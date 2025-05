Las horas de Jack Doohan como piloto de Alpine en la Fórmula 1 parecen contadas, lo que abriría la enorme chance de que Franco Colapinto se suba a ese auto a partir de la próxima carrera en Imola. Otro fin de semana frustrante del piloto australiano, que abandonó en la primera vuelta del Gran Premio de Miami, sería el desencadenante de un desenlace que a esta altura parece irreversible.

Diversos medios de Europa dan por hecho la salida de Doohan del escudería francesa. Incluso, el sitio The Race adelantó que Alpine ya le comunicó al australiano que no continuará en la próxima carrera, aunque seguirá ligado al equipo en otra función. "El tiempo de Jack Doohan como piloto de carreras de Alpine parece haber terminado después de siete carreras. The Race entiende que Doohan fue informado tras el fin de semana del GP de Miami que Alpine tiene la intención de hacer un cambio", publicó el sitio especializado.

Durante la carrera de Miami, la cadena de televisión francesa Canal+ también había adelantado que la idea de Alpine era cambiar a su segundo piloto por los pobres resultados que había tenido en las cinco carreras anteriores. Y en el mismo sentido se pronunció Autosport esta mañana. "Alpine está considerando cambiar a Jack Doohan por el piloto reserva Franco Colapinto antes de la próxima carrera de F1 en Imola", escribió el prestigioso medio británico.

La información de los portales europeos coincide con la filtración que tuvo el CEO de YPF, Horacio Marín, que la semana pasada dijo en una entrevista que Colapinto iba a regresar a la F1 en Imola, cuando pensaba que el micrófono ya estaba apagado. Luego explicó que se trataba de una expresión de deseo, pero el rumor circuló en los medios europeos y fue tema de consulta para Flavio Briatore, asesor estrella de la escudería, y Oliver Oakes, director de Alpine, durante el fin de semana en Miami.

Doohan volvió a tener un fin de semana muy pobre, con un error en la calle de boxes en la clasificación para la Sprint que le imposibilitó abrir la vuelta para buscar un mejor tiempo y quedó eliminado en la Q1. Y sin bien en la qualy para la carrera logró llegar a la Q2 y venció por primera vez en la temporada a Pierre Gasly, en la competencia chocó a Liam Lawson en la primera curva y debió abandonar porque rompió la cubierta delantera izquierda y no pudo llegar a los boxes.



Ese mal resultado se sumó al choque la primera vuelta en Australia y el tremendo accidente que tuvo en China durante las prácticas libres cuando no quitó el DRS en una curva rápida y el auto perdió toda la estabilidad. En las siete carreras que disputó con Alpine (las seis de esta temporada y una de la anterior) no sumó puntos y no tuvo siquiera parciales detacados como para justificar su puesto.

Los malos resultados y la presión de Briatore, rincipal impulsor de la llegada de Colapinto, parecen haberse conjugado para el desenlace que parece inminente. Habrá que esperar el transcurrir de las horas y el anunció oficial por parte de la escudería.