Una mujer de 26 años y madre de dos niñas pequeñas fue víctima de un intento de femicidio por parte de su expareja, Ariel Maximiliano Mariscal, el jueves por la noche. La auxiliaron los vecinos salvándole la vida, ahora se encuentra internada en el Hospital San Bernardo con graves lesiones. El atacante, que huyó pero fue detenido el viernes, tenía una perimetral, ya había sido denunciado reiteradas veces por hechos de violencia y también sus familiares, pero incumplió la medida.

La fiscal de Violencia Familiar y de Género Elisa Pérez, está a cargo de la investigación.

La mujer fue atacada en el domicilio donde alquila junto a sus pequeñas hijas en el populoso barrio Solidaridad, zona sudeste de la ciudad de Salta.

"Yo lo único que sabía es que estaban separados ya hacía como dos, tres meses. (Mariscal) Tenía una perimetral y todo eso, pero la verdad que no sé muy bien. Nunca le pusieron una consigna policial. Yo creo que varias veces él la molestaba, la seguía. Ella tuvo que dejar de trabajar porque él iba a molestarla. Incluso la familia de él la amenazaba, la madre, las hermanas", relató a Salta/12 la hermana de la joven atacada.

La víctima tenía un botón antipánico. Su hermana contó que el año pasado, cuando ambas estaban retirando a sus hijas e hijos de la escuela, "la hermana de él" atacó a la joven "con un cuchillo" junto a "otras chicas que eran de la familia de ellos, tías, las primas".

"Eran alrededor de diez chicas, me agarraron a mí y a mi hermana porque yo salía junto con ella de retirar a nuestros hijos de la escuela y nos atacaron entre diez personas. A ella le otorgaron el botón antipánico por ese hecho", contó.

"Sí funcionaba el botón antipánico, pero (este jueves) en ese momento cuando él la atacó no le dio tiempo para nada. A ella le tocaron la puerta, salió a ver y era él, la sacó de los pelos y ahí la rameó (arrastró), le pegó y ella quedó inconsciente", relató.

La joven fue socorrida por vecinos, que incluso intentaron atrapar al agresor pero Mariscal logró escapar y se mantuvo prófugo hasta este viernes, cuando fue detenido.

"La Policía tardó bastante en llegar. Tampoco nos mandaban la ambulancia. Después de casi media hora llegó la ambulancia cuando ella ya había convulsionado como dos veces, estaba vomitando mucha sangre. El patrullero no la quería llevar porque decía que era una responsabilidad muy alta cargarla en el móvil por si le pasaba algo, entonces me tenían que hacer firmar unos permisos para poder llevarla recién, y así tuvimos hasta que llegó la ambulancia después de casi media hora", dijo la hermana.

Ahora se espera que el estado de salud de la mujer mejore."Me dijeron que tenían que esperar los resultados de la tomografía, para ver si no tenía algún tipo de fractura en el rostro y en el cráneo, porque eran las partes más afectadas. Y después la llevaron al oftalmólogo porque tenía un coágulo de sangre en el ojo izquierdo. Estaba sin poder moverse, sin poder hablar, la verdad que estaba muy golpeada cuando yo fui a la visita esta mañana", precisó la hermana.

La joven se había separado de su expareja por violencia doméstica ocurrida en el barrio Libertad. Su hermana relató que, tras agresiones incluso por familiares del hombre, la joven se mudó al barrio Solidaridad para vivir con otras madres jóvenes en una casa compartida donde se apoyaban mutuamente.

En estos momentos, la mujer tiene consigna policial en el hospital mientras permanece internada. Pero la hermana solicita protección policial para cuando regrese a su hogar e incluso para su familia ahora.

"Estamos tomando todas las precauciones, porque la familia de él se torna muy violenta, es una familia muy numerosa, así que estamos tratando de ser cuidadosos y más que nada conseguir una custodia policial para el barrio Solidaridad, para el alquiler de ella". "Queremos consigna policial para la familia, porque esto afectó a toda la familia", manifestó.

"Acá los vecinos también quedaron con mucho miedo de lo que pueda llegar a pasarle a ella, así que estamos tratando de hacer que le pongan una consigna policial las 24 horas. Eso sería para cuando regrese del hospital, cuando le den el alta", sostuvo.

Vulnerable y sin asistencia

"Van a ser muchos los gastos de los medicamentos, tiene que pagarse la tomografía", precisó la hermana de la joven agredida.

"Hay que presentar unos papeles para que a ella no le cobren, pero como estamos tan atareados con el tema de las denuncias, de cuidar a los chicos, no tuvimos el tiempo de acercarnos a presentar los papeles, nos dijeron que era probable que nos cobren el tema de la tomografía, y los medicamentos obviamente que no nos dan gratis. Ahora ella estaba con lo que es calmante para el dolor y estaba con suero, pero ya cuando salga veremos qué es lo que nos dicen para comprar los medicamentos, qué es lo que ella necesita. Obviamente en el hospital no te están dando medicamentos", manifestó.

La víctima recibió apoyo psicológico en el hospital. Su hermana declaró que aún no reciben asistencia social de otras instituciones gubernamentales, la cual necesitan con urgencia. "La situación es bastante complicada", expresó. La joven madre subsistía vendiendo ropa en ferias, actividad que no puede ni podrá realizar en las condiciones de salud en que se encuentra. Ahora su vulnerabilidad se agravó.