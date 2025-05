La cantante estadounidense Lady Gaga desató una verdadera locura en Río de Janeiro . Después de brillar en el Festival de Coachella, la cantante y actriz estadounidense aterrizó en Brasil para dar un concierto gratuito en la playa de Copacabana, este sábado 3 de mayo a las 21.00. Con más de 5.000 agentes de seguridad desplegados, fanáticos acampando desde hace días y expectativas de asistencia masiva, el evento se perfila como el más multitudinario de su carrera.

La presentación se confirmó después de meses de rumores y fue bautizada en redes sociales como Gagacabana 2025. La expectativa recuerda al histórico recital de Madonna el año pasado, que según cifras oficiales reunió a 1,6 millones de personas en el mismo lugar. Gaga buscará igualar o superar esa marca con un show de dos horas y media, en el que interpretará temas de su nuevo disco Mayhem, además de sus clásicos.

Lady Gaga dará un show gratuito en la playa de Copacabana. Imagen: AFP.





Lady Gaga en Copacabana: un despliegue sin precedentes

A sus 39 años, Gaga llegó a Río en un Boeing 737 MAX 9 junto a su equipo de 250 personas, compuesto por bailarines, técnicos y asistentes. La ciudad la recibió con fanáticos acampando frente a su hotel, coreando hits como Vanish into You y luciendo vestuarios inspirados en su carrera. El operativo de seguridad, que comenzó el 1º de mayo y se extenderá hasta la madrugada del domingo 4, movilizará a más de 5.300 efectivos.

Las autoridades locales celebraron el impacto económico del evento. Eduardo Paes, el alcalde de Río, defendió la inversión pública: “¿Voy a gastar dinero público en Lady Gaga? Sí. Con Madonna gasté también. Porque llena todos los hoteles, llena todos los restaurantes”. Según un estudio citado por la revista VEJA, se espera que 240.000 turistas lleguen a la ciudad, el 80% de ellos extranjeros .

Fanáticos de Lady Gaga acampan en la puerta del hotel en donde está hospedada la cantante estadounidense. Imagen: AFP.





La relación de Gaga con Brasil tiene historia: en 2012, durante su gira Born This Way Ball, reunió a 50.000 personas en el Parque dos Atletas y se fotografió jugando a la pelota en la favela de Cantagalo. Cinco años más tarde, debió cancelar su presentación en Rock in Rio por dolores severos causados por la fibromialgia, una condición que padece desde hace años. Esta nueva visita, entonces, tendrá un sabor a revancha.

Cómo ver en vivo el show gratuito de Lady Gaga

El recital comenzará este sábado 3 de mayo a las 21.00 (hora local) y se podrá ver en vivo por TV Globo, Multishow y Globoplay. La duración prevista es de dos horas y media, hasta las 23:30. Para garantizar la seguridad y el orden, se cerrarán calles y se reforzará la presencia de controles sanitarios y dispositivos de transporte público.

Fanáticos de Lady Gaga en el sute de Río de Janeiro. Imagen: AFP.





Todo indica que Gaga volverá a escribir una página inolvidable en la historia de los megaeventos musicales en América Latina. Y Copacabana, una vez más, será el escenario que concentre los ojos del mundo.