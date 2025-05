Horacio Zeballos, ya no queda ni quedaba ninguna duda, es el doblista más destacado de la historia del tenis argentino. Este sábado, tras otra semana de ensueño, volvió a demostrarlo en el Masters 1000 de Madrid: se consagró campeón, junto con su compañero español Marcel Granollers, en el sitio en el que, un año atrás, había alcanzado la cima del ranking de la ATP.



Lo hizo con las herramientas de siempre, con la fusión entre explosión y templanza que caracteriza su juego, frente a la mejor dupla del mundo, conformada por el croata Mate Pavic y el salvadoreño Marcelo Arévalo: fue un triunfo 6-4 y 6-4 en una final disputada en la cancha central de la Caja Mágica, el laberíntico complejo en el que se juega uno de los tres Masters 1000 previos a Roland Garros.

Para el zurdo que cumpliera 40 años el pasado 27 de abril representa su 24° título como doblista en el máximo circuito, con una estadística que ensancha todavía más su espalda: ganó su noveno Masters 1000 -el segundo en Madrid, tras el de 2021- sobre diez finales disputadas -sólo perdió en Indian Wells 2024-. Esta conquista también encarna para el regreso al top 10 del ranking para el hombre formado en el Edison Lawn Tenis de Mar del Plata: ubicado en el 11° escalón, desde este lunes aparecerá en el 7° puesto internacional.

Pero los números parecen quedar reducidos frente a la faceta humana de un jugador de elite que, ante cada aparición pública, exhibe su pulsión por recordar y mantener vivo a aquel chico formado en Mar del Plata. Semanas atrás, instantes después de ganar en la helada Bucarest, rememoró: "Este clima me hizo acordar a las tantas mañanas en las que iba temprano al club Edison a jugar con mi viejo (NdR: llamado Horacio, su formador y fundador del club en 1984) y mis amigos, con vientos, lluvia y frío".



Ahora, en Madrid, volvió a exponer su vertiente más emocional y hasta dejó escapar las lágrimas: "Madrid, Madrid, qué lindos recuerdos me trae esta ciudad. Cada año paso mi cumpleaños acá; este año pasé de década, ya estoy en los 40. Y qué mejor premio que algo así... El año pasado llegamos al número uno acá en Madrid; me van a quedar los recuerdos más lindos de mi vida".

Con la voz entrecortada hasta destacó a sus rivales: "Quiero dedicarles unas palabras a Mate y a Marcelo. Los dos saben que son grandes jugadores, pero son dos grandes personas. Ambos crearon familias muy lindas y eso a mí... bueno, ya me emociono. Me traen lindos recuerdos porque yo intento seguir ese ejemplo, el ejemplo que me dieron mis padres".

Zeballos. 40 años. La cima del mundo. Infinitas conquistas. El niño intacto que sueña y prevalece en el paso del tiempo.

