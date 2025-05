Miami entregó una más que entretenida carrera, que mostró con contundencia el poderío de McLaren y la destreza de Oscar Piastri, quien se llevó el sexto Gran Premio del año y se afianza en el liderazgo del campeonato de pilotos de la Fórmula 1. El australiano selló un triunfo inapelable en un tiempo de 1h28m51s587 y conquistó así su tercera victoria al hilo y la cuarta en esta temporada, que lo coloca primero en el torneo (con 131 puntos), seguido por su compañero Lando Norris (115) y luego por el actual campeón Max Verstappen (99).

Al ofrecer un análisis de la carrera de este domingo, vale destacar que tuvo dos momentos muy marcados. El primero, atravesado por la amenaza de una fuerte tormenta (que nunca llegó), fue el de la dura pelea por la punta en la pista. A Piastri, que largó desde la cuarta colocación, le llevó 14 vueltas adueñarse de la punta. Pero ese es el fin de la primera parte: volvamos al principio. Verstappen largaba desde la posición privilegiada, secundado por el McLaren de Lando Norris y luego, en tercera ubicación, se encontraba Kimi Antonelli. Lo cierto es que, tras la largada, Norris fue a la caza de Max y, casi pegados en la segunda curva, el tetracampeón se defendió con una maniobra de carrera muy fina que concluyó con el británico abriéndose hacia afuera de la pista, ante lo cual no solo fue superado por el neerlandés sino también por el italiano y por el australiano, que venían detrás, y hasta por George Russell y Alex Albon, para pasar de la segunda colocación a la sexta.

Fue entonces que Piastri se lanzó a la búsqueda de la primera ubicación. En la vuelta cuatro logró superar al Mercedes de Kimi Antonelli. A partir de ese momento, solo quedaba en su horizonte Verstappen. Mientras tanto, su compañero de equipo, Lando Norris, arremetía para recuperar posiciones: en cinco vueltas, de la cuatro a la nueve, se impuso sobre Albon, Russell y Antonelli. Allí estaban entonces: Verstappen, el poleman en Miami y campeón vigente, perseguido por los dos McLaren. Más allá de que el hombre de Red Bull defendió ferozmente su ubicación, la lógica primó y, luego de pelear duramente por unas vueltas con cada uno, terminó siendo superado por Piastri (en la vuelta 14) y por Norris (en la 18). Desde entonces, el dominio de McLaren fue contundente (posiblemente fue Miami el Gran Premio en donde más se notó su supremacía) y así lo reflejó la distancia que le sacaron Piastri –primero– y Norris –segundo– a Russell –tercero– una vez finalizada la carrera: algo más de 33 segundos fue la ventaja que el segundo McLaren trazó sobre el Mercedes que completó el podio.

Luego de que un auto de seguridad virtual se activara en el giro 29 y favoreciera a Russell (quien entonces, tras el ingreso de Verstappen a boxes, quedó tercero), comenzó el otro momento fuerte de la carrera. Se inició en la vuelta 37, momento en el cual los primeros diez registraban las mismas posiciones con las que terminarían en el clasificador final, un indicador de que en esos últimos veinte giros no sucedió nada demasiado relevante entre las principales posiciones. Lo que ocurrió, en concreto, fue una polémica lucha (virtual y por el radio) entre los dos hombres de Ferrari. Lewis Hamilton –octavo– aseguraba que podía dar la lucha por adelantar a Kimi Antonelli –sexto– y pedía a su ingeniero que lo dejaran superar a Charles Leclerc –séptimo– porque tenía mejor ritmo que él.

¿Qué respondieron desde el equipo? Después de tres vueltas sin respuestas, le comunicaron la negativa al heptacampeón mundial, quien a su vez respondió, visiblemente enojado: "Eso no es buen trabajo en equipo. Es lo único que voy a decir". Acto seguido, desde el radio le pidieron al monegasco cambiar posiciones y dejarse adelantar por Hamilton. Lo que ocurrió después fue que el británico no logró acercarse a Antonelli y, entonces, el que pidió que le devolvieran su posición fue Leclerc, con varios mensajes a su ingeniero. Cuando finalmente Hamilton le devolvió la ubicación a su compañero, su ingeniero le mencionó que estaba algo más de un segundo por delante de Carlos Sainz, y la respuesta del británico evidenció que el ida y vuelta en la pista había dejado el clima más que caliente: "¿Quieren que lo deje pasar a él también?". De las sonrisas compartidas al interior del auto construido con piezas legos con el que se entretuvieron Leclerc y Hamilton en la previa del Gran Premio, pasaron, en esas 16 vueltas de dimes y diretes, a molestias sentidas por ambos pilotos a causa, principalmente, de las lentas resoluciones por parte del equipo Ferrari.

Un asterisco no menos importante se refiere a otra actuación floja de Jack Doohan, el segundo piloto de Alpine, la escudería en la cual el argentino Franco Colapinto es reserva. El australiano no logró superar ni la primera curva del trazado de Miami con tranquilidad: fue en esa parte del circuito que tuvo un incidente con el monoplaza de Liam Lawson (Racing Bulls), lo que le provocó una pinchadura que lo dejó fuera de carrera. Si antes de iniciado el fin de semana crecían los rumores de que el argentino ocuparía su lugar en la pista (magnificado por el blooper del presidente de YPF, que en televisión insinuó sin querer que la oportunidad de Colapinto llegaría en Imola), tras lo ocurrido en Miami son muchos los que creen que el pilarense tendrá su debut en el séptimo Gran Premio del año, el próximo, dentro de 12 días. Lo cierto, por ahora, es que no hay palabras oficiales de Alpine al respecto.