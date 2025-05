El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la eliminación de los derechos de exportación para el 88 por ciento de los productos industriales. Se trata de una medida que, según el funcionario, apunta a “dar competitividad a la industria local y fomentar las exportaciones”. La medida, sin embargo, no compensa el fuerte golpe que viene sufriendo la industria debido a las políticas de apertura comercial y mega apreciación del tipo de cambio que lleva adelante el Gobierno.

Desde el sector industrial defendieron la medida de eliminación de las retenciones a las exportaciones. “Es un paso más en la baja de impuestos y mejora de competitividad en la industria. Es un avance importante para que las Pymes puedan exportar”, destacó el presidente de la Unión Industrial, Martín Rapallini.



El representante fabril agregó que “es un momento de transformación político y cultural en la forma en la que funcionan las empresas”. “Cuando baja la inflación, empiezan a aparecer todas las distorsiones que se fueron acumulando muchos años”, remarcó. "Hay que retomar la agenda de mejora de capacidad de competencia a nivel global. No podemos vivir cerrados y aislados”, planteó.

Rapallini, a pesar del fuerte impacto que viene registrando la industria en los últimos meses debido a las políticas de ajuste de Milei, se mostró a favor de las políticas que viene aplicando el gobierno. Aunque advirtió que “no va a haber inversión si no tenemos un país viable para la industria nacional. Estamos pensando en el inversor local, porque si no hay negocio para el que está, no va a haber para el que viene”, sentenció el dirigente empresario.

En el equipo económico detallaron acerca de la eliminación de las retenciones a las exportaciones industriales que 4.411 productos industriales dejarán de pagar retenciones que hasta ahora oscilaban entre el 3 y el 4,5 por ciento sobre el valor exportado. El decreto que oficializa esta medida será publicado en los próximos días en el Boletín Oficial.

“El Gobierno Nacional eliminará los impuestos a la exportación de productos elaborados, lo que dará competitividad a la industria local y fomentará las exportaciones”, publicó el titular del Palacio de Hacienda. Según Caputo, esta decisión beneficiará a unas 3.580 empresas, lo que representa aproximadamente el 40 por ciento de las firmas que exportan desde Argentina. Estas empresas registraron ventas al exterior por 3.804 millones de dólares en lo que va de 2024.

Entre los sectores alcanzados por la eliminación de retenciones se encuentran rubros como agropartes, fundición, maquinaria agrícola, autopartes, industria óptica y farmacéutica, tubos, cables, insecticidas, cosmética, plásticos y metales, entre otros productos con alto valor agregado. El objetivo, según el Ministerio de Economía, es alentar la inserción internacional de la industria nacional y reducir las cargas impositivas que afectan su competitividad.

Esta medida se suma a la adoptada en enero de 2025, cuando el Gobierno ya había eliminado los derechos de exportación para distintas actividades agroindustriales, textiles, papeleras, de alimentos y bebidas. En ese mismo paquete, también se habían reducido las retenciones para algunos de los principales productos agropecuarios.

Sin embargo, no toda la industria quedará exenta: se mantendrán los derechos de exportación para sectores considerados estratégicos, como el hierro, el acero, el aluminio, la industria petroquímica y la automotriz.

Según el último informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), la producción del sector creció 7 por ciento en marzo respecto al mismo mes del año pasado, pero cayó 1,5 por ciento en relación a febrero.