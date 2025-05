El actor británico Russell Brand acudió este viernes al Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, para hacer frente a las acusaciones de violación y agresiones sexuales en su contra. Fue beneficiado con la libertad condicional hasta su próxima cita judicial, agendada para el 30 de mayo.

El artista, que cumplirá 50 años en junio, fue acusado de haber violado y abusado sexualmente a cuatro mujeres en la región costera de Bournemouth (al sur de Inglaterra) y en Londres, entre 1999 y 2005.

En tanto, el humorista y ex marido de la cantante estadounidense Katy Perry solo se hizo presente ante el Tribunal este viernes para indicar su identidad, su fecha de nacimiento, y su dirección. Luego, debió escuchar la lectura de los cargos en su contra.

Brand fue puesto en libertad bajo fianza en espera de su próxima comparecencia ante el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales, conocido popularmente como Old Bailey, encargado de juzgar las acusaciones.

Brand fue puesto en libertad condicional hasta su próxima cita judicial. (Imagen: AFP)

Tras las acusaciones que se hicieron en su contra, el humorista y actor, que se hizo popular en Reino Unido por conducir un programa derivado del reality show Gran Hermano, negó los cargos y afirmó haber tenido conductas adictivas en el pasado pero nunca haber sido un violador.



"Fui un tonto, un adicto a las drogas, un adicto al sexo y un imbécil, pero nunca un violador. Nunca tuve actividades sexuales no consentidas", declaró en un video publicado en X.

Las acusaciones

Los presuntos delitos fueron destapados en septiembre de 2023, cuando los medios británicos Channel Four y The Sunday Times publicaron un extenso reportaje que detallaba las acusaciones de las cuatro mujeres, quienes alegan haber sido víctimas de agresiones sexuales por parte del actor. Hasta la fecha, las identidades de las denunciantes no fueron reveladas.

La investigación policial llevó 18 meses y sigue abierta, y las autoridades instan a cualquier persona con información adicional a ponerse en contacto con la fuerza policial. "Hemos autorizado a la Policía Metropolitana a acusar a Russell Brand por las alegaciones hechas tras la publicación de un documental en Channel 4 en septiembre de 2023", anunció en abril pasado el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS).

En rigor, las denuncias contra Brand son por violación a una mujer en 1999, en Bournemouth; y por abusos sexuales contra otras víctimas en la zona de Westminster, en el centro de Londres, en 2001, 2004 y 2005.

Historial conflictivo

Brand, que tiene una carrera llena de altibajos, es conocido por su irreverente estilo de comedia, su paso por películas como Get Him to the Greek, y por su ex matrimonio con la cantante estadounidense Katy Perry. En años recientes, se alejó del mundo del entretenimiento tradicional e incursionó en plataformas digitales.

Este escándalo se añade a una serie de controversias previas que han acompañado al actor, especialmente en su tiempo en la BBC, donde presentó programas de radio entre 2006 y 2008. En enero de 2024, la BBC emitió una disculpa a los miembros de su personal que se sintieron impotentes para denunciar la conducta inapropiada de Brand debido a su estatus de celebridad. La institución reconoció que los presentadores, en ese entonces, habían podido abusar de su posición sin rendir cuentas.