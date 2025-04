El papa Francisco animó a los jóvenes a creer en que se puede mantener "la aventura de un amor para toda la vida", en un texto preparado como prólogo de un libro y publicado este miércoles, nueve días después de su fallecimiento.

"Me conmueve siempre ver a los jóvenes que se aman y que tienen la audacia de transformar su amor en algo grande. 'Quiero amarte hasta que la muerte nos separe'. Qué promesa extraordinaria", escribía en un texto para el libro "Youcat: Amore per sempre", de la Fundación Youcat (na organización que promueve la fe católica juvenil), y que aún no se publicó.

"Crean en el amor"

Francisco abordaba la cuestión del amor comparándola con el tango: "Se trata de un maravilloso juego libre entre hombre y mujer, lleno de fascinación erótica y atracción. Los bailarines se cortejan, viven la cercanía y la distancia, la sensualidad, la atención, la disciplina y la dignidad", apuntaba. "Disfrutan del amor e intuyen lo que puede significar donarse completamente", relataba.

"Muchos matrimonios actualmente fracasan después de tres, cinco o siete años", reconocía Francisco, pero aún así instaba a los jóvenes a creer en el amor. "Crean en el amor, crean en Dios y crean en poder afrontar la aventura de un amor para toda la vida. El amor quiere ser definitivo (...) Los seres humanos necesitamos ser acogidos sin reservas y quienes no lo experimentan, a menudo --sin saberlo-: llevan consigo una herida para toda la vida", avisaba.

"Con el fin de ayudarlos a construir una base para su relación basada en el amor fiel de Dios, he hecho un llamado a toda la Iglesia para que haga mucho más por ustedes", indicaba. "No podemos seguir como antes: muchos solo ven el hermoso ritual. Y luego, después de algunos años, se separan. La fe es destruida. Se abren heridas. A menudo hay niños a los que les falta un padre o una madre. Para mí eso es como bailar mal el tango. El tango es un baile que hay que aprender. Esto es aún más cierto cuando se trata del matrimonio y la familia", explicaba.

Por eso, Bergoglio proponía que las parejas llevaran a cabo un "catecumentato", un proceso como el de los primeros cristianos para preparar a las parejas al sacramento del matrimonio. "Eso podría salvarlos de decepciones, de matrimonios inválidos o inestables", indicaba. Y terminaba con un consejo: "Participen absolutamente en cursos de preparación al matrimonio. Cuando más exigentes sean, mejor. Y hablen en pareja o con parejas amigas sobre este libro".

"Escuchen mucho"

El prólogo del libro no es el único mensaje dirigido a los jóvenes que se dio a conocer después de su muerte. El domingo, la prensa italiana difundió un video en el que el pontífice transmitió un mensaje grabado especialmente para ellos, instándolos a “aprender a escuchar”.

La grabación, registrada en su residencia de la Casa Santa Marta pocos días antes de su fallecimiento, muestra al Papa con un suéter blanco de cuello en V, su vestimenta informal, con gesto sereno pero mirada intensa. "Para los chicos y las chicas, una de las cosas más importantes en la vida es escuchar, aprender a escuchar. Cuando alguien les hable, esperen a que la otra persona termine de hablar para poder entender bien. Después, si quieren, respondan”, aconsejó Francisco. “Hoy la gente no escucha: interrumpe, responde antes de comprender. En medio de una explicación, responden, y eso no ayuda a la paz”, agregó.

Como tantas veces a lo largo de su papado, volvió a recordar la importancia de los lazos familiares y la sabiduría de los mayores: “Escuchen, escuchen mucho. Y no olviden a sus abuelos. Los abuelos enseñan mucho”, dijo con firmeza, antes de cerrar con su clásico pedido de "recen por mí”.