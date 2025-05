Rosario fue sede de la plenaria nacional de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con integrantes de una veintena de regionales del país que volvieron a levantar los pañuelos verdes: "Seguimos en pie de lucha exigiendo educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir", aseguraron. Fue en el marco de los "20 años de lucha" por el derecho a decidir y las actividades se desarrollaron el fin de semana pasado en la Facultad de Ingeniería, donde compartieron experiencias y estrategias para defender la ley sancionada a fines de 2020. "En este contexto de constantes ataques a los derechos conquistados por parte del gobierno de La Libertad Avanza, seguimos reafirmando nuestro compromiso inclaudicable en la defensa del derecho al aborto legal, seguro y gratuito y de los derechos sexuales y (no) reproductivos", señalaron en su declaratoria.

Para quienes integran la Campaña, esa "lucha interrumpida" que comenzó hace 20 años, "ha marcado un hito trascendental y único en la historia de los movimientos transfeministas, sosteniendo la presencia e incidencia política como actora fundamental en la construcción de la democracia y como faro en la ampliación de derechos en América Latina y el Caribe y en todo el mundo".

En ese sentido, dieron cuenta del contexto actual: "Hoy, frente al vaciamiento sistemático de los recursos para garantizar la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, seguimos en pie de lucha. Como feministas nos reafirmamos como antipatriarcales, antifascistas, anticapacitistas y antirracistas", y convocaron a la "marea de pañuelos verdes a llenar las plazas, hospitales, escuelas y universidades".

"Nunca creí que con la sanción de la ley nuestro movimiento por la defensa del aborto legal, seguro y gratuito se terminaba, sino que era un hito importantísimo, fundamental, que nos habíamos puesto como uno de los objetivos, y que a lo largo de estos 20 años creció hasta transformarse en un eje político para todo el movimiento social, por la democracia y por los derechos humanos", dijo Martha Rosenberg, médica psicoanalista, militante feminista y pionera de la Campaña, que estuvo en la plenaria.

También se refirió al "golpe y la crisis que significó para nosotras la elección de Milei como presidente. Aparecemos como un enemigo principal y nos muestra la importancia política que tuvo nuestro movimiento como un movimiento social, popular, democrático exitoso, porque no todo movimiento ha logrado su objetivo. Es importante reafirmar cuáles son las formas de organización y estrategias que vamos a tener, que conserven nuestra independencia como movimiento, que tuvo una evolución por ser un movimiento que se propagó, porque nuestro pañuelo verde está en todo en mundo, lo reconocen como un símbolo". Y aseguró: "Esta asamblea tiene mucha importancia. Es importante afirmar la continuidad y la unidad que nos constituyó desde 2003, aquí en Rosario".

En tanto, el informe de la regional Rosario sostiene que "durante el primer semestre de 2024 se dio respuesta a la demanda de insumos con lo que envió Nación en 2023, el stock que quedó de la gestión anterior provincial, y algunas compras que pudieron hacer algunos hospitales. Si bien las gestiones provincial y municipal intentaron suplir los faltantes de nación, los tiempos de las licitaciones y compras impactaron con escasez en insumos básicos de salud sexual".

En relación al acceso a IVE/ILE, indicaron que "se garantiza con dificultad, hay retrocesos en varios territorios y reducción de personal en los equipos de las consejerías". Al mismo tiempo celebraron que "en diciembre de 2024 comenzó la distribución a los efectores de la mifepristona producida por el LIF" (Laboratorio Industrial Farmacéutico) de Santa Fe, "siendo la única provincia con producción pública de medicamentos para IVE/ILE, abasteciendo a bajo costo además a otras provincias".

Otras regionales también contaron su situación. Valeria Lazarte, de Santiago del Estero relató que el acceso de la ley "siempre ha sido dispar. No es lo mismo en CABA que en una provincia como Santiago, y aún así tampoco es la situación de Corrientes o Misiones. Hay provincias que son más amigables, o más conciliadoras. Hoy en Santiago, y eso pasa en la mayor parte de las regionales, es la provincia la que se está haciendo cargo de la medicación. En Santiago no hubo una implementación efectiva, porque en los territorios tan alejados que tenemos, tener pocos centros de salud fue complejo para la movilidad. Siempre fue dispar. Está mucho más agravado ahora que la Nación cortó el suministro de la medicación". Al mismo tiempo, remarcó que a través de los reclamos, van logrando "pequeñas conquistas" en su territorio. En ese sentido, contó que en algunos lugares se crearon consejerías para adolescentes.

Laura Sánchez, de la regional Tucumán señaló que en la provincia "desde agosto hay faltante de medicación para garantizar IVE e ILE y desde la Campaña iniciamos una serie de acciones con colectivas feministas, organizaciones de derechos humanos, abogadas, pensando cómo podíamos hacer para que la provincia garantice el acceso y se está preparando un amparo colectivo para presentarlo y que tenga el efecto que necesitamos frente a un gobierno que no garantiza una democracia y el acceso a las leyes aprobadas que no tienen ningún problema en desfinanciar y en negarle a la ciudadanía. Las acciones, ya sean políticas, territoriales, muchas veces son insuficientes, porque no somos el estado, pero tratamos de acompañar y sostener a través de nuestras redes feministas para que quienes más necesitan. Este gobierno desfinancia una ley que claramente afecta a las clases populares, trabajadoras y eso va en consonancia de la política de Milei de favorecer siempre a los sectores de mayor concentración de la riqueza. Tenemos que exigir todos aquellos derechos que veníamos conquistando y se venían materializando".