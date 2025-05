Durante la multitudinaria Marcha por el Día del Trabajador y la Trabajadora, y luego de participar de la reunión de Consejo Directivo de la Confederación General de Trabajo (CGT), junto al gobernador Axel Kicillof, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, expresó duras críticas al Gobierno de Javier Milei. “Una marea de trabajadores y de jóvenes salió a las calles a expresarse en contra del gobierno que está hambreando al pueblo trabajador argentino”, enfatizó.



“Estamos conmemorando otro 1º de Mayo donde el pueblo salió a las calles, en todas las capitales de las provincias y en todas las plazas para decirle basta al gobierno de Milei que está haciendo que la clase media pase a ser pobre y que la clase trabajadora pase a ser indigente con salarios de hambre”, sostuvo Espinoza, que se movilizó junto a la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario; y trabajadoras y trabajadores de la quinta provincia argentina, La Matanza.







“Milei cada día beneficia más a los ricos mientras hambrea a las jubiladas y jubilados que no llegan a fin de mes y tienen que elegir entre comer o comprar sus medicamentos. Los sueldos perdieron un 33% de poder de compra. Además, le quitó 800 mil millones de pesos a la provincia de Buenos Aires, fondos que eran para la seguridad de las vecinas y los vecinos”, expresó el presidente de la FAM.



“Hoy más que nunca es importante recordar a nuestro querido Papa Francisco, que vivirá por siempre en nuestros corazones. Si hubo algo que Francisco generó, fue una revolución por más justicia social, por más solidaridad en todo el mundo y en cada rincón del planeta, y eso en Argentina significa defender los derechos de los trabajadores, de los que más sufren, de los más humildes y de los que menos tienen”, enfatizó Espinoza.

En la Central de la Confederación General del Trabajo (CGT), Espinoza manifestó: “Con el gobernador Axel (Kicillof), con nuestra vicegobernadora Verónica (Magario) y con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, le expresamos al Consejo Directivo de la CGT, que el peronismo de la provincia de Buenos Aires siempre acompañará el reclamo, los intereses y los sueños de los trabajadores, los salarios dignos y la justicia social”.

Por su parte, Magario afirmó: “No vamos a permitir que Milei siga destrozando a hombres y mujeres de trabajo que toda su vida dieron su esfuerzo, y hoy no pueden vivir de su jubilación”. Y agregó: “Hay un frente que se llama La Matanza y dirigentes de toda la provincia de Buenos Aires que estamos dispuestos a frenar a Milei y la mejor forma de hacerlo es democráticamente”.



Para finalizar, Espinoza señaló: “Esto no es libertad, es ajuste y sufrimiento. Argentina necesita un gobierno que cuide a su gente, no que la castigue con políticas de ajuste que hambrean al pueblo trabajador argentino, y desde La Matanza vamos a ponerle un freno a Milei en las próximas elecciones”.