Uno tiene una historia muy particular, ya que fue de los jugadores más destacados del seleccionado argentino de seven. Hoy es quien comanda al equipo argentino que no para de ganar más allá de los recambios, y consigue darle una alegría tras otra al rugby nacional en los últimos años, demostrando todo el potencial de su equipo por el mundo.

Sacrificio, esfuerzo, horas interminables de trabajo, planificaciones varias, adaptarse sin quejas a lo que venga, y hasta descuidar su salud para operarse de la espalda en un receso largo tratando de seguir siempre al lado de su equipo. Así es Santiago Gómez Cora, que al no poder viajar por la recomendación de sus médicos, cambió los horarios de su vida y se fue a vivir a un hotel en nuestro país para seguir conectado por internet con su staff, buscando poder ayudar a marcar "esos detalles" para hacer rendir siempre más a "su familia", como él mismo llama al seleccionado argentino. Todo, en pos de hacer valer aquella idea que tuvo en su momento, y que en el comienzo había sido tan resistida para luego con el correr del tiempo y los resultados mostraran a estos Pumas 7s de hoy como “el equipo de todos” que llena de orgullo en el rugby argentino.

El otro Head Coach es quizá para alguno menos conocido, aunque posee un amplio recorrido. El salteño Nahuel García tiene 50 años, su club es el Jockey de Salta, jugó en Buenos Aires en el CASI y en Pueyrredón; en los seleccionados provinciales, en Los Pumitas en menores de 19 y 21 años, y trabajó con el staff de Pumas seven desde el 2010 al 2014. En el 2015 estuvo dirigiendo el rugby femenino, y volvió hace dos años y medio para comandar a Las Yaguaretés y darle el salto de calidad que no lograban encontrar.

Se puso el overol y junto a su staff convenció a cada una de "sus chicas" que se podía conseguir liderar la región, y también buscar la clasificación al circuito Mundial, algo que hasta hace simplemente un par de años parecía una utopía para el rugby femenino argentino.

Y así, tanto uno como otro, no pararon de hacer progresar a sus equipos. Con esfuerzo, trabajo, organización, y sin tanto presupuesto como quizás otros seleccionados del circuito Mundial, pudieron poner a Los Pumas Seven y a Las Yaguaretés en el lugar que se habían propuesto: el masculino siendo el líder indiscutido de las etapas regulares por dos años seguidos, y manteniendo un nivel constante en los últimos cinco años, más allá de los cambios de jugadores. Y el seleccionado femenino clasificándose campeonas de Sudamérica y llegando a jugar las finales en busca del ascenso, primero en Madrid en el 2024, y ahora en Los Angeles en mayo de 2025.

La palabra de los protagonistas

Santiago Gómez Cora: "Arranqué en el 2013 en un equipo donde más allá de los resultados, que no eran de una potencia mundial, sino que eran resultados aleatorios; a veces con buenas camadas, a veces dependiendo más de los jugadores que de una planificación o de un proceso. Mi idea era esa, generar un entorno, una estructura de Pumas 7s, que significara tener todo un staff estable, y un equipo que pudiera entrenar todos los días, dedicarnos de lleno a esto y que pudieran dejar el rugby de 15 para jugar exclusivamente en el de siete. Fue año a año, fuimos paso a paso yendo para adelante, para generar ese entorno en donde desarrollamos a ese equipo competitivo que llevó mucho tiempo. El convencer, el mostrar, el equivocarse y volver a empezar, el tropezar, el perder, todo eso que te lleva a ir creciendo y a ser mejor cada día; y hoy con un norte mucho más claro; ya sabiendo el método y generando la cultura de trabajo, en donde los resultados más o menos van y vienen, aunque ahora están viniendo por suerte, jaja".

"Pero logramos -continúa Gómez Cora- tener un método y un proceso en donde pudimos mantener un equipo competitivo cuatro o cinco años, y estar entre los cuatro primeros en las últimas cinco temporadas en donde te podés presentar a un torneo, y jugarle de igual a igual a todos; y eso es lo que buscamos más allá de algún título resonante, lo que buscamos realmente es que Argentina se posicione como una potencia mundial de rugby seven".

Nahuel García, por su parte, explica: "Alcanzamos el objetivo de clasificar a Los Angeles, buscando con ilusión y entusiasmo nuestro objetivo. Sabemos que es un torneo súper exigente, tanto desde lo físico como en lo mental y emocional. Buscamos aportar herramientas no solo desde el juego, sino para estar en calma en los momentos críticos, y tratando de conseguir la mejor versión del equipo. Las últimas dos temporadas fueron muy positivas, en Madrid conseguimos experiencias en el alto nivel y eso fue parte del proceso más allá del resultado, que no fue el esperado (no clasificaron al circuito Mundial), pero fue parte del aprendizaje que las chicas van adquiriendo, y confiamos en que podamos llegar a tener un equipo competitivo para jugar nuestro mejor rugby".

Nahuel García encabeza el plantel de Las Yaguaretés. Imagen: Prensa UAR





"Los rivales -sigue García- son China, que ya las conocemos: son rápidas, juegan un rugby dinámico, desplegado y con velocidad para posicionarse; también estará en la zona Irlanda que juega buen rugby, es combativo, tienen buena obtención, son fuertes y disputan mucho el punto de encuentro por lo cual será una batalla exigente; y por último Sudáfrica que ya jugamos dos veces en el Challenger de Polonia y trabajamos en las debilidades en las que podremos sacarle esa ventaja, sabiendo de sus fortalezas que son muchas. Buscamos trabajar en nuestra propuesta de juego para enfocarnos en esas virtudes, y por supuesto intentaremos hacer algo diferente que muestre una mejor versión del equipo, porque entendemos que todos los equipos analizan a sus rivales; y hay que buscar una evolución y hacer una apuesta a jugar algunos aspectos del juego de manera diferente, para ser una sorpresa de algo que no han analizado y estudiado, y que pueda darnos nuestros frutos adentro de la cancha".

Además, el conductor de las chicas estima que "la parte humana es la base de la construcción de un equipo, es una de las cosas que más se atiende. En ese aspecto, Las Yaguaretés están muy bien. Con 'Pula' (Paula Pedrozo, la capitana) y 'Sofi' (Sofía González la sub) como las líderes principales, más Virginia (María Virginia Brígido Chamorro) que es la otra subcapitana, y en la base de la experiencia de ellas tres estamos depositando gran parte de la gestión del equipo. No solo de las decisiones adentro de la cancha, sino también del aporte de la convivencia en las pautas y del estusiasmo para dar el 110% de cada una y poder lograr así nuestro objetivo".

En tanto, Gómez Cora agrega que "la idea de este año es tratar de incorporar nuevos jugadores. Tuvimos recambio de puestos y de ideas de juego. Eso lo pudimos hacer también, manteniendo la competitividad. Van cuatro o cinco años estando ahí arriba, lo cual lo hace muy complejo. Entiendo que la gran Final es importante, es el último año. El año que viene, va a cambiar el formato de juego. Pero no dejamos de querer ser los mejores en cada competencia que nos presentamos. Obviamente, queremos ir por todo. Fracaso sería no intentarlo, o no clasificar a cuartos de final si venía siendo el campeón. A veces somos muy duros con nosotros mismos. Vamos a buscar nuestra mejor versión. Si viene buenísimo, porque nos lo merecemos. Pero las cosas no son por regla de tres simple, sino que hay que demostrar en cada partido".

En cuanto al juego de Los Pumas 7's durante las diferentes etapas, el entrenador remarcó: "A mí, rugbísticamente me gustó mucho más esta temporada que la anterior. Estuvimos más aplomados. Cómo jugamos los partidos y cómo nos plantamos. Si bien hay que seguir cambiando y de hecho es lo que vamos a trabajar ahora: factor sorpresa".

Ambos entrenadores coinciden en que hay que disfrutar de este presente, "porque no es nada sencillo llegar hasta acá". Tanto Gómez Cora como García saben y mucho de lo que hablan.