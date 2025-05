"El problema más claro y más visible, y que ya preocupaba antes del comienzo de esta tercera etapa, es la competitividad", analizó el extitular de Anses y presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, Osvaldo Giordano, consultado este sábado por los cambios que implementó el gobierno nacional en el régimen del tipo de cambio, sus efectos y el programa económico en general.

En diálogo con la 750, Giordano subrayó que, en principio y dado el poco tiempo que transcurrió desde la devaluación que comunicó el presidente Javier Milei este abril, el objetivo a corto plazo del Ejecutivo se cumplió: que el nuevo régimen del tipo de cambio no se traslade a precios. Y que, en ese sentido, el "plan de estabilización" es "exitoso".

"Se dio un paso muy importante que fue eliminar una gran cantidad de restricciones que había sobre el tipo de cambio", consignó el titular del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), la usina de pensamiento económico cordobesa creada en 1977.

Sin embargo, no todo es color de rosas para quienes, con más o menos diferencias, se sienten representados por las medidas del ministro Luis Caputo. "Hay una meta muy ambiciosa de acumulación de reservas que no es caprichosa, necesita la Argentina hacerla, está acordada con el Fondo, el Fondo la va a monitorear en junio y sobre eso, en estos primeros días, no queda claro cómo se va a lograr y naturalmente genera cierta ansiedad", consideró Giordano, en comunicación con Toma y daca.

El extitular de al Anses insistió además que el "problema de la competitividad" afecta a los sectores productivos nacionales y que abre la posibilidad de repetir una historia ya conocida para la Argentina, la posibilidad de chocarse nuevamente de bruces con la restricción cambiaria: "Es más preocupante, porque es más estructural, más de fondo. Somos poco competitivos", remarcó. Y continuó: "Podemos discutir si este tipo de cambio es más alto o más bajo que el del pasado, pero la evidencia es que estamos caros en términos de dólar y que si no hacemos cambios profundos y que son muy complejos de hacer, esto sí va a tener un impacto negativo porque va a empezar a tener balanza comercial negativa, nos vamos a quedar sin dólares nuevamente".

Para estos problemas de fondo, Giordano consideró que es importante ir hacia otra reforma laboral que, en los hechos, se traduzca en una flexibilización de los convenios colectivos de trabajo para las pequeñas y medianas empresas en particular y, por otro lado, una reforma tributaria que reduzca los distintos gravámenes a la exportación, sobre todo, en el caso del agro. "Los problemas de competitividad que tiene Argentina nacen adentro de las propias empresas, muchas han tomado prácticas propias de otro contexto que las hacen deficientes en un contexto de estabilidad y mayor competencia", analizó. "Con alta inflación, la superviviencia y la rentabilidad de las empresas que dependía de ganancias financieras hoy desaparecieron. Pero también afuera de las empresas hay un montón de problemas de mala organización de la economía que erosionan la competitividad".

Entradas, salidas

En vistas del último exiliado del gobierno, el ahora exministro de Transporte Franco Mogetta, un hombre que, como Giordano, también transitó el schiarettismo cordobesista, el presidente del IERAL fue consultado por una ruptura política entre éste sector y el oficialismo. "En mi caso concreto no es que mi introducción o inserción en el equipo del gobierno nacional fuera por un acuerdo de (Juan) Schiaretti, yo en ese momento era ministro, estaba en los últimos días del cargo y no es que Schiaretti me dijo a mí que tenía que ir a la Anses, sino al contrario, yo le dije que me lo ofrecieron. No hubo un acuerdo, por lo menos en mi caso", expresó el extitular de la Anses.

Lo cierto es que las razones de su salida sí fueron políticas porque desde el gobierno nacional no tomaron bien que la diputada de Hacemos Coalición Federal y esposa de Giordano, Alejandra Torres, votara en contra de la Ley Ómnibus. "Mi salida fue por algo que no tenía nada que ver con mi gestión, un desacuerdo con el voto de mi pareja, pero en ningún momento ese voto contradijo un acuerdo en el que yo iba al Anses a cambio de que los legisladores de Córdoba votaran alineados con el gobierno nacional. Eso estoy seguro de que no existió", concluyó.

