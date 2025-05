La ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich desembarcó en Puerto San Martín para sacar pecho por el hallazgo de casi 500 kilos de cocaína en el puerto de Vicentín en San Lorenzo. "Vamos por toda la organización criminal que está detrás de este cargamento", prometió, y calculó en seis millones de dólares el valor económico del cargamento.

"Knock out al crimen organizado: ¡469 kilos de cocaína de máxima pureza!", es el título en mayúsculas del posteo que la funcionaria hizo en X, donde afirmó: "Cereales blancos. Seis millones de dólares en droga escondida en un buque cerealero de Emiratos Árabes con destino a Europa". Y mencionó a los organismos que participaron de lo que calificó de "un golpe letal". Prefectura Naval Argentina (PNA), Unidad de Información Financiera (UIF), Ministerio Público Fiscal (MPF), Aduana y Procunar (Procuraduría contra el Narcotráfico). Se trató, según palabras de la ministra, del "operativo fluvial contra el narcotráfico más grande en la historia de San Lorenzo, Santa Fe".

Si bien la ministra aseguró investigar la organización criminal, el diputado provincial Carlos del Frade consideró que Bullrich advirtió que hace "un circo", porque "los organismos de control no existen".

Más allá de las críticas, Bullrich volvió a la región un mes después de su visita para la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA). La funcionaria celebró el miércoles por la red social X el hallazgo en la terminal de Vicentin a partir de una inspección de la Dirección General de Aduanas (DGA). Y ayer, en el Día de lxs Trabajadores, decidió emprender el viaje a Puerto General San Martín para compartir los resultados del operativo posterior que coordinó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Antes de su arribo a territorio santafesino, la expresidenta del PRO destacó la investigación sobre narcotráfico que concluyó con un secuestro impactante en el cordón industrial. Fuentes oficiales ratificaron que el buque con bandera de las Islas Marshall iba a partir hacia Países Bajos luego de una escala en Montevideo, de modo que los delincuentes tienen una conexión con vendedores de Europa.

De acuerdo el reporte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), los agentes del organismo encontraron la droga con la ayuda del perro rastreador "Cuero". A partir de la reacción del animal mientras se llevaba a cabo la inspección, las autoridades comprobaron que había una enorme cantidad de material estupefaciente escondida a bordo.

El operativo comenzó el miércoles al mediodía, cuando la tripulación esperaba levar anclas desde el puerto de Vicentin en la ciudad de San Lorenzo. Los investigadores dieron con los paquetes de cocaína dentro de una de las cámaras frigoríficas del buque, donde también había unas 40 toneladas de pellets de girasol.

El fiscal federal Claudio Kishimoto se hizo cargo del procedimiento con la participación de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y solicitó el arresto de quienes estaban a bordo de la embarcación. Los tests de rigor dieron resultados positivos en cuanto a la sustancia ilegal que fue compactada y fraccionada en bloques.

En conferencia de prensa, Bullrich se planteó la duda sobre lo que ocurre en los buques que transitan por el Paraná. “Pueden suceder estos temas, hay muchas medidas de seguridad en muchas de las compañías. Pero este es un barco que no está en ninguna de las grandes compañías que en general tienen sistemas de autoprotección, de seguridad. Nosotros ya tenemos bastantes casos de procedimientos donde hay carga externa al barco, es decir se acercan botes pequeños con la carga, todos estos elementos están como para en algún momento tirar la carga”, señaló.

Sobre la droga incautada remarcó: “Acá hay 469.5 kilos, lo que significa es que hay mucha plata, son 6 millones de dólares. Junto a la Justicia y la UIF queremos la investigación del origen de los fondos, porque alguien lo compró. También queremos saber qué organización criminal hay detrás de este cargamento, quién puede poner esta cantidad de dinero en un buque que pasaba varias instancias de control”.

Por su parte, el fiscal federal, Claudio Kishimoto, detalló que la droga estaba escondidas dentro del refrigerador del buque. “Estaban alojados unos bultos, 16 concretamente, cada uno tenía aproximadamente 26 paquetes. Esos bultos estaban embalados para que no pueda penetrar el agua. En uno había un GPS adherido a las redes y otros elementos para bajar la droga al río o al mar. Tenemos que evaluar a dónde iba dirigida esta droga, si bien el destino final del buque era Amsterdam, todavía tenía dos destinos más”, sostuvo.

Entre los detalles del operativo, las autoridades indicaron que los panes de cocaína tenían una corona dibujada en bajorrelieve. El dibujo coincide con el sello hallado en otras causas judiciales sobre narcotráfico a escala internacional.

Además de esta figura, algunos paquetes tenían imágenes impresas con una figura similar. En este caso, se trata de un logo genérico para el diseño de marcas e incluso escudos de equipos de fútbol amateur.“Este es un procedimiento sumamente importante, venimos superando todos los récords de incautación de cocaína. Con los pocos meses que van del año, ya llevamos 3.600 kilos, lo que es histórico”, remarcó la ministra.

Con una mirada crítica de las afirmaciones y anuncios de Bullrich, Del Frade historizó el tráfico de estupefacientes en la región. "El trayecto de la internacionalización de la producción de cocaína de América Latina en el mundo inició el 24 de abril de 1978 por un acuerdo de la dictadura argentina con la dictadura de Bolivia. Desde entonces, se desarrolla lo que el Gobierno paraguayo llama 'la hidrovía de la cocaína'", dijo el periodista, investigador, escritor y legislador provincial.

En tal sentido, alertó por el rol de los empresarios: "Esa cuestión ilegal tiene que ver con nichos de corrupción de los niveles de Estado pero también en los niveles empresariales, que manejan los 79 puertos que atraviesa el Río Paraná en las 7 provincias que tiene. En el medio de eso, la particularidad que decimos es que cocaína en grado puro, por lo que el valor que sale a la prensa de u$s6 millones de base, en Europa ya sale 10 veces más y ni hablar en Asia".

En tanto, marcó una inacción de los organismos luego del hallazgo de la cocaína. "La información no sale de los organismos de control porque no existen. Ni Prefectura ni Aduana hicieron el informe, que fue dado por el capitán del buque. La UIF no descubrió nada. Patricia Bullrich hace circo. El capitán entregó un cargamento", expresó.