaron cinco minutos”, recordó el Ruiz Moreno.

La fiscalía acusa a Brenda Agüero de inyectarle potasio a los bebés. Imagen: archivo.





El funcionario insistió además en que Agüero estuvo presente en los días en que se dieron los casos de muertes de los bebés. “La perfilación de él o la autora, señala que tiene que haber sido una persona que pudiera justificar su presencia en el lugar”, sentenció, y agregó que la enfermera estuvo presente en las ocho fechas "y en momentos anteriores a que se advirtiera la sintomatología".

"De acuerdo a los registros, es la única persona que estuvo presente”, remarcó, y sumó: "En seis de los casos fue protagonista en el reconocimiento de la sintomatología, en uno de ellos, premonitoria”.

La imputada atravesó además por una pericia psicológica, cuyo resultado arrojó datos desalentadores para su defensa: se advirtieron “expresiones de satisfacción asociadas al contacto estrecho con el dolor ajeno”, y se destacó que la enfermera “se relaciona desde un lugar de supremacía en un rol de benevolencia”.

“A estos rasgos narcisistas presenta rasgos psicopáticos que se ponen en juego para abordar la realidad. Prevalece en ella una tendencia desplegar mecanismos para mantener distancias emocionales”, indicó el fiscal sobre el estudio de la personalidad de la imputada. Asmismo, ponderó que otra prueba contundente es la intención de Agüero de irse de la provincia de Córdoba a vivir a Buenos Aires.

"Sus motivos eran tan mezquinos y superfluos como que se la reconociera y de ese modo pudiera acceder a Neonatología, al área de los bebés, donde podría tener más oportunidades de lucimiento", explicó sobre el móvil de la imputada.

Además de la enfermera, en el juicio están siendo juzgadas otras diez personas.





La defensa de la imputada

Por su parte, Agüero insistió con su inocencia y apuntó contra una supuesta condena mediática. "Cuando veo que hablan de asesina serial, no puedo creer que un área que tanto amaba sea mi desgracia", afirmaba en enero, al inicio del juicio.

“Lo digo y no lo puedo creer: llevo casi tres años en este contexto, detenida por algo que no cometí, por hechos que no hice. No sé de qué otra forma decirlo: me están acusando de algo que yo no hice; jamás se me hubiera pasado por la mente, jamás le hice daño a una persona, mucho menos a un bebé”, aseguró.

La enfermera consignó que su vocación "es algo que sólo lo puede vivenciar quien lo hace", y afrimó que es "imposible no sufrir con los pacientes, llorar con ellos". "Yo me capacité para poder hacerlo, para salvar vidas, no para lo que se me está acusando”, sostuvo.

En ese marco, explicó por qué tenía en su celular archivos con información sobre potasio. “Soy enfermera, o lo era, y parte de mi formación era estar actualizada en temas de medicina, de enfermería, de uso de fármacos. No es extraño que tenga eso en mi celular”, enfatizó.

También se dirigió a las madres de las víctimas: “Realmente no sé qué pasó en el Neonatal ni me corresponde saberlo. Yo comprendo el dolor de las madres, pero yo no fui. Me están acusando de homicidio y de intento de homicidio; yo no fui, jamás le hice daño a una persona, mucho menos a un bebé”.

Una por una, las penas solicitadas por la fiscalía

A los 10 imputados se les solicitaron las siguientes penas:

Diego Cardozo : exministro de Salud provincial. Imputado por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público. La Fiscalía pidió tres años de ejecución condicional y 3 años de inhabilitación .

: exministro de Salud provincial. Imputado por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público. La Fiscalía pidió . Pablo Carvajal: exsecretario de Salud provincial. Imputado por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público. Se pidió 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación de 3 años .

exsecretario de Salud provincial. Imputado por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público. Se pidió . Alejandro Gauto: exsecretario de Coordinación y gestión Administrativa del Minisiterio de Salud provincial. Acusado por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público. Se pidió 3 años de prisión en forma de ejecución condicional e inhabilitación especial por 3 años .

exsecretario de Coordinación y gestión Administrativa del Minisiterio de Salud provincial. Acusado por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público. . Liliana Asís: exdirectora del Hospital Materno Neonatal. Imputada por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público. Los fiscales pidieron 4 años de prisión e inhabilitación de 3 años .

exdirectora del Hospital Materno Neonatal. Imputada por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público. . Martha Gómez Flores: exjefa de neonatología del hospital. Quedó imputada por omisión de deberes de funcionario público, encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho y por la calidad de funcionario público.

exjefa de neonatología del hospital. Quedó imputada por omisión de deberes de funcionario público, encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho y por la calidad de funcionario público. Adriana Luisa Moralez: excoordinadora del comité de seguridad del paciente del hospital. Quedó imputada por omisión de deberes de funcionario público, encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho, y por la calidad de funcionario público. La fiscalía pidió 3 años de prisión en forma de ejecución condicional e inhabilitación por 3 años .

excoordinadora del comité de seguridad del paciente del hospital. Quedó imputada por omisión de deberes de funcionario público, encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho, y por la calidad de funcionario público. La fiscalía pidió . Claudia Ringelheim: exjefa de tocoginecología clínica y ex subdirectora del hospital. Imputada por omisión de deberes de funcionario público, encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho y por la calidad de funcionario público. Se le pidió un año de prisión, inhabilitación y el máximo de la multa .

exjefa de tocoginecología clínica y ex subdirectora del hospital. Imputada por omisión de deberes de funcionario público, encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho y por la calidad de funcionario público. Se le pidió . Alejandro Escudero Salama: exsubdirector de gestión administrativa del hospital Neonatal. Imputado por omisión de deberes de funcionario público, encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho y por la calidad de funcionario público. La Fiscalía pidió una pena de 4 años de prisión e inhabilitación especial de 3 años .

exsubdirector de gestión administrativa del hospital Neonatal. Imputado por omisión de deberes de funcionario público, encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho y por la calidad de funcionario público. La Fiscalía pidió una . María Alejandra Luján: excoordinadora de la unidad de terapia intensiva neonatal, a cargo de la supervisión de neonatología en algunas guardias. Fue imputada por omisión de deberes de funcionario público, encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho y por la calidad de funcionario público. La pena solicitada es de un año e inhabilitación y el máximo de la multa .

excoordinadora de la unidad de terapia intensiva neonatal, a cargo de la supervisión de neonatología en algunas guardias. Fue imputada por omisión de deberes de funcionario público, encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho y por la calidad de funcionario público. . Blanca Alicia Ariza: exjefa de enfermería del hospital Materno Neonatal. Imputada como supuesta autora penalmente responsable del hecho calificado legalmente como omisión de deberes de funcionario público.