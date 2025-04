"Hoy reclamamos contra la fusión que pretende el gobierno del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales (CONAE) y por el deterioro siniestro de nuestro salario", explicó el secretario de Relaciones Institucionales de ATE en el INTI, Marcelo Isleño, luego de que efectivos de la Policía de la Ciudad reprimieran la manifestación que los trabajadores realizaron este miércoles en la General Paz.

Los empleados de las tres dependencias gubernamentales denuncian que el Ejecutivo busca fusionar tres agencias que, a pesar de que realizan un trabajo mancomunado, no tienen relación directa. "Estamos en presencia del industricidio más grande que podamos tener", advirtió Isleño, en diálogo con la 750.

El secretario de Relaciones Institucionales de ATE en el INTI cuestionó la decisión inconsulta del ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger, a quien señaló como uno de los ideólogos de la fusión y aseguró que el desfinanciamiento del organismo se traduce en la destrucción del tejido industrial nacional y, por tanto, en la pérdida de soberanía nacional.



"El sistema científico tecnológico en Argentina es reconocido internacionalmente. Nosotros hacemos mediciones que no se hacen en otro lugar", argumentó Isleño en Escuchá Página|12. "No hay ningún motivo, salvo la destrucción de la industria y el fomento indiscriminado a los grandes tenedores de tierra, porque también con esto se va a intentar matar a la agricultura familiar, con la poca vida que le queda", continuó.

Sumado a esto, Isleño se refirió al decreto 115, que desregula el control de las pipetas utilizadas para la medición de alcoholemia al volante, tarea a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. En la resolución gubernamental se establece que la revisión que los fabricantes del instrumento recomiendan hacer a los seis meses, desde este jueves 1 de mayo será cada un año.

"El gobierno mismo atenta contra la seguridad vial", cuestionó el trabajador de INTI. "Ya no tenemos más lo que es la Certificación y homologación de autopartes de seguridad (CHAS), no tenemos la licencia y configuración de modelos de autos. Al no tener control sobre eso se permite que cualquier autoparte que tenga un certificado del país de origen ingrese a la Argentina", denunció el dirigente sindical.